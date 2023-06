Wado-Manzur: ¿la apuesta de Cristina impactará en el dólar y la negociación con el FMI?

En el marco de la definición de cierre de listas y candidaturas para las PASO, y con el rumor de fondo -confirmado luego del cierre del mercado - que la fórmula presidencial de Unión por la Patria con el aval de Cristina Kirchner será la conformada por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, el dólar blue se mantuvo relativamente estable el jueves al subir $1 y cerrar $493. En tanto que las divisas financieras, MEP y contado con liquidación, tuvieron resultado mixtos, pero también sin sobresaltos. Y es que los analistas plantean que para el mercado es una noticia positiva, dado que no ven a esa eventual fórmula con chances de ganar.

En un escenario de reservas internacionales netas negativas en torno a los $s2.000 millones, según los últimos cálculos privados, el foco principal del mercado sigue puesto en la negociación con el FMI, dado que esta semana operaron dos vencimientos con el organismo por u$s2.700 millones.

Desde el organismo internacional confirmaron el jueves que el Gobierno solicitó la unificación de ambos pagos para fin de mes. Argentina cuenta con DEGs por el equivalente a solo u$s1.900 millones, con lo cual si no se llega a cerrar un acuerdo antes del 30 de junio, para evitar un incumplimiento, debería apelar a las alicaídas reservas para cancelarlo.

En este contexto, la mayoría de los analistas consultados por iProfesional cree que, aunque el ministro de Economía Sergio Massa no sea el candidato presidencial, la negociación con el FMI no naufragará porque no le conviene a ninguna de las partes, pero dudan que el organismo avale adelantar todos los desembolsos previsto para el resto del año y una parte de 2024, como aspiraba el ministro.

Así, los operadores prevén que el panorama cambiario de acá a las PASO será de una tensa calma, aunque estiman que puede haber algún evento dependiendo de cuán profundo sea el grado de dolarización, que suele darse en año electoral, pero que esta vez será más riesgoso que en otras oportunidades por la situación crítica de las reservas.

Reservas: el BCRA volvió a vender dólares

El BCRA registró el jueves un saldo neto vendedor de u$s85 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, luego de haber registrado en la víspera una magra compra de u$s6 millones. Fuentes del mercado señalaron que en la jornada se destinó un monto similar al pago por importación de energía.

El Banco Central registró el jueves ventas netas por u$s85 millones en el mercado cambiario y profundiza sangría de divisas

Así, la entidad monetaria acumula en las dos primeras ruedas de esta semana corta ventas netas por u$s79 millones, acumula durante junio un rojo de u$s420millones, y suma en lo que va del año un saldo negativo de u$s2.537 millones.

A su vez, los agroexportadores aportaron el miércoles divisas por u$s20,67 millones, producto de los ingresos de las economías regionales vía dólar agro. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a unos u$s5.306 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

En este marco, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, afirmó que "el equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas luce muy inestable en el mercado y fuerza renovadas ventas oficiales para compensar la insuficiencia de los ingresos genuinos".

"Sin el flujo derivado del aporte de inversiones extranjeras directas, genera siempre un escenario que obliga al BCRA a utilizar recursos propios anticipando un cierre de mes con un balance desfavorable por su intervención", señaló.

En este contexto, el stock de reservas internacionales brutas se ubicó el jueves en u$s31.453 millones, con lo cual cayó u$s159 millones frente al día anterior. Los analistas de Aurum Valores prevén que con la persistente dificultad de conseguir acumular divisas "es posible que veamos a las reservas brutas caer debajo de los u$s30.000 millones por primera vez desde septiembre de 2016".

Asimismo, en PPI estimaron que en la jornada "las reservas netas se hundieron a un nuevo mínimo desde diciembre 2015, y rondan los -u$s2.160 millones".

El stock de reservas netas está en negativo en más de u$s2.000 millones, según los últimos cálculos privados

Dólar: ¿la fórmula Wado de Pedro-Manzur afectará la calma cambiaria?

Los rumores de que el binomio Wado de Pedro-Manzur era el elegido por CFK empezaron a correr con fuerza al mediodía, pero el dólar blue se mantuvo calmo, y tuvo con un alza de solo $1, al cerrar en $493, mientras las divisas financieras también se movieron sin sobresaltos.

Para la economista Natalia Motyl, "es una buena noticia porque da más chances a que un gobierno más pro mercado llegue con mayoría al Congreso para encarar las reformas que necesita la Argentina".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler coincidió que "el mercado no toma a mal esta fórmula porque ve que no tiene chances de ganar y eso, para el mercado, es algo positivo".

De todos modos. Buteler augura de acá a las PASO una "tensa calma, porque creo que en algún momento, en un segundo semestre que generalmente te demanda más dólares, habrá un evento cambiario que lo puede desatar miles de factores, desde una declaración de un candidato, que no salga la negociación con el FMI, la aceleración de emisión de dinero para algún tipo de 'plan platita', etc."

"Siempre hay dolarización en año electoral, y encima este año estás más complicado porque no entraron las divisas del primer semestre que deberían haber ingresado por la sequía, y eso va a presionar sobre los dólares alternativos", fundamentó.

El analista dijo que los dólares financieros "siguen intervenidos, y así van a seguir. Algo de poder de fuego para intervenir tiene el BCRA, si alcanza o no dependerá de lo profunda que sea la dolarización".

En medio de los rumores de la fórmula Wado de Pedro-Juan Manzur, el dólar blue subió $1 y cerró en $493

En sintonía, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, juzgó que "la elección de esta fórmula no cambia mucho, tal vez si hubiera estado Massa despejaba un poco más el panorama respecto de un sentido más amigable con el mercado, pero es un binomio que no debería afectar a la relativa calma cambiaria, aunque yo esperaría que haya algún grado de presión sobre el dólar de acá a las PASO".

De igual lectura, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, evaluó que en la jornada al ritmo del rumor "los dólares financieros estuvieron firmes pero no hubo disparada", pero acotó que "de todas maneras, como están las cosas, con tantos pesos, tan bajas reservas y la mayor inestabilidad que imprime la política, vamos a volver a tener tensión cambiaria".

Por su parte, el analista Franco Tealdi opinó que "la elección del binomio, por un lado gatilló una fuerte toma de ganancias en las acciones porque, creemos, el mercado veía con cierta simpatía a Massa a pesar de todos los errores". Y agregó que "por otro lado, vemos que es una fórmula que organiza y recluta hacia adentro al kirchnerismo duro más bien mirando su próximo rol de opositor. Nadie piensa que esta es una fórmula ganadora, ni siquiera que haga ruido en el ballotage. Esto, estimo, puede ser bueno en el mercado pasada la toma de ganancias ya que realmente no la vemos competitiva", argumentó.

¿Qué puede pasar con la negociación con el FMI?

Repetto sostuvo: "Daría la impresión que el acuerdo con el FMI tiene algún grado de dificultad en los términos que pretendía Massa de adelanto de desembolso y de autorización para intervención, y eso creo que es independiente de la elección de la fórmula. Tiene que ver con las normas del propio FMI y las condiciones en que la Argentina se maneja, las metas y las dificultades para cumplirlas".

Según su visión, "es probable que tengamos desembolsos calzados (con los vencimientos) y no como lo que pretendía Massa; anticipar y permitir intervención parecía poco probable, y no creo que eso cambie en función de cuál es la fórmula".

Con el mismo diagnóstico, Buteler opinó que "es bastante complicada la posibilidad de que cierren, porque nunca viste a un FMI entregando dinero a un gobierno que se va, sino que espera a uno que llega, con lo cual creo que en el mejor de los casos mantendrán el acuerdo cambiando las metas pero siguiendo con la dinámica de desembolso-pago, pero no veo adelanto ni nuevos fondos".

El mercado sigue con el foco puesto en la negociación con el FMI, que es crucial para garantizar la paz cambiaria

Motyl dijo: "No creo que hoy la negociación del FMI esté sujeta a si Massa se presentaba o no, sino a que la transición sea lo menos caótica posible". Y enfatizó que "el FMI le exige a nuestro país que cumpla con las metas preestablecidas, como acumulación de reservas y ajuste fiscal, ambos afectados por la sequía y la política de mantener un tipo de cambio atrasado". Y especuló que "en ese caso puede que la exigencia venga del lado cambiario, incrementar el ritmo de crawling peg o una devaluación del 30% para reducir brecha".

A su vez, Reschini comentó: "No me imagino que la fórmula le caiga muy simpática al FMI, pero a Massa le conviene pilotear esto hasta el final y esto incluye llegar a un arreglo, y por el lado del Fondo enfrenta un desafío reputacional importante, debe hacer equilibrio entre no ser el responsable de que Argentina explote ni quedar ante el resto del mundo como que accede a cualquier pedido". Por eso, cree que "ambas partes están interesadas en encontrar un nuevo equilibrio; la parte del ajuste de las metas tienen como argumentarla pero la intervención en el mercado de dólares es un escollo", alegó el analista ante la demora en cerrar la negociación.

Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que "con la fórmula Wado-Manzur no corre riesgo el acuerdo con el FMI, nos van adelantar los recursos que necesitemos para llegar al 10 de diciembre, y no creo que varíe por quien es el candidato a presidente de la alianza gobernante, porque nadie cree que vayan a ganar".

"El FMI tiene un problema. Nos quiere ayudar pero tampoco quiere tirar plata. Debe estar buscando es la forma de controlar que estos recursos que nos vayan a dar se destinen a capitalizar al BCRA que está quebrado, y a fortalecer la capacidad de defender el valor de nuestra moneda, y no a financiar gasto para las elecciones", razonó.

Asimismo, el economista Federico Glustein señaló que el hecho de "que Massa no sea candidato va a permitir ofrecerle al FMI previsibilidad que no va a mezclar la cuestión electoral y el nuevo acuerdo". Y estimó que "el FMI adelantará desembolsos para no conflictuar y no cambiará las condiciones para evitar un default pre electoral" pero añadió que "no creo que vaya a dar fondos adicionales, sino que hará más laxa las perspectivas económicas, tanto de emisión/déficit fiscal, de tipo de cambio y de inflación"

"No va a permitir usar los fondos otorgados para intervenir, sino que va a aceptar mayores restricciones o venta de bonos para mantener a raya a los dólares", opinó.