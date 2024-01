El BCRA desaceleró el ritmo de compras y el mercado anticipó que los dólares libres "buscarán nuevos máximos"

El dólar blue se vendió este miércoles con un incremento de treinta pesos, a $1.150 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.180 y el MEP se ofreció $1.142.

Si bien el Banco Central aumentó el monto comprado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) al sumar más de 127 millones de dólares a sus arcas en la jornada de hoy y al dejar un saldo positivo de u$s173 millones en la rueda del martes (versus los 73 millones de dólares adquiridos el lunes), el mercado advirtió que en las próximas semanas el ritmo de compras "se desacelerará o bien pasará de comprador a vendedor".

En este sentido, para Portfolio Personal Inversiones el ritmo de compras oficiales sigue siendo "algo bajo" en relación con el promedio de u$s158 millones diarios de la semana anterior y más que un incremento en la demanda privada, la principal razón detrás de esta desaceleración es que los exportadores lucen menos propensos a liquidar en un contexto que la brecha cambiaria continúa ensanchándose.

"Dicho de otro modo, hay una creciente expectativa devaluatoria, a la vez que pierde potencia el diferencial entre el crawling peg al 2% mensual y el costo de apalancamiento en 8/9%. Respecto a este punto, el CCL Senebi trepó 1,7% ayer hasta $1.200, impulsando la brecha cambiaria a 47,4%, un récord post devaluación", explicaron. Para reforzar su hipótesis explicaron que el volumen operado en el mercado de dólar spot en MAE, proxy de la liquidación de los exportadores dada las restricciones que operan sobre las importaciones, recortó a un mínimo post devaluación de u$s220 millones desde u$s241 millones el lunes.

"Ambos registros se ubican muy por debajo del promedio de u$s315 millones diarios de la última semana, lo que denota que la mayor brecha cambiaria ya habría empezado a impactar sobre la liquidación de los exportadores. En cambio, la demanda privada, que la calculamos como un residual entre el volumen operado en el spot y las compras netas del BCRA, se hundió a u$s92 millones ayer desde u$s168 millones el lunes y u$s157 millones, en promedio, la semana pasada", precisaron.

Por esta razón, concluyeron que la desaceleración en el ritmo de compras oficiales se explicaría por una merma en la liquidación de los exportadores más que por una mayor demanda privada y esperan en el cortísimo plazo que esta tendencia se profundice, dado que los nuevos flujos de importaciones realizadas desde el 13 de diciembre comenzarán a acceder al MULC a partir de este viernes.

El dólar se despierta

El BCRA optó por reducir la tasa de pases de 126% a 100% (TNA) y dejó de ofrecer Leliqs, por lo que la tasa de política monetaria pasó de 133% a 100% (TNA). Con una inflación de diciembre probablemente superior al 25%, esto permitió una importante "licuación" real de los pasivos del Banco Central.

Al respecto, para la sociedad de Bolsa GMA Capital, con el escaso atractivo que representan las alternativas en moneda local, prácticamente sin posibilidad alguna de obtener retornos reales positivos, la calma en los tipos de cambio financieros que se vivió en el último mes del año "despertaba a propios y extraños".

"Si bien la confianza en el nuevo gobierno tuvo un rol clave, sostenemos que el componente estacional de la demanda de pesos que suele tener lugar hacia fin de año jugó un papel fundamental. Esto permitió que en la última semana de 2023 el CCL haya cerrado por debajo de $ 900 y la brecha cambiaria en torno al 12%", señalaron.

Sin embargo, de acuerdo con el bróker, con el comienzo de año el "contado con liqui" salió de su letargo y en las primeras cinco ruedas del 2024 escaló 24% hasta superar $ 1.200, con lo que -en consecuencia- la brecha se asomó al 50%.

"Forzar una licuación administrada, si bien permite limpiar el excedente de pesos, es una jugada peligrosa. Así las cosas, existe la posibilidad de que el ancla fiscal no sea suficientemente potente en el corto plazo para estabilizar y se requieran otras herramientas", señalaron.

Por último, anticiparon que el crawling peg del 2% mensual se terminará volviendo insostenible, con inflaciones recurrentemente superiores a los dos dígitos y se preguntaron si la tasa volverá a jugar un papel importante en los próximos meses, factor que dependerá de una eventual llegada de un plan de estabilización.

La respuesta del Gobierno a la suba del dólar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que las subas en las cotizaciones de "los dólares financieros" de los últimos días son "una muestra gratis" de lo que puede pasar en el mercado de cambios y la economía en general, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

"Hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte; sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba", sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

Asimismo, consideró que el Gobierno del expresidente Alberto Fernández "defaulteó la deuda con los importadores", a quienes "les prometió los dólares y nunca se los dio".

"Para nosotros, tanto el DNU como la ley son piezas fundamentales" para que el gobierno pueda llevar adelante sus políticas, aseguró y planteó que "el contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo y que no aceptemos sugerencias".

El portavoz se refirió en su introducción a "alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio" y remarcó que "no es un tema menor cuando las cosas se hacen bien y tampoco cuando se hacen mal".

En ese sentido, citó "las famosas medidas de urgencia del ministro (de Economía, Luis) Caputo", con las que se logró "estabilizar algunas variables de la economía". El 12 de diciembre último Caputo anunció varias medidas, entre las que se destacó la fijación de una cotización del dólar oficial en 800 pesos, además de la aplicación de pequeños ajustes periódicos (conocido en la jerga financiera como "crawling peg") del 2% mensual.

