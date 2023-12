Rebotó el dólar blue: ¿puede llegar a $1.000 la última jornada antes de la asunción de Milei?

En la recta final hacia la asunción del nuevo gobierno el domingo 10 de diciembre, el dólar blue rebotó el miércoles $45 al cerrar en $955 , con lo cual cortó una racha bajista de dos jornadas seguidas. Los analistas atribuyeron la tendencia alcista a la mayor cobertura ante un escenario de incertidumbre en el que se prevé que habrá una devaluación pero no la magnitud de la misma.

Por la misma razón, las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también registraron fluctuaciones durante la jornada, y finalizaron en alza. El CCL trepó 3%, al quedar en $936,96 pese a la vigencia del dólar exportador que había ayudado a mantenerlo contenido.

Incluso, el dólar oficial acusó el impacto de la incertidumbre por la futura devaluación. Si bien el dólar mayorista cerró el miércoles en $363,70 por unidad, un alza de sesenta centavos en relación a la jornada previa, el operador Gustavo Quintana destacó que "las últimas operaciones formalizadas para liquidar el lunes próximo marcaron un nivel de $490 por dólar", aunque durante la rueda se llegó a negociar a $500.

Los analistas auguran volatilidad para los dólares paralelos este jueves, en la última rueda antes del recambio de gobierno. Algunos creen que el dólar informal tiene su techo en los $1.000 mientras que otros estiman que en este clima incierto podría atravesar esa barrera.

En este contexto de inquietud, el Banco Central acentuó el ritmo de ventas en el mercado cambiario al verificar el miércoles un saldo neto negativo de u$s149 millones, el mayor monto diario desde el 10 de octubre, en un escenario donde -pese a la vigencia del dólar exportador 2- los exportadores prefieren postergar la liquidación hasta semana entrante a la espera de medidas.

Dólares blue: ¿por qué rebotó?

El analista financiero Christian Buteler señaló que lo que se vio esta semana en el dólar blue "es la volatilidad lógica que iba a haber ante la cercanía de la asunción del nuevo gobierno en un escenario de incertidumbre donde aún no se conoce cuál va a ser el programa económico y el rumbo cambiario".

El dólar blue pegó un salto el miércoles de $45 y cerró en $955

"Un día baja, otro día sube, pero se está moviendo dentro de los valores que eran los estimados. Tomó un poco más de velocidad hoy pero no se escapó, ni hubo una corrida", destacó el analista, quien además sostuvo que "metió un poco de ruido" un informe de la sociedad de Bolsa Bull Market Brokers, ligada al dirigente de La Libertad Avanza Ramiro Marra, que circuló el martes en el mercado y que impulsó a las divisas financieras.

En sintonía, Quintana comentó que "la suba de los dólares financieros empujaron también la reacción del blue, que el martes había tenido una baja que los alejó de los niveles del resto de los dólares".

Por su parte, el economista Federico Glustein remarcó que "todos los dólares están subiendo, inclusive el oficial, que se está negociando a $500 el contrato para el lunes, por la incertidumbre".

"Cuando hay incertidumbre por las dudas me protejo en dólares porque sé que va a subir mucho más. Es cobertura por una devaluación que sabemos que ocurrirá, que puede estar en el orden de 70-80%", estimó el economista, en un contexto donde el futuro ministro del Interior ,Guillermo Francos, consideró que un dólar a $650 sería un valor razonable

Dólares financieros: las razones de la suba

Quintana afirmó que "la salida de depósitos influye en la cotización de los dólares libres, por la cobertura que buscan quienes desarman esas posiciones". Y enfatizó: "Son fondos blancos que buscaron cubrirse en moneda extranjera a la espera de lo que pase del lunes en adelante, algo lógico".

Sobre la mayor demanda en los dólares financieros, en Delphos dijeron que "vemos estas subas como un reacomodamiento del mercado a un entorno de aceleración inflacionaria a la espera de las primeras medidas del nuevo gobierno". Y remarcaron que "la brecha cambiaria se mantiene en torno al 160%, en el techo del canal que se viene moviendo la mayor parte de las ruedas desde septiembre".

Devaluación en dos pasos, ahora y febrero, sería el plan de Caputo, según un informe de sociedad de Bolsa a Ramiro Marra

"La posibilidad de que la devaluación en los primeros días del nuevo gobierno lleve al oficial en torno a $650/670 y se mantenga el Impuesto PAIS (30%) a los pagos con tarjeta llevan a pensar que la zona de $840 seguiría actuando como piso en el corto plazo", auguraron.

Sobre la reciente suba del CCL, un informe de la consultora Outlier sostuvo: "Creemos que, en parte, se da en el contexto de un informe de una sociedad de bolsa local (con nexos a LLA) que publicó una presentación con el supuesto plan Caputo que implica dolarizar en el corto plazo a tipo de cambio de mercado (que aclara que es $1.000)".

"Por el momento, parecería que los rumores indicarían un salto discreto del dólar oficial a $650, por lo que si descontamos ese valor a partir de la semana próxima (y resta ver qué crawl se agrega desde ese valor), la brecha parecería tener un piso de 40%, según lo testeado recientemente".

Buteler también opinó respecto al informe de esa sociedad de Bolsa, que "el mercado lo leyó y lo toma en cuenta para operar" y aseguró que si uno mira la marcha de los dólares financieros, y en la plaza de futuros, "el mercado está apostando a una devaluación, a un sinceramiento de precios, y se mueve con cuidado por desconocimiento de lo que va a pasar, aunque hoy no está apostando a un caos a partir del lunes".

Dólares paralelos: ¿qué prevén para la última rueda antes de asunción?

Buteler opinó que "si hasta hoy no se escapó el precio del blue, si no hay novedades o una noticia que el mercado tome a mal, no debería tener una variación brusca, ni deberia irse ni muy arriba ni muy abajo".

El experto vislumbran tanto el valor del blue como de los dólares financieros para la última rueda previo a la asunción del presidente electo Javier Milei por debajo de $1.000. Para él, ese precio es un techo.

Para algunos analistas, en medio de la incertidumbre, el blue podría llegar el jueves a $1.000

Por su parte, el analista de F2 Soluciones Financieras, Andrés Reschini, dijo que "estamos ante ruedas similares a lo que sería una elección por la incertidumbre que esto genera, y salvo que el jueves se de algún anuncio que traiga algo de calma, puede ser que el blue suba y alcance los $1.000. Es imposible descartarlo, podria calentarse un poco más, aunque no veo una gran disparada".

Por su parte, Glustein juzgó que "es probable que el blue el jueves suba por encima de los $1.000 porque es el último día antes de la asunción de un gobierno que sabemos que va a devaluar, y con esa devaluación es probable que suban todas las cotizaciones".

Reservas: BCRA profundizó ventas

El BCRA registró este miércoles un saldo neto vendedor de u$s149 millones para abastecer la demanda en el mercado cambiario oficial, lo que implica el mayor volumen de ventas diarios desde el 10 de octubre último. De esta manera, la entidad monetaria extendió la racha vendedora por quinta jornada consecutiva en las que suma un rojo de u$s457 millones.

Tras haber finalizado noviembre con compras por u$ 391 millones, con el saldo desfavorable de hoy, el BCRA acumula en lo que va de diciembre ventas netas por u$s365 millones. Y suma en lo que va del año un monto vendedor neto cercano a u$s1.944 millones.

Quintana precisó que "el volumen operado en el segmento de contado fue u$s302,678 millones, lo que muestra una suba en relación a los u$s196,317 millones negociados la jornada anterior". El analista destacó que "la insuficiencia de ingresos se hizo notar otra vez, exigiendo fuertes intervenciones oficiales para subsanar el faltante de divisas en el mercado".

"Solo una jornada separa la actual administración de la nueva en el mercado de cambios y, por lo tanto, todas las expectativas están direccionadas a ver lo que sucederá a partir del lunes que viene, un hecho que en la práctica ha justificado conductas conservadoras que postergan para la vigencia del nuevo gobierno todas las decisiones significativas en el mercado", señaló.

BCRA registró el miércoles ventas netas por u$s149 millones, y extendió racha negativa a 5 días seguidos

A su criterio, este jueves "veremos un panorama similar al de los últimos días, seguramente con el BCRA atendiendo la escasa demanda autorizada".

Mientras que Fracisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de Cambios, atribuyó las abultadas ventas en el MULC a que "hubieron más autorizaciones de pagos de importación, y exportación retraída".

En un contexto de reservas netas, crítico al ser negativas en más de u$s10.500 millones, y tras la confirmación oficial de que Santiago Bausili será el presidente del BCRA, fuentes de la entidad monetaria comentaron el miércoles que comenzaron "las consultas e intercambios" entre el actual titular Miguel Angel Pesce y su sucesor en el cargo. Bausili recibirá una pesada herencia de deudas del BCRA.