Nuevo rulo del dólar: ¿cuánto podés ganar con $200.000 en 24 horas?

Los manuales de economía dicen que no puede haber más de un precio para un determinado bien, pero si por imperfecciones o intervención en el mercado, surgen diferentes cotizaciones, es posible arbitrar entre el más caro y el más barato y obtener una ganancia a partir de dicha distorsión

En el mercado cambiario local y desde ya bastante tiempo coexiste una larga lista de dólares oficiales, que van desde el casi ficticio dólar oficial hasta el Qatar, pasando por el dólar soja o el turista. Pero no son los únicos, ya que también cotizan el contado con liquidación y el dólar MEP, aparte del legendario y presuntamente ilegal blue.

Legendario porque desde hace décadas es la forma elegida por los argentinos para cubrirse de las inclemencias económicas que suelen mortificarlo y presuntamente ilegal porque en la actualidad se opera a la luz del día. Con esta variedad de precios es natural que surjan opciones de muy corto plazo que permiten, según cada momento, obtener interesantes ganancias.

Por estos días, una de las más utilizada es la que relaciona al dólar MEP con el blue, a partir de la manera en que viene evolucionando cada uno de ellos.

Dólar blue o dólar MEP: este método permite generar rendimiento en sólo 24 horas

En el caso del blue, su incesante suba responde en gran medida a que no quiere perder terreno frente a una inflación que se está encaminando a los dos dígitos mensuales, más allá del "ruido" que genera cada vez que cambia de centena.

La contracara de ello es lo que sucede con el dólar MEP, que viene creciendo en lo que va del mes a un ritmo mucho más lento a partir de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Economía junto al Banco Central para morigerar el alza de su precio y por ende tratar de evitar que se agrande la brecha que lo separa del blue.

Comprando dólar MEP y vendiendo dólar blue se pueden generar ganancias en sólo 24 horas.

Como consecuencia de ello, inevitablemente reapareció el famoso "rulo" por el cual quien ingresa al segmento más barato del mercado y sale por el más caro puede obtener una renta por demás interesante, sin mayores riesgos y en el plazo de apenas 24 horas.

A partir de la situación actual, un sencillo cálculo permite estimar la ganancia prácticamente sin riesgo que se puede obtener con una inversión de $200.000 y en solo un día. Para ello se tomarán en cuenta la cotización del blue que es de $487 para la compra y cinco pesos menos para la venta y la del dólar MEP, que ronda los 448 pesos. La posibilidad de hacer una "diferencia" surge de esos $34 que los separa.

¿Cómo hacer el rulo con dólar MEP?

Con estas cotizaciones, quien disponga de $200.000 en su cuenta bancaria podrá comprar a través de una sociedad de bolsa o del propio banco, mediante una compra de bonos Globales con vencimiento en 2030 en su versión en pesos, para luego venderlos en la otra opción, es decir en dólares.

Si se toma en cuenta que el GD30 cotiza a $126,70, se estará en condiciones de comprar un total de 1.578 bonos. Una vez transcurrido el correspondiente "parking", es decir el plazo mínimo impuesto por la CNV para poder venderlos, se ordena dar vuelta la operación, pero esta vez en la versión en dólares, es decir como GD30D.

En este caso, se venderán esos 1.578 bonos pero a un precio de u$s28.67, por lo que se le acreditarán en su cuenta comitente unos u$s450. Finalmente, si esos billetes se venden en el blue, se recibirá un total de $217.000, por lo que la ganancia será de $17.000, equivalentes al 8,5 por ciento.

Pero también existe otra posibilidad, ya que en sentido inverso, quien tenga en su poder, por ejemplo, u$s415 los puede vender en el mercado marginal, recibiendo unos $200.000 y con ese dinero comprar dólares MEP repitiendo los pasos ya descriptos. Con las actuales cotizaciones, una vez superado el parking se le habrán acreditado en su cuenta unos 445 dólares, por lo que habrá sumado otros u$s30 a su saldo inicial.

Para lograr el rendimiento, es necesario contar con una cuenta de banco en pesos y en dólares y completar una declaración jurada.

Para poder concretar esta operación, lo que se requiere es lo siguiente:

Tener una cuenta en pesos y en dólares en un banco.

Tener una cuenta comitente en una ALYC o de inversión en el banco.

Transferir una determinada suma de pesos desde esa cuenta a la comitente.

Dar la orden de compra de bonos GD30 , que cotizan en pesos, en el plazo "contado inmediato".

, que cotizan en pesos, en el plazo "contado inmediato". Aguardar que se cumpla el período denominado "parking" que es de 24 horas.

Transcurrido el plazo, ordenar la venta de esos GD30, pero esta vez en dólares, por lo que deberán ser GD30D.

Una vez liquidada la operación, ordenar la transferencia de los dólares resultantes a una cuenta en dólares del mismo titular.

No obstante, de acuerdo a la normativa vigente, quien quiera realizar este tipo de operación, deberá completar una declaración jurada en la que asegura que cumple con una serie de requisitos, entre los que se destaca que no compró dólares solidarios en los últimos 90 días o que no fue beneficiado de determinados beneficios tanto fiscales como financieros.