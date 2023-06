Alerta en el mercado: por qué se prevén nuevas presiones sobre el dólar y a qué precio puede llegar

En el inicio de esta corta semana, el dólar blue se mantuvo relativamente estable, al cerrar el miércoles en $492 y trepar este jueves a $493. En tanto, ayer el Banco Central obtuvo ayer un magro saldo neto comprador de u$s6 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, aunque continuó el deterioro de las reservas internacionales que cayeron en la jornada u$s236 millones, al alcanzar un stock de u$s31.612 millones. Y los analistas vislumbran nubarrones en el escenario cambiario en los próximos días, ante la dilatación en la negociación con el FMI y los mayores ruidos políticos

Y es que entre este miércoles y jueves operan vencimientos con el FMI por unos u$s2.700 millones en total, y fuentes oficiales aseguraron que se hará en un pago parcial de u$s1.900 millones -se concretaría el próximo lunes- como gesto de buena voluntad mientras siguen las negociaciones. En este contexto, los analistas de Aurum Valores alertaron que con ese pago "es posible que veamos a las reservas brutas caer debajo de los u$s30.000 millones por primera vez desde septiembre de 2016".

A su vez, en el mercado prevén que el dólar blue estará más presionado al alza y tenderá a la zona de $500 en los próximos días por la demora en cerrar la renegociación del acuerdo con el FMI, el cobro del aguinaldo y una mayor dolarización por cobertura ante las elecciones.

En ese sentido, los expertos remarcan que un factor clave será la presentación de las candidaturas para las PASO, cuyo plazo vence este sábado 24 de junio a la medianoche. Y la principal incógnita sigue siendo quien competirá en el oficialismo en el frente Unión por la Patria y qué rol jugará el ministro de Economía Sergio Massa.

Reservas: el BCRA volvió a comprar dólares

El BCRA logró este miércoles un saldo neto comprador de u$s6 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, luego de haber registrado el viernes ventas netas por u$s184 millones, el mayor volumen diario desde el 19 de abril. De esta manera, la entidad monetaria cortó una racha vendedora de dos ruedas consecutivas.

Con este resultado favorable, el BCRA redujo el rojo que acumula en va de junio a u$s335 millones, La entidad monetaria totaliza en lo que va del año un monto de ventas netas por algo más de u$s2.450 millones.

El BCRA arranco esta semana con saldo neto comprador de u$s6 millones en el mercado cambiario

A su vez, los agroexportadores aportaron el miércoles divisas por u$s20,193 millones, producto de los ingresos de las economías regionales vía dólar agro. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a unos u$s5.285,9 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, comentó que "la semana acotada por los feriados del inicio no presentó un panorama muy distante del visto hasta ahora y, con pocos días por delante para terminar la misma, no se vislumbran cambios significativos que alteren el resultado obtenido hasta hoy por la autoridad de aplicación".

En sintonía, el especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli sostuvo que la compra de este miércoles del BCRA "no cambia la esencia ni los fundamentos" y subrayó que "la dinámica cambiaria se va a poner cuesta arriba, sobre todo en el segundo semestre si no hay algún otro incentivo para la liquidación por parte del campo".

"No hay liquidación de soja, y la liquidación de maíz va a estar muy rezagada por una expectativa de devaluación entrado un gobierno que sea la alternancia, y por la perspectiva de que haya un dólar maíz. Por ende, vamos camino hacia una oferta muy acotada en términos de dólares y con la demanda constante, y en la medida que el BCRA la vaya estrangulando, habrá mayores presiones devaluatorias. Preveo que va a ser un segundo semestre ajetreado en términos de divisas", vaticinó.

Se agudiza la crisis de reservas

Las reservas netas internacionales son negativas en un rango de entre u$s1.800 y 2.200 millones, según los últimos proyecciones privadas. En PPI estimaron que las reservas netas el viernes último se ubicaron en -u$s1.883 millones, y alcanzaron un nuevo mínimo en la gestión del gobierno de Alberto Fernández, tornándose el nivel más bajo desde diciembre de 2015.

Asimismo, en Cohen Aliados Financieros calcularon que las reservas netas quedaron negativas en u$s2.200 millones, "y excluyendo la tenencia de los DEGs y el oro, las reservas netas líquidas son negativas en más de u$s7.000 millones. Y advirtieron que "esta es una situación sumamente frágil para afrontar el segundo semestre, en el que se espera una oferta de divisas considerablemente menor, lo que podría resultar en mayores restricciones a las importaciones para reducir la demanda.

Estiman que las reservas netas son negativas en más de u$s1.800 millones, y tocaron el mínimo desde diciembre de 2015

En tanto, el stock de reservas internacionales brutas cerró este miércoles en u$s31.612 millones. Y la demora en la negociación con el FMI y la llegada del desembolso, acentuará la sangría.

En ese marco, los analistas de Aurum Valores indicaron: "Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) disponibles son unos u$s1.620 millones y el pago de esta semana al FMI sería por u$s1.900 millones. Como los DEGs no alcanzan para el pago total y el desembolso de junio aún está lejos de ser aprobado debería apelar a divisas 'prestadas' por unos u$s1.080 millones para el pago total hasta fin de mes".

"Con esos pagos y la persistente dificultad para conseguir acumular reservas, es posible que veamos a las reservas brutas caer debajo de los u$s30.000 millones por primera vez desde septiembre de 2016", auguraron.

A su vez, un informe de la consultora 1816 concordó con el cálculo de DEGs, destacó que "Argentina tiene que pagar u$s2.700 millones a más tardar el 30 de junio" y como aún no hubo acuerdo con el FMI y se retrasa la llegada del desembolso, " todo indica que Argentina deberá pagarle al organismo con dólares por primera vez"

Vitelli también recalcó que "si hacemos estos pagos, por primera vez desde que está el Acuerdo de Facilidades Extendidas vamos a tener que hacer un pago con dólares genuinos, y las reservas caerán de manera abrupta".

A su vez, los analistas de PPI juzgaron que "la dilatación de las negociaciones es prueba suficiente de que las posiciones entre el país y el FMI no son fácilmente conciliables, quedando una probabilidad no trivial de que los adelantos no lleguen".

Ven riesgo de que el dólar blue llegue a tocar los $500 en los próximos días

"Si las negociaciones con el Fondo para adelantar los desembolsos no llegan a buen puerto, Argentina deberá optar por: seguir haciendo regularmente los pagos al FMI y soportar que las reservas netas bajen al orden de -u$s4.800 millones en la víspera de las PASO, considerando un MULC neutro o entrar en short-term arrears (atrasos de corto plazo) con el FMI y evitar una posición de reservas tan negativa".

Dólar blue: ¿tocará los $500?

Mientras el dólar blue se mantuvo el miércoles estable en $492, las divisas financieras que se negocian en el segmento sin intervención oficial cerraron al alza, y se afianzaron arriba de los $500. El CCL finalizó en $507,04. Y los analistas proyectan que el dólar informal también se encamina a alcanzar ese valor.

La consultora FMyA prevé que "con ruidos ´por la negociación empantanada con el FMI, que hasta acá se había mostrado lazo pero está demorando en la definición del adelanto (del desembolso) y la cobertura pre-electoral, es posible que el dólar paralelo siga presionado por arriba de los $500, aunque no esperamos un salto fuerte (por caso, llegar a los casi $700 del dólar convertibilidad).

A su vez, el economista Federico Glustein prevé que a medida que se acerque fin de mes -la fecha tope para cancelar los vencimientos de esta semana con el FMI- "lo más probable es que se aceleren las cotizaciones del dólar blue y el CCL, no así el valor del MEP donde tiene mayor incidencia el gobierno".

"A su vez, el cierre de listas y candidaturas, motivará la incertidumbre en los tipos de cambio paralelos, lo que tenderá a una mayor aceleración de las alzas, llevando a un piso de $500 al blue y al CCL más temprano que tarde, así como también puede ser que haya una toma de ganancias de Merval que dolarice y ponga presión en la demanda de divisas", pronosticó.

Además, el economista consideró que "habrá alzas sin dudas por el cobro del aguinaldo", ya que los trabajadores dolarizan parte de este medio sueldo extra para que no se devalúe.

El mercado está expectante de la negociación con el FMI, y su resultado determinará el rumbo del dólar en los próximos días

De igual diagnóstico, la economista Natalia Motyl también cree que el dólar blue estará presionado al alza y podría alcanzar los $500 al esgrimir que: "hasta que no haya novedades de la renegociación con el FMI, se va a presionar a acelerar la dolarización de carteras por cobertura, esto es tanto por la caída del respaldo físico del peso como por el riesgo que genera un posible default en caso de no acordar".

La economista aseveró que "junio y julio son meses complicados para el pago de deuda y, ante una negociación que se dilate, sumado a las presiones cambiarias, generarán una caída más profunda de la demanda del peso".

"Por otro lado, el conflicto en Jujuy también puede anticipar unas elecciones turbulentas con un posterior mandato dividido en el Congreso e incapaz de realizar las reformas que se necesitan,. Y esto provoca que haya una mayor desconfianza en los mercados. Por ese motivo es de esperarse que los dólares paralelos vuelvan a presionar al alza", fundamentó.

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber afirmó que "además de monitorear de cerca la evolución del saldo diario de las intervenciones, en medio de un delicado nivel de reservas netas, los operadores también están atentos a cualquier señal que pueda ir modificando el ritmo del crawling-peg¨, el cual desde hace tiempo viene corriendo por debajo de la inflación a modo de ancla".

Según su visión, "más allá de la demora en las negociaciones, las tensiones electorales ante el cierre de listas y los ruidos políticos, creo que los dólares financieros y libre continuarán relativamente estables -acompañando la dinámica de la inflación- ante la continuidad de las intervenciones que regulan de cerca su marcha".