Milei asume con reservas netas negativas por u$s12.000 M: qué riesgos advierte el mercado

El presidente electo Javier Milei recibirá una pesada herencia en la cual el frente cambiario es crítico con reservas netas que se encuentran en terreno negativo por un monto que ronda entre u$s10.944 millones y u$s11.919 millones, según los últimos cálculos privados, lo que implica un monto mínimo histórico, y representará un importante esfuerzo de acumulación en los próximos meses que permita estabilizar la macro.

En última rueda cambiaria del actual gobierno, el Banco Central siguió perdiendo divisas de sus arcas al registrar el jueves un saldo neto vendedor de u$s119 millones para abastecer la demanda en el mercado cambiario oficial en un contexto de incertidumbre a la espera de definiciones de plan económico y que sucederá con el el tipo de cambio a partir del lunes.

La entidad monetaria acumuló en la semana ventas netas por u$s377 millones en un escenario donde ante la inminencia del cambio de gobierno los exportadores fueron reticentes a liquidar de debido a la expectativa de una devaluación que lleve el dólar oficial por encima del actual valor del dólar exportador 2 que ronda los $600.

En ese sentido, el futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, dio un indicio días atrás cuando consideró un tipo de cambio oficial a $650 sería razonable, aunque algunos economistas consideran que es un valor bajo y se corre el riesgo de que la devaluación quede "corta" dado las proyecciones inflacionarias que prevén que el costo de vida se mantenga en dos dígitos en los próximos meses. Además, los especialistas plantean que la brecha cambiaria se mantendría en niveles altos, lo que dificultaría acumular reservas.

Al respecto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras opinó "que sería más apropiado tener un tipo de cambio entre $750/ $800, más tirando a $800 si se confirma que la inflación de diciembre va a ser superior al 20%".

BCRA: extiende racha vendedora de dólares

El BCRA registró el jueves un saldo neto vendedor de u$s119 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, lo que mostró una desaceleración en relación al resultado negativo de u$s149 millones de la rueda previa.

El BCRA acumula en diciembre ventas netas por u$s484 millones en el mercado cambiario

Así, la entidad monetaria extendió la racha vendedora por sexta jornada consecutiva, en una jornada financiera agitada donde el dólar blue rozó los $1.000, y el dólar mayorista cerró en $385, lo que implica un alza de $21,30 respecto al día anterior, y es la mayor suba diaria desde mediados de agosto. El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios comentó que con liquidación "al lunes se operaron unos u$s20,77 millones y los valores mostraron mucha dispersión, con mínimos en $445 y máximos en $530" para el dólar oficial.

Tras haber finalizado noviembre con compras por u$s 391 millones, el BCRA acumula en lo que va de diciembre ventas netas por u$s484 millones, el monto más alto desde junio pasado. De esta forma, la entidad totaliza en lo que va del año un rojo cercano a u$s2.000 millones.

Quintana precisó que "el volumen operado en el segmento de contado fue u$s220,488 millones, lo que muestra una baja en relación a los u$s 302,678millones negociados la jornada anterior. El analista manifestó que "la ausencia de vendedores de fuste en el mercado volvió a requerir del auxilio oficial para atender demanda insatisfecha". Y planteó que todas las expectativas están direccionadas a ver lo que sucederá a partir del lunes próximo, lo que en la práctica ha justificado conductas conservadoras de parte de los exportadores..

"Todas las miradas están puestas a las decisiones del nuevo gobierno, que seguramente incluirán aspectos referidos al mercado cambiario y a su regulación, en un escenario complejo que anticipa ajustes en todo el funcionamiento de la economía que se verá el impacto que tendrá en el corto plazo", señaló.

Asimismo, Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de Cambios destacó que "fue una jornada donde el ente monetario hizo cambios normativos bajándole la posición global neta de moneda extranjera a los bancos y cortándoles a muchos de ellos el límite de crédito para operar, y esta movida produjo que el mercado opere "roto" todo el día".

Reservas: herencia y perspectivas

Los analistas de PPI estimaron que las reservas netas se ubican en un mínimo histórico de u$s10.944 millones, y calcularon que "las divisas disponibles en el BCRA son u$s398 millones (considerando que el único pasivo exigible de corto plazo son los encajes de los depósitos en dólares por u$s8.910 millones)".

BCRA alargó racha vendedora a 6 ruedas en escenario de incertidumbre a la espera de medidas que anunciá Milei

"Es decir, no hay reservas para mantener el cepo por mucho más tiempo, siempre y cuando no haya un financiamiento relevante del exterior que funcione como 'puente' hasta algún momento del primer semestre de 2024", evaluaron.

Además, advirtieron que si la corrección del tipo de cambio que se haga partir del lunes es baja lo que haría que no sea percibida como la última devaluación, "los exportadores no tendrían incentivos para liquidar, por lo que el MULC quedaría desierto".

Por su parte, los analistas de Aurum Valores proyectaron que el stock de las reservas netas al 4 de diciembre era negativo en u$s11.919 millones "lo que obligará a un importante esfuerzo de acumulación en los próximos meses que permita estabilizar la macro". Y recalcaron que "en pos de ese objetivo, se haría necesario un tipo de cambio real alto".

Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research juzgó que con un dólar a $650 "la brecha en el arranque puede ser del 50% pero si la inflación sigue corriendo a ritmo mensual de 2 dígitos el escenario es muy inestable". A su criterio, la corrección inicial del tipo de cambio debería ser llevarlo a $800 "para tener un margen de manejo posterior pero debería estar en un contexto de un plan integral de estabilización"..

Asimismo, el especialista en finanzas Salvador Vitelli resaltó en su cuenta de la red social X "esta gestión entró con u$s +12.000 millones de reservas netas, y se va con u$s -10.400 millones.Unos -22.400 millones out. Medio préstamo del FMI".

A su vez, el stock de reservas brutas al miércoles 5 de diciembre se ubicó en u$s21.168 millones, lo que implica una caída en lo que va del año de u$s23.430 millones La consultora LCG subrayó que ese monto de caída "es equiparable a la baja de las exportaciones a raíz de la sequía".

Las reservas netas son negativas en casi u$s12.000 millones, según estimó Aurum Valores

"Para lo que queda del año restan pagos al FMI por u$s900 millones", indicó LCG. Ante este panorama, el designado ministro de Economía Luis Caputo estaría buscando financiamiento externo y que cerealeras adelanten liquidación.

De cara al 2024, LCG sostuvo que "con el fin de la sequía y la puesta en marcha del gasoducto Nestor Kirchner estimamos un resultado comercial superior a los u$s 20.000 millones, y es permitirá restar presión sobre las reservas".No obstante, planteó: "no todo terminará quedando a las arcas del BCRA. Los compromisos de deuda se acentuarán nuevamente el próximo año tanto los acordados con el FMI como los vinculados a los bonos reestructurados. También quedará saldar la deuda creciente con importadores".

En este contexto, la consultora aseguró que "la política cambiaria que implemente el nuevo Gobierno será fundamentar: el sinceramiento del tipo de cambio y la flexibilización de ciertos controles se volverán determinantes para la acumulación de reservas".