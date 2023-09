Primera semana del dólar soja 4: cómo impactó en las reservas y cuántas divisas podrá sumar el Banco Central este mes

Con la entrada en vigencia el martes del dólar soja 4, el Banco Central profundizó el ritmo de compra diaria de divisas en el mercado cambiario oficial, cerró la semana con un saldo neto comprador de u$s196 millones y registra una racha positiva por 19 ruedas consecutivas.

La nueva etapa del Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja regirá hasta el 30 de septiembre, y permite liquidar 75% al tipo de cambio oficial, y 25% de libre disponibilidad. A diferencia de las tres versiones anteriores de dólar soja, en esta oportunidad no se estableció un tipo de cambio preferencial fijado por el gobierno, sino que el valor surge de la combinación de los dos dólares, el oficial y el financiero. Así, los analistas calcularon que el valor en el arranque oscila entre $450 y $455, según la cotización del CCL, lo que representa una mejora de 30% en relación al tipo de cambio oficial.

Pese a la racha compradora, las reservas netas internacionales siguen en nivel crítico, al ser negativas en torno a u$s4.400 millones, según los cálculos privados. Y los analistas prevén que el dólar soja 4 le dará aire al BCRA al darle mayor poder de fuego para mantener controlados a las divisas financieras -Contado con Liquidación y MEP- pero no creen que la entidad acumule demasiadas divisas.

Y es que esta semana el ministro de Economía Sergio Massa anunció la liberación de las importaciones de las pymes industriales que venían frenadas a través de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), lo que implicará una mayor demanda

Sobre esta medida, la cartera económica informó que "7.428 Pymes recibirán aprobación de sus SIRAs por un monto de u$s700 millones" y detalló que "las mismas se componen de 475 millones de dólares de bienes intermedios (insumos y bienes para la producción); 175 millones de dólares de piezas y accesorios (repuestos); y 68 millones de dólares de bienes de consumo".

En ese sentido, Tobías Pejkovich, analista de Facimex Valores planteó que "si bien las reservas netas se recompusieron un poco en el margen, claramente siguen estando negativas, y quedan menos de u$s1.000 millones disponibles del primer tramo del swap con China para financiar importaciones, y los DEGs que tiene disponibles el BCRA solo son suficientes para cubrir los vencimientos con el FMI" hasta el fin del mandato de la administración. Y enfatizó que "en este contexto de escasos recursos claramente el BCRA tiene que administrar los flujos en el mercado de cambios".

En la cuarta rueda de vigencia del dólar soja 4, el BCRA registró este viernes un saldo neto comprador de u$s104 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, y representa una significativa aceleración frente a los u$s 58 millones de la rueda anterior. Es la mayor compra diaria en lo que va de septiembre, y el monto más alto desde el 29 de agosto cuando había adquirido u$s134 millones.

De esta manera, la entidad monetaria alargó por décimo novena jornada consecutiva la racha compradora iniciada con la devaluación del 14 agosto. Los analistas de Invertir en Bolsa destacaron que es la racha positiva más extensa desde mayo último cuando rigió la anterior edición del dólar soja.

Con el resultado favorable de hoy, el BCRA suma en lo que va de septiembre compras netas por u$s197 millones. Así, la entidad suma un monto comprador neto de u$s1.322 millones desde la devaluación.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s411,868 millones. Y señaló que "la evidente mejora en la performance de los ingresos desde el exterior y el mantenimiento del control para acceder al mercado ha justificado la mejora en los resultados oficiales, algo que seguramente se prolongará hasta fines del mes actual".

El Gobierno estima que la liquidación de divisas alcance a entre u$s2.000 millones a través del dólar soja 4, aunque algunos analistas se mantienen escépticos respecto a esa posibilidad dadas las expectativas de devaluación posterior a las elecciones.

En este contexto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, juzgó que "no le veo atractivo, el que pueda esperar va a esperar, la inestabilidad es enorme y hay mucha incertidumbre acerca de lo que puede pasar, el productor en este escenario va a preferir conservar el grano".

En sintonía, la economista Natalia Motyl alegó que "no hay ningún incentivo a liquidar si el mercado descuenta que post elecciones puede haber una nueva corrección del tipo de cambio". Y vaticinó: "Lo más probable es que liquiden un 20%, que son u$s1.000 millones, para cubrir los costos del segundo semestre".

A su vez, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go consideró que "algo van a liquidar porque tienen gastos que hacer, pero no un monto importante, no van a liquidar todo porque si liquidan demasiado le dan pesos, y no tienen que hacer con esos pesos" y concordó que también incide las expectativas de devaluación post elecciones.

En PPI remarcaron que tras un tibio arranque, "el dólar soja empezó a traccionar", lo que se evidenció en una mayor liquidación del agro. Y estimó que "se habrían comercializado 696.576 toneladas en las primeras tres ruedas del dólar soja 4 (faltan los datos de este viernes) de las cuales 637.797 toneladas se habrían liquidado (92% del total comercializado) y las restantes 58.780 toneladas restarían por fijarse precio (8% del total); en términos de dólares, se habrían comercializado u$s348 millones, de los cuales casi u$s319 millones irían liquidándose en el MULC en próximos días".

"El dólar soja parecería estar comenzando a lograr su cometido: dar aire al oficialismo hasta octubre para llegar lo mejor posicionado a las elecciones generales. El equipo económico no sólo encontró un mecanismo con el cual conseguir divisas para intervenir en MEP/CCL sin engrosar el drenaje de reservas, sino que también halló una forma de bajar la brecha transitoriamente ", destacaron.

En cuanto al impacto del dólar soja, en PPI que calcularon que "en el escenario base de que se liquiden 4 millones de toneladas, ingresarían al MULC u$s1.457 millones llegando el potencial de 12 millones a un equivalente de u$s4.482 millones". Y estimaron que "si asumimos que el BCRA compra cerca de un 50% de lo liquidado, como ocurrió en el dólar agro, engrosará sus reservas por u$s728 millones en el escenario base y u$s2.241 millones en el escenario ultra optimista".

Ante este panorama, los analistas auguran que luce imposible cumplir con la meta de acumulación de reservas pactadas con el FMI para fin de septiembre que contempla alcanzar un stock positivo de 77 millones, dado que con reservas netas negativas en u$s4.400 millones, implicaría cosechar divisas por más de u$s4.000 millones,