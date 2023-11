Silvina Moschini, del ámbito corporativo a ser la primera mujer de América Latina detrás de un "unicornio"

Silvina Moschini nunca lo dudó ni dejó de perseguir sus sueños y hoy tiene su recompensa. A finales de los 90' dejó atrás Argentina para hacer camino en Estados Unidos y lo logró: se convirtió en la primera mujer de América Latina en convertir una empresa en un millonario "unicornio".

Siempre supo que los desafíos que debía enfrentar para cumplir sus proyectos empresariales eran enormes, pero eso no la frenó. Luego de 20 años de arduo trabajo, la argentina-estadounidense puede decir que lideró empresas exitosas en el sector tecnológico, redes sociales y marketing.

La empresa "unicornio" con la que hizo historia Moschini

Lo que hizo que el nombre de Moschini resonara en todo el mundo fue la empresa de trabajo remoto TransparentBusiness, de la cual fue cofundadora. En 2020 alcanzó una valoración de u$s1.000 millones.

Esto hizo que la empresa llegue a ser considerada "unicornio" y ella se transformó en la primera mujer latina en estar detrás de este histórico logro.

La argentina también es la fundadora y directora ejecutiva de la plataforma empresarial SheWorks!, la cual conecta a mujeres con oportunidades de trabajo remoto. Y se destaca en el programa Unicorn Hunters junto a grandes empresarios como Steve Wozniak, cofundador de Apple

A finales de los 90', Moschini emigró a Nueva York.

Del mundo corporativo a emprender: la historia de Silvina Moschini

Si bien su presente es muy alentador, el camino que recorrió fue largo. Moschini comenzó trabajando en el mundo corporativo de Estados Unidos, hasta que un día se hizo un profundo planteo, ya que no se estaba sintiendo a gusto.

Silvina se marcó dos posibles caminos: cambiar su actitud y tratar de sentirse bien haciendo lo que no le gustaba, o crear una empresa en la que realmente le gustaría pertenecer.

Y este momento clave, marcó su vida para siempre: se convirtió en emprendedora. En diálogo con BBC señaló: "Las mujeres emprendedoras son impulsadas por la inspiración y el fuego que sentimos para cambiar las cosas".

Pero esta elección no nació de la nada, sino que se vio influenciada por su pasado, o mejor dicho, por su padre. "Él fue un hombre muy, muy especial", contó y detalló una charla que tuvo con él. "¿Qué te gustaría que yo hiciera en la vida?", le preguntó y la respuesta de su papá la marcó: "Me dijo que yo podía ser lo que quisiera ser. Pero si se me ocurría ser una princesa, tenía que construir mis propios castillos".

"Fue la manera de decirme que tenía que conseguir mi propio dinero porque la independencia siempre comienza con la independencia financiera", agregó y admitió que le costó bastante tiempo comprender lo que su padre intentó enseñarle.

Intentando dar con la respuesta, Moschini aplicó los dichos de su padre a su carrera profesional. Hasta que en los 90 eligió emigrar a Nueva York, ¿los motivos? Sostiene que en esa época era complicado para una mujer emprender en Argentina.

Su padre fue artífice de su inspiración por emprender.

Ya en suelo estadounidense, en 2003 fundó su primera empresa, Intuic. La cual se dedicaba a las comunicaciones digitales y el marketing corporativo. No fue una tarea sencilla, pero nada la frenó.

"Se espera que los emprendedores lleguemos directos a la luna, pero el viaje no es en línea recta", destacó al recordar los obstáculos que tuvo que sortear, y hasta admitió que en algunos momentos "te cuestionas si tienes lo que se necesita para construir una empresa".

Pese a que no todas las firmas fueron exitosas, la argentina destaca que "lo más importante es la resiliencia y la capacidad de escuchar al mercado".

Los desafíos de una mujer emprendedora

Para Silvia ser mujer fue uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar a lo largo de su camino porque "mucha gente no te ve como una persona capaz de hacer lo que propones porque eres mujer, porque te gusta la moda, porque puedes ser divertida como cualquier persona normal".

Conseguir financiamiento, fue uno de los problemas que tuvo que afrontar, ya que para esa época un emprendedor exitoso era un hombre mayor y serio. "Nacemos de la necesidad porque la escasez te da claridad y te obliga a pensar cómo lograr lo que te propones", señaló al hablar de su mayor desafío y oportunidad.

Siempre perseverante, consiguió en 2008 fundar junto a su marido la empresa TransparentBusiness, que se dedica al trabajo remoto, 12 años antes de que la pandemia nos impusiera esta modalidad.

La presencia de Silvina Moschini una líder global en temas de inclusión de las mujeres en el mundo laboral, es un gran acierto de la @GobAntioquia. pic.twitter.com/rxIksAFkEg — María Fanery Sucerquia (@mariafsucerquia) September 22, 2021

Todo el arduo trabajo vio su mayor oportunidad en el marco de la pandemia, pero nuevamente apareció un limitante: no contaba con fondos para expandirse. Nuevamente, no se quedó con los brazos cruzados y apostó al sistema conocido como "equity crowdfunding", que es una fórmula de financiación colectiva a través de Internet en la que un grupo de inversores participa en un proceso de ampliación de capital de una empresa, a cambio de acciones.

Y le salió bien, a tal punto que la firma entró en el selecto grupo de empresas "unicornio". "La idea se nos ocurrió porque necesitábamos un software que permitiera organizar el trabajo remoto", detalló y agregó: "Vimos que no había necesidad de que las personas estuvieran en una oficina si estaban frente a un computador".

El éxito quedó en evidencia cuando TransparentBusiness comenzó a cotizar en la bolsa y los inversores apostaron por ellos. Al ser consultada sobre que significa para ella ser exitosa, no dudó y de manera clara señaló: "En un nivel personal, ser exitosa significa ser feliz". Y agregó: "Ser exitosa es tener la oportunidad de cerrar los ojos, sentir el sol en la cara, y sonreír".