Deuda: con reservas en rojo, Milei enfrentará vencimientos desafiantes en primeros meses

En un contexto crítico de reservas netas negativas en un mínimo histórico de entre u$s11.000 y u$s12.000 millones, el gobierno de Javier Milei deberá enfrentar en los primeros meses de su mandato vencimientos de deuda en dólares y en pesos significativamente desafiantes, por lo cual los analistas plantean que cualquier fuente de financiamiento externo será crucial.

Argentina está sin acceso al mercado de deuda internacional desde 2018, y los analistas no creen que vaya a poder retornar en 2024. A su vez, el acuerdo con el FMI está caído porque se incumplieron las metas con lo cual hay dudas si se concretará en el corto plazo el desembolso pendiente en diciembre por u$s3.300 millones.

De hecho, un informe de la consultora Outilier detalló que Milei deberá afrontar ya el 21 de diciembre un vencimiento de capital con el FMI por u$s900 millones, y entre el 9 y el 16 de enero hay compromisos de pago con el organismo internacional por u$s1.920 millones.

En este marco, la directora de Comunicaciones del FMI Julia Kozak afirmó el jueves en conferencia de prensa que para enfrentar la falta de reservas "se necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales" pero no brindó detalles acerca de la posibilidad de fondos adicionales para el país ni precisó cuándo vendrá una misión.

Deuda: vencimientos con el FMI

Un análisis de Consultato Plus sostuvo que "la renegociación del acuerdo con el FMI estará a la cabeza de la agenda oficial" y afirmó que el punto de partida es "desafiante" porque "Argentina incumplió las metas cuantitativas o solo las cumplió a través de 'trampitas'". Y destacó que hasta ahora el organismo internacional "hizo la vista gorda" pero prevé "un endurecimiento de la posición del Fondo".

Un informe de EconViews precisó que "bajo el programa actual nos corresponde un desembolso de u$s3.316 millones en diciembre, y otros tres de u$s1.060 millones en marzo, junio y septiembre".

Los vencimientos con el FMI entre diciembre y enero suman unos u$s2.800 millones

"Esto alcanza para cubrir cuatro-quintas partes de los u$s8.200 millones que hay que pagarle en 2024 al FMI entre capital e intereses, por lo que las necesidades de financiamiento netas serían u$s1.700 millones".

Pero enfatizó: "tenemos dudas de si el FMI desembolsará en diciembre habiéndose incumplido las metas y con un gobierno recién asumido". Y especuló que "vemos cierto riesgo de entrar en ‘arrears’ mientras se discute un nuevo programa, aunque de forma negociada con el FMI".

Por su parte, la consultora PxQ recordó que "el último desembolso con el organismo se logró destrabar con la devaluación pos PASO,y en lo que sigue, no parece que el FMI vuelva a desembolsar dinero si antes no ve acciones de política economica (devaluación, y suba de tarifas principalmente)

En cambio, la consultora Eco Go estimó que "difícilmente el FMI no acepte el plan que proponga el próximo gobierno y en línea con eso debería llegar antes de fin de año el desembolso previsto". Aunque resaltó que "únicamente alcanza para los pagos de diciembre y enero" con el organismo.

Para la consultora FMyA, "Milei propone un ajuste más duro por lo que no habría inconveniente para seguir con el acuerdo".

Deuda en moneda extranjera: ¿hay riesgo de incumplimiento?

La consultora Outlier afirmó que "los primeros vencimientos en moneda extranjera son significativamente desafiantes y la situación de las reservas del BCRA se encuentra comprometida, lo que hace que cualquier financiamiento externo sea crucial".

Milei asume con reservas netas negativas en casi u$s12.000 millones, según cálculos privados

Aparte de lo que vence con el FMI, la consultora puntualizó que "por el lado de los organismos internacionales, BID y Club de París quedan entre diciembre y enero u$s400 millones".

Además, PxQ precisó que en enero hay pagos en moneda extranjera con acreedores privados por u$s1.130 millones que corresponden a intereses de bonos emitidos en la reestructuración de la deuda de 2020 que negoció el ex ministro de Economía Martín Guzmán. Y en julio de 2024 se concentra el segundo local segundo pago de cupones por u$s 2.174millones y la primera amortización de capital de los bonos con vencimiento en 2030, la cual suma u$s 683 millones.

Pedro Siaba Serrate, jefe estratega en la administradora de fondos PPI detalló que la deuda en dólares en 2024 "sin BCRA son u$s17 billones totales, pero de bonos soberanos u$s4,35 billones".

"Creo que el mercado está mucho más constructivo respecto a los pagos de 2024 y 2025, pero mucho dependerá de la ejecución del plan fiscal y la normalización del frente cambiario para que puedan ir juntando reservas y eventualmente generar demanda por los activos argentinos", evaluó.

El experto opinó que "el mercado internacional para mi va a estar cerrado en 2024, y dependerá de todos esos factores que se vuelva a abrir en los próximos años"

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, dijo que "no creo que haya riesgos en 2024 porque los vencimientos son relativamente bajos" y consideró que "la probabilidad de que se logre financiamiento adicional (ejemplo Qatar) es alta". Y agregó "No creo que haya mercados voluntarios en 2024, sobre todo en la primera parte" pero "si vas a superávit fiscal equilibrado, no necesitas esa ventana tampoco inicialmente".

El acceso al mercado financiero internacional dependerá de que tan creíble sea el ajuste fiscal, según analistas

Por su parte, Javier Casabal, estratega de Renta Fija de Adcap Grupo, especificó: "de los u$s 90.000 millones de dólares que vencen el año que viene, la enorme mayoría está en manos del sector público, cerca de dos tercios de los vencimientos; del sector privado, está solamente el 20%, es decir, u$s20.000 millones de dólares".

"Lo que hay que hacer es recuperar la demanda de dinero, en otras palabras, bajar la inflación esperada de manera tal que los inversores empiecen a extender los plazos de vencimiento tranquilamente. Despejar todos los riesgos de incumplimiento es fundamental, pero cuando lo medimos desde la capacidad de pago del Banco Central, esta es cero, y por eso lo que hay que hacer es ir hacia atrás en muchas de las medidas que generaron la desconfianza", alegó.

Casabal aseveró que "el acceso al mercado internacional va a depender de qué tan creibles seamos en nuestra propia capacidad de hacer el ajuste fiscal; más relevante que la velocidad, consideramos que es la consistencia o la sostenibilidad de las nuevas medidas"

Asimismo, la consultora FMyA consideró que "los vencimientos de bonos soberanos de 2024 por u$s4.200 millones son pagable; recién en 2025 empiezan a aumentar a alrededor de u$s10.000 millones, aunque Argentina debería ya estar más solvente y sin déficit

Deuda en pesos: sendero desafiante

Un informe de GMA Capital precisó que "la gestión de Milei se enfrentará desde este mes hasta diciembre de 2024 vencimientos de deuda en pesos por $ 37,6 billones". Y recalcó que "el 98% del perfil de vencimientos se encuentra indexado. Al respecto, Ia consultora Invecq el 53% de la deuda que vence está atada inflación (titulos CER), 38% son bonos duales, y 6% dolar linked (ajustan por tipo de cambio oficial).

En Facimex Valores, subrayaron que el gobierno "no afrontará licitaciones con riesgo de roll over durante su primer mes de mandato: en la licitación del 20 de diciembre, los vencimientos ascienden solamente a $9.100 millones, mientras que el Tesoro afrontará una licitación sin vencimientos el 26 de diciembre".

Los vencimientos de deuda en pesos en 2024 alcanzan a $37,6 billones

En la última licitación de deuda del Tesoro se logró un financiamiento neto por $913.335 millones". Así, en lo que va del año, se alcanzó un colchón adicional de $6,2 billones, con una tasa de refinanciamiento del 157%.

Pero, el sendero luce desafiante en los comienzos de 2024. "El proximo año se inicia ya con vencimientos muy significativos en febrero por $3,5 billones y eso implica que hay 2 meses de plazo para dar señales claras de cómo se va a lograr el rolleo de estos vencimientos", señalaron en Facimex.

La Fundación Capital detalló que "sólo entre febrero y abril vencerán unos $16,8 billones o el 5% del PBI" y en 2024 alcanzan a 14% del PBI.

Ante este panorama, Casabal advirtió que "lo que no puede hacer el gobierno es ser poco creíble en términos del ajuste fiscal y la velocidad del mismo; no se puede hacer lo que hizo el ex presidente Macri durante 2016-2017, donde se postergó el ajuste de las cuentas fiscales. Esta vez tiene que ser más rápido".

De igual mirada, Baer, economista comentó que en el lapso "febrero-abril se concentran una parte importante de vencimientos" y aseveró que, "si hay programa creíble y se resuelve el tema de Leliqs sin plan Bonex, entonces no habria problemas en refinanciar".