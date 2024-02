Así es la maniobra que te permite ahorrar más de 10% en dólares al pagar la tarjeta

Muchos argentinos que eligieron vacacionar en el exterior en enero, en los próximos días, deberán enfrentar el lado B de su descanso, que está reflejado en el saldo a pagar de su tarjeta de crédito.

Si bien en esta oportunidad se conocía con bastante certeza la cotización del dólar que se utiliza para dicho pago, que es el "turista o Qatar", siempre está latente la posibilidad de que el resumen exponga con crudeza todos esos "gastitos" que en el momento parecen menores o, incluso, insignificantes, pero que, a la hora de sumar, pueden generar un dolor de cabeza por la magnitud de los mismos.

Parte del problema radica precisamente en que el dólar Qatar es actualmente el más caro del mercado, debido a que incluye un recargo del 60% sobre el valor oficial. Por suerte, para mitigar, en parte, este problema existen algunos atajos que permiten abaratar el monto a pagar.

Si bien a simple vista el trámite puede parecer engorroso, si se siguen los pasos que se requieren para ello, el beneficio final puede ser más que interesante. Bien se sabe que a la fecha de cierre de la tarjeta, el banco en el que está radicada la misma fija el tipo de cambio al cual se liquidarán los dólares en forma automática y, al vencimiento, debitará ese monto expresado en pesos de la cuenta del cliente. Pero, existe una opción que, con algunos "clics", ayuda a reducir el monto hasta por encima del 10%.

Dólar tarjeta: la maniobra para ahorrar 10%

La forma de evitar pagar el monto pesificado tiene varios pasos. El primero de ellos es darle la orden al banco de frenar el pago, a través del denominado "stop debit", para lo cual se deberá tener en claro cuáles son los requisitos que exige cada entidad, en cuanto a la antelación para hacerlo.

Una vez cumplido este paso, el día de vencimiento se puede hacer el pago en forma manual, siempre a través de Home Banking, pagando la cuenta en pesos a la que se deduce el monto de las retenciones por las compras en dólares, que figuran al pie del resumen. El paso siguiente es hacer el pago en dólares, también manualmente, mediante un débito de la caja de ahorro en dicha moneda.

Si no se cuenta con los billetes, es en este punto donde juega a favor la brecha que existe entre el dólar tarjeta y el dólar MEP o incluso el blue, ya que, mientras que el primero cotiza a $1.350, el dólar MEP lo hace apenas por encima de los $1.200 y el blue algunos pesos por encima.

El resumen de la tarjeta puede ser el lado B al que hay que enfrenterse tras unas vacaciones en el exterior.

Si, previo al pago, se compran dólares MEP y quedan depositados en la cuenta hasta el momento del débito, el ahorro en la actualidad es del orden del 10% al 12%, pudiendo variar en el día a día.

¿Por qué dólar MEP y no blue? Por la sencilla razón de que el primero se adquiere en forma totalmente legal a través de la Bolsa y los billetes se depositan directamente en la cuenta de quien realizó la compra. A manera de ejemplo, suponiendo que se realizó un gasto de u$s1.000, hoy se deberían pagar $1.350.000 con el dólar turista, pero si se paga con dólar MEP, dicho monto baja a $1.200.000, un resultado que es por demás atractivo, más si es totalmente legal y sin riesgo de movilizar el dinero.

En breve síntesis, la operatoria sería la siguiente:

Solicitar un "stop debit" al banco.

Comprar dólares MEP, a través del propio banco o de una sociedad de bolsa.

Transferir los dólares a la cuenta bancaria.

Pagar los gastos en moneda extranjera con los dólares en cuenta de forma manual.

Pagar el saldo en pesos con los pesos en cuenta de forma manual, descontando las retenciones.

De esta manera, al total de pesos que aparece en el resumen, se podrá restarle a esa suma los recargos identificados como "Impuesto PAIS" (30%) y como "Percepción RG 4815" o "RG 5463" (30%).

Es importante aclarar que ambos recargos podrán dejarse impagos sin que eso genere intereses. Otra opción es abonarlos: en ese caso, el dinero deberá ser devuelto cuanto antes o quedará a favor para la siguiente liquidación.

Finalmente, un detalle no menor: una vez realizado el pago se debe reinstalar la opción de pago automático de la tarjeta para el próximo vencimiento, ya que en caso de no hacerlo, a la fecha de pago no se debitará el saldo de la misma, lo cual podría generar intereses punitorios y menores saldos disponibles.