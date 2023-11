¿Qué diferencia hay entre el dólar cara chica y cara grande?

Si bien nominalmente, y según la Reserva Federal tienen el mismo valor, en el circuito informal el dólar cara grande y cara chica cotizan "distinto". Esto se debe principalmente a que las personas son reacias a aceptar los billetes con diseño más antiguos debido a que tienen menores medidas de seguridad.

¿Qué dólar es mejor comprar: cara chica o cara grande?

El dólar cara chica y el cara grande, nominalmente, tienen el mismo valor. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, en el circuito informal el cara chica es menos solicitado y, por ende, cotiza por debajo del cara grande e incluso en algunas operaciones, como las inmobiliarias, no suelen ser aceptados.

En este sentido, es mejor comprar dólar cara grande para evitar posibles inconvenientes a la hora de realizar una transacción. Sin embargo, el dólar cara chica tiene validez y el mismo valor en algunos mercados como el estadounidense, por lo que si pensás viajar a Estados Unidos y comprás dólares informalmente, algo que es considerado ilegal, pero se da en la práctica, te conviene más el cara chica, ya que lo abonarás menos.

En cuanto a sus diferencias, estas están en su diseño. El dólar "cara chica" presenta el rostro de Benjamín Franklin en un pequeño ovalo, mientras que el "cara grande" el rostro del prócer estadounidense es mucho más grande. Además, muchos billetes "cara chica" carecen de banda de seguridad, elemento que se encuentra presente en los "cara grande".

¿Qué pasa si tengo dólar cara chica?

Si bien como mencionamos anteriormente, en el circuito informal tienen valores distintos, en el circuito legal (excepto operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos, ya que hay un "gris" en esos mercados), todos los dólares valen lo mismo, sin importar si son cara chica, cara grande o azules.

Por este motivo, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños, ya que para ellos tienen el mismo valor.

Para el sistema financiero todos los dólares tienen el mismo valor

Al no poder cambiarse directamente en el banco, muchos ahorristas se preguntan dónde pueden cambiar los dólares cara chica. Una de las opciones es depositarlos a través de un banco.

De esta forma podés depositar los billetes por cajero automático o ventanilla y luego, pasadas 24 horas o más, podrás ir nuevamente al banco a retirar los dólares de tu cuenta, esperando tener la "suerte" de obtener los billetes "cara grande" y/o "azules". En el caso contrario deberás realizar nuevamente la operación.

Otra opción es cambiarlo en las cuevas o casas de cambio, abonando desde el 1% al 3% en el mercado paralelo. En pocas palabras se trata de un servicio de "cambio de billetes" en el que entregás tus billetes cara chica y/o cambio (este último suele "valer menos" que los cara chica) y te entregan billetes nuevos en perfecto estado.

En este caso, podés abonar la "comisión" con pesos al tipo de cambio blue del momento o pagando con dólares. Por ejemplo, si cambiaste u$s 1000 al 3%, deberás entregar u$s 30 por el servicio o su equivalente en pesos a la hora de realizar la transacción.

¿Por qué no aceptan dólares cara chica?

Como mencionamos anteriormente, la razón principal por la que no se suele aceptar dólar cara chica es que es un dólar que tiene menos medidas de seguridad, lo que lo hace más probable de ser falsificado.

Este hecho junto al rechazo de muchos importadores, comerciantes, entre otros, de aceptarlo de forma "preventiva" hacen que coticen menos o ni siquiera los acepten en el circuito informal.

El dólar cara chica no es aceptado en la mayoría de los países de Sudamérica y Asia

¿Cuánto vale 100 dólares cara chica?

Tanto nominalmente como de forma real, en el circuito legal, tiene el mismo valor que los denominados "cara grande". Sin embargo, en el circuito informal cotizan a menos, aunque es difícil establecer con exactitud cuánto, ya que, al no ser un mercado regulado, puede variar significativamente de un lugar a otro.

A pesar de esto, podemos establecer que, a rasgos generales, se toman entre un 1% y 3% menos, aunque hay casos de personas que los toman en 10% menos e incluso más, aunque se trata de excepciones.

¿Qué billetes de dólares no sirven más?

Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, todos los billetes de dólar siguen siendo válidos, sin importar el momento de su emisión. Sin embargo, lo más común es encontrarse con los billetes emitidos entre el año 1900 y la actualidad.

Por otra parte, existen billetes poco comunes como el billete de u$s 500, u$s 1.000, u$s5.000 y u$s 10.000. Sin embargo, al ser tan raros y coleccionables, con un valor superior al nominal, no suelen encontrase en circulación.