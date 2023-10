Dólar e inflación: 3 alternativas para proteger los pesos

Dentro de un contexto difícil, y con la incertidumbre en aumento, a medida que nos vamos acercando a las elecciones presidenciales, muchas empresas (entre ellas, bancarias, petroleras y automotrices) están optando por realizar adelantos de sueldos de diciembre o aguinaldos, con el objetivo principal de proteger a sus colaboradores y evitar que se vean tan afectados por la inflación y devaluación del peso.

Ahora bien, para el empleado que, sin tenerlo previsto, recibe un flujo de pesos mayor al esperado puede ser un desafío resguardar el valor de esos pesos hoy (e incluso, con lógica, buscar incrementarlos).

Y más allá de que hay opciones dentro del mercado para hacer rendir ese dinero (tema del que hablaremos más adelante), lo más importante creemos que debe empezar por algunos consejos si uno está dispuesto a conseguir ese objetivo.

¿Qué hacer con los pesos en un contexto de inflación?

Entre ellos, conocerse. De forma simple y breve, significa entender (y no mentir) al evaluar la aversión al riesgo. Unas pocas preguntas lo definirán, y evitará a nivel general quedarse con inversiones que no dejen dormir de noche, en especial en una coyuntura donde las expectativas pueden ir virando de forma muy rápida.

Otra clave es diversificar. Esto forma parte del ABC de las finanzas, y busca reducir el riesgo de una cartera. Mientras que otras dos recomendaciones relevantes serían fijar un objetivo y asesorarse.

En primer lugar, ponerse un objetivo es clave. No es lo mismo tener como meta las vacaciones de este verano, que pensar en el complemento a una futura jubilación. La posibilidad de fuertes variaciones en los precios de corto plazo es un dato a la hora de pensar y armar una estrategia.

Bancos tradicionales y billeteras virtuales ofrecen FCI para invertir en pesos desde el celular.

Mientras que mantenerse informado y, de ser necesario, recurrir a un asesor financiero podrá marcar la diferencia en los próximos meses donde la incertidumbre será alta y la gestión activa de una cartera será importante -sea para obtener una mejor rentabilidad, o bien evitar pérdidas importantes-.

Dicho esto, ahora sí, pasemos a repasar tres posibilidades que hoy tiene el inversor que busca resguardar o darle incluso alguna rentabilidad a sus ahorros. Por ejemplo, los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Un instrumento financiero que le permiten a un grupo de personas, con objetivos de inversión y riesgos similares, invertir en el mercado delegando la administración de la cartera del mismo a profesionales idóneos. Además, se pueden clasificar según su objetivo de inversión.

Cedears, dólar MEP y Fondos Comunes de Inversión

Hay múltiples fondos, que persiguen diferentes estrategias. Por ejemplo, los Money Market -que explican más del 55% del patrimonio de esta industria- pueden ser una buena opción para los pesos de muy corto plazo, y para inversores muy conservadores. Como ventaja en esta coyuntura, y a diferencia de un plazo fijo, permite liquidez inmediata de ser necesario. Su cartera está compuesta por cuentas remuneradas, plazos fijos y cauciones …y por ende, no tiene prácticamente riesgo mercado. De esta forma se obtiene un rendimiento extra por los pesos en el corto plazo de forma segura.

Después pueden existir otras opciones, como los FCI Cer que buscan la cobertura de la inflación, pero expuestos a riesgo soberano (y la volatilidad actual del mercado); o bien fondos de Renta Fija con riesgo corporativo. Una alternativa para quienes no busquen limitar y/o evitar el riesgo soberano en las inversiones.

En tanto, para quienes prefieran dolarizar su cartera, pueden hacerlo con estas dos opciones: CEDEARs o Dólar MEP.

Los Cedears permiten invertir en acciones de empresas globales con fondos en pesos.

Los CEDEARs son certificados de depósitos argentinos y su cotización varía por el precio de la acción subyacente en el mercado global y por la cotización del dólar (Contado con Liquidación). Es un instrumento ideal para el largo plazo -un año o más-, ya que es de renta variable y las variaciones pueden ser más bruscas y desconocidas, en comparación con un instrumento de renta fija

Por último, Dólar MEP. Acá el inversor realiza una compra de bonos contra pesos y luego se vende contra dólares (por eso se lo conoce como un arbitraje de bonos dentro del mercado de capitales). Es legal, y prácticamente no hay límite con el Dólar Ahorro. No obstante, hay algunas restricciones que antes de hacer la operación hay que tener en cuenta como, por ejemplo. no tener un crédito subsidiado o haber comprado dólar ahorro en un determinado plazo, entre otras cosas.