¿Cuánto es lo máximo que puedo poner en un plazo fijo?

El plazo fijo es, por excelencia, el instrumento de ahorro preferido por los argentinos. Entre sus principales atractivos se destaca su tasa de interés prestablecida y la facilidad para poder invertir en este. Además, cuenta con dos variantes: por un lado, la versión "tradicional" y, por otro lado, las versiones "UVA".

¿Cuánto es lo máximo que se puede tener en un plazo fijo?

Como tal no existe un monto máximo que se puede tener en un plazo fijo, es decir, siempre que puedas justificar el origen de los fondos no tendrás problemas al invertir dinero en este activo. Sin embargo, para poder acceder a la tasa mínima establecida por el BCRA no podrás exceder los $30.000.000.

Superando dicho monto, la tasa que los bancos pagan suele ser bastante inferior, aunque, por lo general, las personas humanas no suelen superar este monto. Además, existe la posibilidad de invertir en distintos bancos para ampliar el límite establecido.

¿Qué pasa si pongo 1 millón de pesos en plazo fijo?

Si ponés 1 millón de pesos a plazo fijo y no contás con ingresos declarados es muy probable que te soliciten justificar el origen de los fondos, ya que el monto supera ampliamente los $200.000 establecidos por AFIP.

Suponiendo que podés justificar dicho capital, si invertís $1.000.000 durante 30 días obtendrás $109.000 aproximadamente, ya que la tasa de interés nominal anual es del 133%, lo que se traduce en un 10,9% nominal mensual.

La tasa nominal anual para depósitos a plazo fijo es de 10,9% nominal mensual

Si decidís reinvertir el dinero cada 30 días, suponiendo que se mantiene la misma tasa de interés, la tasa efectiva anual que se obtendrá será del 254,8% aproximadamente, lo que se traduce a un rendimiento promedio mensual cercano al 21,23% estimado. Al finalizar el período obtendrías $3.548.000 de los cuales $1.000.000 sería el capital inicial y los intereses acumulados de $2.548.000 aproximadamente.

¿Cuánto gano si pongo 300000 en plazo fijo?

En el caso de que decidas colocar $300.000 a plazo fijo durante 30 días, obtendrías $332.700 de los cuales $300.000 es el monto original y $32.700 los intereses que obtendrás. Sin embargo, para obtener la ganancia, deberás descontarle la inflación del período.

Por ejemplo, si la inflación fuese del 8,3%, como fue en el mes de octubre, habrás obtenido una ganancia de $7.800, es decir, un 2,6% de intereses reales. En el caso de que reinviertas el dinero cada 30 días, suponiendo que se mantiene la misma tasa, entonces luego de 12 meses obtendrías $1.064.400 de los cuales $300.000 sería el capital original y $764.400 la ganancia obtenida, aunque, al igual que en el caso anterior, deberás descontar la inflación compuesta del período.

¿Cuándo te investiga la AFIP por plazo fijo?

Por lo general, el fisco suele investigar a los contribuyentes cuando detecta inconsistencias. Por ejemplo, un monotributista categoría "A" que tiene gastos muy elevados y, por ejemplo, constituye un plazo fijo por $4.000.000 cuando sus ingresos mensuales son de $100.000 y no tiene otros declarados, generará sospechas por parte de AFIP e iniciará un proceso de investigación.

En pocas palabras, si existen inconsistencias importantes con el fisco es altamente probable que el fisco inicie un proceso de investigación. Sin embargo, si las inconsistencias son leves, por ejemplo, el contribuyente tiene ingresos por $200.000 y realizó un plazo fijo por $230.000 (sin tener otros gastos) es probable que AFIP no inicie una investigación y posterior reclamo, ya que es más costoso todo ese procedimiento que el monto en presunta infracción.

Si AFIP detecta discrepancias "importantes" entre tus declaraciones y tus ingresos, puede iniciarte una investigación

Con respecto al monto que el fisco establece como parámetro es muy variable, ya que depende de la condición particular del contribuyente. Por ejemplo, no es lo mismo una persona soltera que otra a cargo de una familia como único sostén, ya que se asume que, a mismo nivel de ingreso, la primera tendrá una mayor capacidad de ahorro.

Por otra parte, el fisco estableció un monto de $200.000 en el que, independientemente de la situación del contribuyente, se debe informar a este, por lo que luego de superar dicho monto es probable que el banco o entidad financiera envíe un informe con los movimientos de su cliente.

Además, cabe recordar que otro inconveniente que suele despertar sospechas son las reiteradas transferencias, incluso las de bajo monto, para personas que no están registrados. En estos casos, AFIP puede iniciar una investigación, ya que puede suponer que estás desarrollando una actividad sin declararla.