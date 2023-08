¿Cómo justificar una transferencia en dólares en Argentina?

La actual normativa del BCRA establece que se puede recibir una transferencia en dólares por mes sin justificar y, a partir de la segunda, se debe presentar un justificativo, por lo que es importante tener en cuenta cuáles son los documentos necesarios para recibir una segunda transferencia.

¿Cómo justificar una transferencia en dólares?

Para justificar una transferencia en dólares existen algunos documentos que podrás presentar, entre los que se destacan:

Factura: si sos monotributista o responsable inscripto y estás cobrando en dólares un producto o servicio podrás presentar la respectiva factura en dólares

si sos monotributista o responsable inscripto y estás cobrando en dólares un producto o servicio podrás presentar la respectiva factura en dólares Documento de compra y venta: en el caso de que la transferencia sea producto de la venta de un bien, como un auto o un inmueble, podrás presentar la respectiva documentación

en el caso de que la transferencia sea producto de la venta de un bien, como un auto o un inmueble, podrás presentar la respectiva documentación Recibo de haberes jubilatorios: si cobrás una jubilación en moneda extranjera podrás presentar tus haberes jubilatorios

si cobrás una jubilación en moneda extranjera podrás presentar tus haberes jubilatorios Boleto de compra-venta de títulos públicos o privados en la bolsa: en el caso de que hayas comprado dólar MEP (comprando un título público o privado y vendiéndolo en su variante en dólares) deberás presentar la documentación

en el caso de que hayas comprado dólar MEP (comprando un título público o privado y vendiéndolo en su variante en dólares) deberás presentar la documentación Certificado de donación: en el caso de que hayas recibido una donación, deberás presentar la respectiva documentación

¿Cuántas transferencias en dólares se pueden hacer por mes?

No existe un límite a las transferencias en dólares que se pueden hacer en un mes calendario, ya que las restricciones, por normativa del BCRA, son a las acreditaciones. De momento, el límite es a una sola por mes sin la necesidad de presentar documentación. En el caso de superar dicho límite, deberás realizar la respectiva justificación.

¿Qué pasa si me transfieren dólares a mi cuenta en Argentina?

Según el origen de la transferencia, existen consideraciones importantes que deberás tener en cuenta. Si recibís una transferencia en dólares desde el extranjero, deberás facturarlos y declararlos, liquidándolos en el Mercado Único y Libre de Cambios, también conocido como MULC, donde obtendrás un tipo de cambio cercano al oficial.

En este caso, no existen riesgos asociados, aunque no es una opción muy popular debido a la gran diferencia entre este tipo de cambio y los "libres", como el MEP.

Las transferencias en dólares por servicios prestados al exterior se liquidan a un tipo de cambio cercano al oficial

Por otro lado, si la transferencia proviene de una persona local, existe el riesgo de que, si no justificás la operación, el banco o entidad financiera interprete que estás adquiriendo dólares de particulares, lo cual viola la Ley Penal Cambiaria. En esta situación, el banco puede exigirte que justifiques el origen del dinero y, de no hacerlo, puede elaborar un informe por posible violación de dicha ley.

En el caso de que la transferencia esté debidamente justificada o sea una transferencia entre tus propias cuentas, simplemente deberás presentar la documentación correspondiente a la entidad financiera. Las formas más comunes de hacerlo son a través del homebanking o por correo electrónico. Sin embargo, también es posible que presentes la documentación de forma presencial si la entidad financiera ofrece atención en sus sucursales, frente a un oficial de cuentas.

¿Cuánto dinero se puede transferir sin declarar en Argentina?

De momento, no existe una limitación formal con respecto al dinero que se puede transferir sin declarar en Argentina.

En este sentido, las normativas aplican a quien reciba los fondos, es decir, a las acreditaciones propiamente dichas. Sin embargo, si realizaste transferencias a personas que están involucradas en algún delito, como financiamiento del terrorismo, pueden citarte para que justifiques dichas transferencias e incluso iniciar una investigación.

¿Cuántos dólares puedo depositar en mi cuenta sin declarar?

Con respecto a los depósitos en dólares, tampoco existe un número determinado de dólares que se pueden depositar sin declarar, porque, en teoría, se debe poder justificar todos los ingresos de dinero, ya que, de lo contrario, se trataría de fondos obtenidos de forma "ilegal".

En este sentido, los bancos suelen crear un "perfil" para cada cliente con el fin de simplificar los trámites. Dependiendo de factores como la cantidad de operaciones que realizaste en el banco, los ingresos que declaraste, entre otros, el banco establecerá un "límite virtual" sobre los dólares que podrás depositar sin tener que declarar el origen de los mismos.

Cada banco establece un "límite virtual" sobre los depósitos que cada persona puede hacer sin presentar documentación

Por ejemplo, si habitualmente comprás y retiras u$s 1.000 al mes a través del mercado MEP, y tuviste la cuenta durante muchos años, un depósito de $7,000 podría considerarse "normal", ya que representaría el ahorro acumulado de 7 meses.

Sin embargo, si sos un monotributista que comprás u$s 100 por mes o menos y querés realizar un depósito grande como, por jemeplo, de u$s 20,000, esto podría ser considerado sumamente riesgoso, ya que es muy probable que el banco te solicite un justificativo de los fondos por no "coincidir" con tu perfil.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) establece un límite de $200.000 mensuales por los cuales no se requiere justificar el origen de los fondos. En el caso de los dólares depositados, para este cálculo, se convierten a pesos utilizando únicamente el valor "oficial" como referencia.

Sin embargo, también deberás tener en cuenta que esos $200.000 se aplican a todas las transacciones realizadas por cada contribuyente por mes calendario (ingresos de dinero, transferencias, depósitos, plazos fijos, etc.), sin importar en qué entidad financiera se realicen.

Es decir, si realizaste transferencias por $150.00 en un banco y se depositaron $50.000 en una billetera virtual, ambos montos se suman, lo que resulta en un monto total bastante bajo.