Dólar blue: tras acuerdo con FMI, ¿qué precio proyectan expertos para las PASO?

El dólar blue bajó el viernes $2 y cerró en $551, tras el anuncio de que se alcanzó un acuerdo técnico con el FMI, y luego de haber registrado en la víspera un récord histórico de $553. Para los analistas, el acuerdo con el FMI es una condición "necesaria" pero no suficiente para garantizar la calma del dólar informal.

Y es que los economistas prevén que la presión alcista sobre el dólar informal seguirá en un escenario de dolarización ante la proximidad de las elecciones primarias, expectativas de aceleración de la inflación por el impacto de las nuevas medidas cambiarias, y la mayor emisión monetaria que implicara el renovado dólar agro a $340.

Además, los expertos plantean que dado que el desembolso del FMI por u$s7.500 millones llegará recién después de la segunda quincena de agosto, en caso de que el directorio del organismo lo apruebe formalmente, y que entre este lunes y martes hay que pagarle al organismo vencimientos por u$s3.400 millones, las reservas internacionales seguirán en un nivel crítico, y eso seguirá presionando.

Ante este panorama, los analistas auguran que el dólar blue reducirá los niveles bruscos de la volatilidad que exhibió en la última semana pero continuará con la tendencia alcista, y para las PASO podría rondar entre $560 y $580 .

Dólar blue: leve baja por efecto acuerdo

El dólar blue finalizó el viernes en $551, con lo cual en el año acumula un alza de $205.

El analista financiero Christian Buteler evaluó que "el blue no aceleró, pero acá no cambió la visión de fondo, y no alcanza para dar vuelta las dudas sobre el desarrollo de la economía y qué puede pasar con el tipo de cambio en los próximos meses".

Además, enfatizó que el desembolso de u$s7.500 millones "no es el objetivo de máxima que se había propuesto el ministro de Economía, Sergio Massa, no es que vas a tener u$s10.000 millones de dólares de libre disponibilidad para hacer lo que quieras" por lo cual "el acuerdo es positivo porque si no se hubiese dado sería un dolor de cabeza muy grande, pero no suficiente para revertir la visión del mercado".

A su vez, el economista Federico Glustein consideró que tras conocerse la noticia "el mercado operó normalmente ya que al no tener fecha confirmada de los desembolsos no se puede aseverar que haya un giro en el corto plazo que garantice la estabilidad".

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI planteó que "mirando la reacción en los dólares financieros, lo que primero que me viene a la cabeza es que alcanzar este acuerdo era condición necesaria para que no haya volatilidad cambiaria, pero no suficiente" por lo cual "es muy probable que la intervención que vemos en el MEP se sostenga durante el período pre-PASO"

En ese sentido, Buteler dijo que "el valor del MEP también funciona como una especie de regulador del precio del dólar blue" y en ese sentido prevé que el gobierno "va a seguir interviniendo en las divisas financieras".

Dólar blue: ¿cómo seguirá?

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras sostuvo que haber alcanzado un acuerdo técnico con el FMI "lo que hace es no sumar más presión pero es muy poco como para generar confianza". Y sentenció: "nada de esto garantiza clama en los dólares financieros ni el blue".

En sintonía, Glustein juzgó que el acuerdo "permitirá algo de aire, aunque no va a ser suficiente para garantizar la calma del blue y los financieros ya que hay enorme dependencia del factor electoral y a su vez hay una inflación elevada y creciente".

Prevén que la tendencia del dólar blue será alcista en un escenario de más inflación y emisión monetaria

Para Buteler, "la tendencia es alcista por la inflación, por la emisión, por los desequilbrios de la economía, por la dolarización previo a las elecciones". Y alegó que "la única diferencia es que esta noticia del acuerdo no agrava como para que sea más empinada la suba, hace que la tendencia alcista no sea descontrolada por lo menos hasta las PASO".

De igual visión, Claudio Caprarulo, director de Analytica, opinó que "los desembolsos son suficientes para no complicar más la situación cambiaria pero no garantizan que vayamos a tener meses tranquilos hasta fin de año".

"Resta ver el impacto de las medidas cambiarias que ya tomaron y si logran bajar las importaciones de forma que se estabilice el mercado de cambios. Agosto es un mes clave porque se suman las Paso y el impacto de las medidas sobre los precios", subrayó.

Asimismo, el analista financiero Gustavo Ber manifestó que "el acuerdo con el FMI podría ayudar a evitar mayores deterioros durante esta etapa de desequilibrios económicos en medio de una etapa de transición política.

De todos modos, el experto dijo que "no creo que el nivel de desembolso permita evitar el proceso de mayor dolarización preelectoral ante los desequilibrios macro vigentes, sino que sólo permitiría amortiguar el drenaje de reservas durante esta etapa".

A su vez, Eliana Scialabba, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), afirmó que "el acuerdo es una buena noticia para los argentinos, al menos se disipará la tensión cambiaria de los últimos días".

El acuerdo con FMI es condición necesaria pero no suficiente para garantizar calma de dólares paralelos

No obstante, la analista esgrimió que "dará una calma transitoria a las cotizaciones financieras y blue, pero recordemos que la suba de estas también se debe a la cercanía de las PASO", por lo cual "lLa clave de esta dinámica entonces nos quedará más clara luego de este resultado, pero con el excedente de pesos que hay en la economía, y la creciente incertidumbre, la calma no durará mucho tiempo".

Dólar blue: ¿qué valor prevén para las PASO?

La economista Natalia Motyl evaluó que el acuerdo con el FMI fue " bastante favorable para la Argentina a grandes rasgos ya que se logró evitar una devaluación del 30%, como se exigía a nuestro país" y agregó que "desde la política monetaria no se ha exigido mucho desde el organismo internacional y eso el mercado lo va a festejar porque aleja la posibilidad de que la corrección se haga antes de las elecciones".

Sin embargo, la analista argumentó que como el desembolso de u$s 7.500 millones vendrá después de la segunda quincena de agosto, y Argentina tiene que pagar entre este lunes y martes al FMI u$s3.400 millones, "lo que hará caer las reservas" eso "puede disparar una dinámica especulativa por quince días ante la caída de oferta de dólares, en un marco en dónde los divisas escasean". En ese contexto, Motyl vislumbra que "el piso" del blue es $550 "y para las PASO llegará a los $560".

Glustein coincidió en que "el blue seguirá su derrotero alcista, habrá que ver cuánto puede tocar antes de las PASO pero $560 es un número razonable, similar valor el CCL, y el MEP podría estar en $525"

Para Ber, "los dólares financieros y libre continuarán sostenidos (al alza) al tener que acompañar a una inflación que podría volver a acelerarse tras las últimas medidas, por lo cual dichas referencias hacia las PASO podrían dirigirse a los $580 a los $600".