El BCRA no tocó la tasa del plazo fijo tras dato de inflación: ¿una medida acertada con dólar blue récord?

Luego de conocerse que la inflación de junio fue 6%, lo que implica una fuerte desaceleración en relación al 7,8 de mayo, el directorio del Banco Central (BCRA) resolvió este jueves mantener sin cambios la tasa de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos, y para los analistas fue una decisión correcta.

El BCRA fundamentó la medida en el hecho de que "por segundo mes consecutivo, la inflación mensual registró una significativa desaceleración respecto del mes previo, en línea con las previsiones de la autoridad monetaria".

"En junio la tasa de inflación mensual fue 6%, 1,8 p.p. menor al registro de mayo y 2,4 p.p. inferior al dato de abril. La desaceleración del IPC fue difundida al interior de sus categorías y divisiones. Así, la inflación núcleo se ubicó en 6,5%, el registro más bajo desde enero, reduciéndose en el mes -1,3 p.p", precisó.

La entidad monetaria sostuvo en un comunicado que "la política de tasa de interés del BCRA busca generar retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, con el fin de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria".

El BCRA afirmo que "continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas de interés y de gestión de la liquidez".

La última vez que la entidad monetaria ajustó la tasa fue el 15 de mayo último cuando subió la tasa de la Leliq a 28 días 6 puntos porcentuales a 97% TNA, con lo cual la tasa efectiva anual (TEA) actual se ubica en 154%. Así, el rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días de hasta $30 millones para personas físicas es de 8,08% mensual. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada actual está en 90% (138% de TEA).

El BCRA decidió mantener estable en 97% anual la tasa de interés del plazo fijo

Tasa de plazo fijo sin cambios: ¿qué opinaron los analistas?

Los analistas consultados por iProfesional evaluaron que la decisión del BCRA de mantener estable tasa es "acertada" porque más allá de la desaceleración de la inflación en junio, ante la proximidad de las PASO y en un escenario donde el dólar blue esta semana se recalentó y registró un récord de $522 es una manera de no alentar una mayor dolarización, una conducta típica de los argentinos en un año electoral.

A su vez, los economistas plantean que en un año electoral no es una decisión fácil mantener en el actual nivel elevado la tasa por el impacto en términos de actividad económica, deterioro del déficit cuasifiscal, y el costo de crédito para las familias y empresas.

Maria Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos evaluó que "por varios motivos fue acertado no bajar la tasa: la primera es que si bien la inflación general fue de 6%, la inflación núcleo estuvo en 6,5% y muy basado en la baja de frutas, el freno fuerte en carnes, y verduras, algo que es transitorio, y muchos precios siguen aumentando muy fuerte", Así, la economista manifestó que "esta desaceleración de la inflación no parece muy robusta, sino más bien algo transitorio, entonces bajar la tasa no sería prudente".

En ese sentido, Alejandro Giacoia, analista de EconViews opinó que el BCRA tomó "una decisión correcta", Y argumentó que "por un lado es muy probable que este 6% sea un piso en la inflación de acá en adelante, por lo que bajarla ahora y volver a subir la tasa en un mes no tendría mucho sentido"

A su vez, Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios juzgó que es una medida "acertada que no se relajen y mantengan la tasa" y dijo que aunque "estrangula la economía va en sintonía con el deseo de bajar la inflación".

Para el analista financiero Gustavo Ber, "la decisión del BCRA resulta previsible en un contexto de desaceleración reciente de la inflación, a la espera de la evolución en los próximos meses, en busca de no afectar más la actividad económica además en un período electoral".

El BCRA mantuvo la tasa de interés sin cambios luego de conocerse que la inflación de junio mostró una desaceleración

Tasa de plazo fijo sin cambios: ¿por qué el BCRA no la bajó?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, fundamentó que "aunque la inflación sea más baja no hay espacio para bajar la tasa de interés en el corto plazo, hay una situación de inestabilidad, más teniendo en cuenta que aún no cerraron el acuerdo con el FMI, lo que produce cierta incertidumbre, están las PASO, las reservas son fuertemente negativas y hay muchos pesos".

En la misma línea, Castiglioni razonó que "cuando uno mira la cantidad de pesos que se han emitido, combinado con un BCRA que pierde reservas, da margen que haya una fragilidad muy grande y que suba el dólar blue, como está ocurriendo ahora, y el gobierno tiene cada vez menos herramientas para sostenerlo, por lo cual es lógico mantener la tasa de interés alta".

En sintonía, Nery Persichini, estratega de GMA capital remarcó que "el sorpresivo dato de inflación de junio de 6% hizo que el retorno real de los plazos fijos (Badlar) marcara 20% (TNA), el más alto desde julio de 2018". Sin embargo, el especialista explicó que "dado que la desaceleración fue facilitada por el freno de bienes estacionales, la variación del IPC núcleo todavía se mantuvo en un umbral elevado de 6,5%"

También aseveró que "desde la macro no hay señales alentadoras: la emisión monetaria directa e indirecta de este año ya acumula cerca del 2% del PBI, mientras que las reservas netas ya se ubicarían en u$s 7.000 millones negativas, y entramos de lleno en el proceso electoral".

Frente a este cuadro de situación, la demanda de pesos está tambaleando con expectativas de inflación que no ceden. Por eso, no parecería haber demasiado margen para relajar la política monetaria. La tasa real ex ante (que considera las estimaciones futuras del mercado sobre el IPC) sigue apenas 1% positiva, lejos del dato ex post de junio de 20%", justificó.

Asimismo, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, sostuvo que que no se bajó la tasa porque "creo que el BCRA sabe que esta baja de la inflación es transitoria, como ya pasó en noviembre de 2022, y más aún con la suba del dólar de estos días, y estando a un mes de las PASO".

Para los analistas, fue una decisión acertada no bajar la tasa ante el salto del dólar blue que tocó récord de $512

Vitelli concordó que "en noviembre pasado muchos festejaban la inflación de 4,9% y terminamos en abril con un costo de vida de 8,4%" por lo que aseveró que era "apresurado pensar en bajar la tasa".

Tasa de plazo fijo sin cambios: con la lupa en el dólar

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones, comentó que "hasta hace unos días pensaba que había chances de que bajen la tasa unos puntitos para mostrar logros pero la escalada de los dólares alternativos de estos días me parece que no deja margen y hacerlo en este escenario sería demasiado arriesgado"

"La tasa de plazo fijo podría resultar efectiva pero ante la fragilidad de BCRA y la cercanía con las elecciones se nota una inclinación hacia la dolarización de carteras", fundamentó.

De igual visión, Giacoia aseveró que bajar la tasa hubiera sido "muy riesgoso pensando en la estabilidad de los dólares paralelos" por lo cual cree "el BCRA va a mantener esta tasa hasta que termine el mandato del gobierno de no haber algún salto muy fuerte en la inflación".

Anselmi consideró que el rumbo de "la tasa dependerá más de lo que pase con el dólar, está con un ojo en eso, en la volatilidad cambiaria más que en la inflación, y creo que la van a mantener estable hasta las PASO por lo menos".

Asimismo, Manuel Cerdan, analista de Invecq, esgrimió que "es una decisión acertada la del BCRA que busca sostener mínimamente la demanda de pesos". Auqnue enfatizó que "de todas formas no creo que haya un vuelco importante a los plazos fijos. Como suele suceder en épocas electorales, lo más probable es que la gente busque refugio en el dólar".

Para algunos analistas, aunque tasa del plazo fijo es atractiva, ante la incertidumbre electoral, la dolarización seguirá

Por su parte, la economista Natalia Motyl calificó de "acertada la decisión de mantener la tasa en un contexto de presiones del dólar".Y subrayó que " los argentinos tienen tres opciones de qué hacer con los pesos: consumir, comprar dólares, o meter la plata en un banco. Hoy la tasa efectiva mensual del plazo fijo está por arriba de la inflación por lo que incentiva a reducir demanda de dólares y consumo".

A la vez, la economista planteó que "la caída de reservas es un indicio de que se vuelve insostenible la política por lo que se incrementa la demanda de dólares por cobertura". No obstante, Motyl alegó que "como nos encontramos lejos de octubre todavía, el efecto de tasas reales positivas es mayor, y hoy un plazo fijo es atractivo, más allá de las presiones en el dólar blue".

Al respecto, Ber remarcó que "la dinámica descendente en los precios viene mejorando la tasa real de las colocaciones de plazo fijo en pesos". Pero acotó que "aún así, en vista a la cercanía de las PASO los inversores podrían ir inclinándose a una habitual mayor dolarización preelectoral, más allá de la tasa y la desaceleración de la inflación".

El economista Federico Glustein consideró que "el plazo fijo resulta atractivo, pero falta un mes para las elecciones con lo cual hay una dolarización en efecto que se suma a los dólares que no están en el país, se están gastando los yuanes del swap para poder pagar importaciones y para pagar al FMI probablemente también se usen yuanes lo cual es mayor endeudamiento",

"El plazo fijo es tentador, si fuera otro momento del país sería positivo, pero hoy en día (el inversor) se ata a un instrumento de ancla e indexación, sea dólar o CER que es lo que hoy más mueve el amperímetro" , comentó.

Según su visión, hacia adelante "lo más probable es que el BCRA tenga pensado bajar la tasa, y tiene sentido porque no se puede permanecer con tasas efectivas anuales del 150% anual y pretender bajar la inflación, tiene que haber un compromiso de bajar el gasto para poder bajar la tasa y la inflación, pero también tiene que haber una consonancia que si baja la inflación tiene que que haber una baja de tasa".

