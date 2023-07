Se despertó el dólar blue: por qué marcó nuevo récord y a qué precio puede llegar a fin de mes

A la espera de una definición de la renegociación del acuerdo con el FMI, el dólar blue alcanzó este martes un nuevo valor récord nominal de $498, y los analistas prevén que durante este mes cruzará sin dudas la barrera psicológica de $500, y que a fin de mes se ubicaría en un rango de entre $510 y $520.

Para los especialistas, es "lógico" que el dólar informal acentúe una tendencia alcista por la típica cobertura que se da previo a las elecciones primarias, y más en un escenario crítico de reservas internacionales.

Y es que las reservas netas ya son negativas en alrededor de u$s6.700 millones, según cálculos privados, tras el pago de u$s1.000 millones a acreedores por cupones de bonos Bonares y Globales emitidos durante el canje de deuda de 2020.

Ante este panorama, los especialistas plantean que es "crucial" y "urgente" cerrar un acuerdo con el FMI para mantener relativamente estables a los dólares paralelos. Y es que hasta las PASO hay que pagar vencimientos con el organismo internacional por u$s3.400 millones, entre los u$s2.660 millones que operan en julio y fueron pospuestos hasta fin de mes, y otro por u$s736 millones que hay el 1 de agosto, y que no puede ser aplazado por tratarse de un pago de intereses.

Así, el foco del mercado esta semana está puesto en la cifra de inflación de junio que el INDEC informará este jueves 13, y por ende que hará el Banco Central con la tasa de interés, pero fundamentalmente en el resultado de la negociación con el FMI, y si habrá desembolso solo de los u$s4.000 millones que estaban previsto en junio, o si el organismo adelantará más giros. Ambos factores determinarán el rumbo del dólar blue.

Dólar blue: ¿por qué se despertó?

El dólar blue en la primera semana de julio bajó $2 al cerrar el viernes en $492, pero en los dos últimos días acumuló una suba de $6 y finalizó en $498, un nuevo récord, aunque durante la rueda tocó los $499. Así, quedó al borde de cruzar el umbral de $500.

El analista financiero Christian Buteler opinó que "es natural y lógico que suba en un contexto de incremento de precios constante, es preferible un dólar blue subiendo $4/$6 por semana que mantenerse estable y que en 10 días suba 20%". Y es que alegó que "si en vez de subir al ritmo del resto de los precios de la economía lo hace con saltos bruscos termina con un traslado a precios inmediato y una salida de depósitos en dólares por incertidumbre", como ocurrió en la última semana de abril.

Sobre la suba registrada en los dos primeros días de esta semana, Buteler consideró que "todo influye, te vas acercando a las PASO y en esos momentos hay mayor presión sobre el tipo de cambio, y el tener las reservas tan críticas, y todos los días cayendo no es un buen dato".

Para la economista Natalia Motyl, "el principal factor es que se extendió la renegociación con el FMI, la falta de dólares acrecienta el nerviosismo en los mercados, y después, el atraso con respecto a la inflación, al ser un mercado libre sigue a la par del dato inflacionario".

También relación la tendencia alcista del blue a "la caída de dólares en el BCRA que son el único respaldo físico del peso, presiona una mayor caída de la demanda de peso".

El especialista en finanzas y agronegocios, Salvador Vitelli evaluó que "estamos en niveles de brecha relativamente estables y es a lo que yo le presto atención, el intervenir en los dólares financieros, hace que por el mismo arbitraje el blue no se mueva demasiado, sí puede tener cierta volatilidad por la poca liquidez que tiene ese mercado, por lo poco profundo que es, pero son movimientos dentro de lo normal".

En sintonía, el operador Gustavo Quintana vinculó el alza del dólar blue a que "la oferta luce algo más restrictiva y la demanda se comienza a tonificar" dado que "las expectativas negativas sobre la economía persisten y no parecen justificar una tendencia bajista muy acentuada". Y enfatizó que "los períodos preelectorales comienzan a acelerarse y para mí estimulan la dolarización de ahorros".

Los analistas afirman que cerrar un acuerdo con el FMI es urgente y crucial para mantener paz cambiaria

Por su parte, el economista Federico Glustein afirmó que el repunte del blue "se da porque hay una demanda de divisas, estando ya a 30 días de las PASO, en parte por cobertura y otra más por un mercado que denota la falta de dólares en el sistema, con la liquidación del swap chino para satisfacer el MULC".

¿Empieza un nuevo rally del dólar blue?

Los analistas plantean que para mantener estable al blue será clave cerrar el acuerdo con el FMI y la llegada de desembolsos para fortalecer las reservas. Por eso también será relevante si el FMI solo gira el desembolso pendiente de junio u$s4000 millones, o si habrá más adelantos

En ese sentido, Buteler aseguró que "cuanto menos consiga más impacto va a tener sobre todo, los dólares, los bonos, y las acciones". Y añadió: "en mi caso, nunca esperé que haya mayor desembolso a lo pactado trimestralmente, pero a menor desembolso crece el riesgo de que pueda provocar algún salto".

Según su visión, "el dólar en algún momento de acá a las PASO va a presionar sí o sí, va a suceder más allá de la negociación con el FMI, es algo que vimos siempre y no veo por qué no se produciría".

El experto advirtió que reservas netas negativas, e inflación de entre 6% y 7% mensual ", son datos que " en cualquier momento te pueden terminar gatillando alguna presión fuerte, que necesite de una mayor intervención por parte del BCRA".

A su vez, Glustein aseveró que "si el BCRA sigue liquidando (divisas) e interviniendo, el derrotero de las cotizaciones paralelas será eminentemente alcista de cara a las elecciones y al haber más emisión monetaria, probablemente haya una presión mayor sobre el tipo de cambio como consecuencia".

Analistas proyectan que el blue a fin de mes oscilará en un rango de entre $510 y $520

El analista dijo que "el mercado descuenta un acuerdo con el FMI, pero hasta que no haya desembolso, no va a haber relativa estabilidad, por lo tanto, puede haber algo mayor de presión en los financieros". En este contexto, Glustein prevé que el dólar blue supere en julio "la barrera psicológica de $500 y a fin de mes se sitúe en $510".

Por su parte, Motyl esgrimió que "el mercado duda que la Argentina consiga los dólares para seguir interviniendo el mercado cambiario" y estimó que para fin de julio el blue oscilará entre $510 y $520.

Y es que enfatizó que si en la negociación con el FMI "no consiguen los u$s6.000 de desembolsos (u$s4.000 de junio y u$s2.000 de adelanto) volverá a acelerarse la dolarización de carteras". Y vaticinó: "el blue al ser un mercado libre sigue a la par del dato de inflación. Por lo que se espera una presión a superar los $600 en los próximos dos meses y a posicionarse en $800 a finales de año".

Sobre la suba del blue, el analista Gustavo Ber juzgó que "a la espera del cierre en las negociaciones con el FMI, y que no sólo se consigan adelantar desembolsos sino también fondos frescos para las intervenciones, resulta previsible una mayor búsqueda de cobertura tras su abaratamiento relativo dentro de un clima de aún elevada nominalidad en la economía".

En ese marco, el experto estimó que si el FMI solo concede el desembolso de $4.000 millones, "podría abrirse un espacio a una decepción, y así acentuarse el proceso de dolarización especialmente tras la relativa estabilidad de los últimos meses, y en este caso podría reacomodarse hacia alrededor de los $550" para fin de mes.

Por su parte, Vitelli comentó que "no veo que el blue vaya a tener movimiento de manera abrupta en lo que queda de julio, porque el foco de esta gestión está puesto en que el dólar no se dispare y hace lo imposible para que esto no suceda; lo del FMI puede traer volatilidad pero no vislumbro que no vaya a haber acuerdo".

El BCRA alargó racha vendedora en el mercado cambiario por once jornadas consecutivas

Las reservas, bajo presión

Los analistas de Delphos destacaron que mientras se define el acuerdo con el FMI, el BCRA continúa perdiendo reservas diariamente en el mercado cambiario "por la combinación de una escasa oferta de divisas del agro y una demanda privada que se mantiene relativamente sólida", y resaltó que "en ese contexto el gobierno sigue utilizando la asistencia financiera china para hacer frente a diversos pagos".

El Banco Central registró este martes un saldo comprador de u$s9 millones. Y fuentes del mercado indicaron también que la entidad participó en la jornada con una venta en yuanes de 770 millones que equivalen a u$s 106 millones. Consolidando los saldos en ambas monedas, el BCRA terminó la rueda con ventas netas por u$s 97 millones, con lo cual extendió la racha vendedora por once jornadas consecutivas. Y acumula en esta semana un resultado negativo de u$s169 millones.

Quintana subrayó que "se acentúa la utilización de las operaciones en la moneda china como modo de atenuar la pérdidas de reservas en dólares, un tema que comienza a llamar la atención por los abultados importes que se van acumulando y que en algún momento tendrán impacto en las reservas oficiales".

Los agroexportadores aportaron divisas por u$s15,7 millones. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza poco más de u$s5.513 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3. Al respecto, los analistas de PPI indicaron que el BCRA se deshizo de u$s1.057 millones en esta racha negativa de once ruedas, y desacumuló u$s1.688 millones desde el fin del dólar "soja".

Según las estimaciones de PPI, tras el pago esta semana bonistas de la deuda por u$s1.000, el stock de reservas netas "se ubica en -u$s6.716 millones, cayendo u$s15.422 millones desde el pico de u$s8.706 millones de fin de 2022 y ya superando largamente el mínimo de diciembre 2015 heredado por Macri de Cristina Fernández de Kirchner de -u$s 5.000 millones".

"Bajo el supuesto de que llegue solo el desembolso retrasado de junio de u$s4.000 millones (escenario más probable), que la intervención en el MULC sea de u$s66 millones como desde el fin del dólar "soja" y que no haya intervención en la brecha cambiaria (en mayo fue u$s38 millones diarios), los argentinos irán a votar a las PASO con un stock de reservas netas de -u$s8.385 millones. Si el flujo del MULC, en cambio, se asemeja al más reciente de -u$s90 millones y si la presión dolarizadora obliga al BCRA a intervenir en CCL, el panorama podría ser aún más preocupante", proyectó.