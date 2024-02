Ante la derrota del oficialismo en Diputados, ¿por qué ya se anticipa una tendencia alcista para los dólares libres?

El dólar blue se vendió este jueves con una caída de veinticinco pesos, a $1.145, en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.246 y el MEP se ofreció en $1.183.

El oficialismo de la Cámara de Diputados ya confirmó que no volverá a tratarse la ley "Bases" por indicación del presidente Javier Milei, luego de que fracasara la sanción en particular, en un día de cruces entre parlamentarios de La Libertad Avanza y de bloques "dialoguistas" atravesados por la publicación del Gobierno de una lista de legisladores a los que consideró "traidores" que "votaron en contra del pueblo".

Si bien en el oficialismo no descartaban volver a tratar la ley en comisiones, a donde se había resuelto devolverla, el presidente Javier Milei decidió que no se debata nuevamente el proyecto, anunció el presidente del bloque de diputados de LLA, Oscar Zago.

El diputado libertario confirmó en declaraciones televisivas que Milei "ha tomado la determinación de darle la orden a los diputados de que no se vuelva a tratar" la ley "Bases" o popularmente conocida como "ómnibus", por la cantidad de temas contenidos en su texto. Además, señaló que el Presidente consideró que se iba a analizar de nuevo en comisiones y entonces definió que para "que no la destrocen, que no se vuelva a tratar". Aclaró que el Gobierno definirá en las sesiones ordinarias "si se puede fraccionar o no" en nuevos proyectos.

De esta manera, fuentes de mercado confiaron a iProfesional que la incertidumbre política "oficiará de caldo de cultivo" para un aumento de la brecha cambiaria, en contexto en el que el gobierno le quitó a la city de lugares para que pongan sus pesos a trabajar, por lo que anticiparon que la cobertura en moneda dura "será lo más probable" en caso de que Milei no logre retomar la iniciativa.

¿Se viene la calma o una tormenta para el dólar?

Para el economista Sergio Rodríguez, el principal driver de la suba del dólar CCL fue el empeoramiento de las perspectivas fiscales y la alta tensión política tras la derrota del oficialismo en la Ley ómnibus.

"Justamente la licitación del Bopreal Serie 2 podría llegar a calmar las aguas nuevamente de la demanda por los dólares libres. No obstante, la tensión política seguirá siendo moneda frecuente, por lo que desde la consultora estimamos que durante los próximos meses la brecha oscile en niveles de entre 50% y 60%, impulsada por la incertidumbre acerca del programa económico, pero ancladas por las perspectivas de una reducción en el stock de pesos y un incremento en las reservas del Banco Central", estimó.

Ante la derrota del oficialismo en Diputados, ¿por qué ya se anticipa una tendencia alcista para los dólares libres?

De acuerdo con la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones, ayer el peso se movió en sintonía con los Globales y las acciones locales, reaccionando negativamente a la vuelta a foja cero de la Ley ómnibus. No obstante, aclararon que la magnitud de la depreciación de la moneda local fue "mucho menor" que la caída exhibida por los bonos y el equity criollo.

"Creemos que, en el corto plazo, la evolución del CCL estará influenciada por los sucesos políticos hasta que la incertidumbre por el devenir la Ley Ómnibus merme. Pareciera que la novela política está en sus primeras fases, por lo que esperamos ruedas de tensión para el CCL y los activos locales. Incluso, dado que el dólar financiero tuvo cierto rezago respecto a bonos y acciones, no descartamos que se profundice la tendencia alcista en estos días para asimilarse", explicaron.

Por su parte, desde Cohen señalaron que tras el traspié legislativo de la Ley ómnibus, desde el oficialismo no descartan un llamado a la consulta popular, con sus costos y tiempos asociados, y agregaron que -para llevar calma al mercado- desde la cartera de Economía relativizaron la importancia de la noticia y anticiparon un superávit financiero fiscal en enero y que la inflación de dicho mes se encontraría en torno al 20,0%.

¿En qué recomiendan invertir los expertos?

Para el analista económico Salvador di Stefano, los bonos en pesos ajustados por inflación pasaron a ser una buena opción, en el marco del fuerte atraso cambiario que pregona Javier Milei y agregó que el traspié de la ley ómnibus dejó al mercado con escasas expectativas, lo cual derivó en una fuerte caída de los activos locales.

"Podemos dividir al mercado en dos grandes sectores, el primero los bonos soberanos en dólares y acciones, con fuertes bajas por menor expectativa de crecimiento, dificultad para conseguir financiamiento y mayor esfuerzo para lograr equilibrio presupuestario. El segundo sector son bonos que ajustan por dólar mayorista, Bopreal y bonos en pesos que ajustan por inflación, este segundo grupo no tuvo grandes bajas, daría la sensación que se afianzaron de cara a lo que viene a futuro", señaló.

De acuerdo con el economista, los bonos TX26 y TX28 son dos bonos en pesos cuyo valor técnico es de $ 940 (Valor técnico es valor nominal de $ 100 más el índice CER corrido hasta la fecha), y su valor de mercado se ubica en $ 1.200 aproximadamente, lo que implica que "cuando compras estos bonos pagas 27,7% adicional por comprar un título que ajusta por inflación y paga una tasa del 2,0% anual en el caso del TX26, y 2,25% anual en el caso del TX28".

"El sobreprecio que se paga se recupera muy rápido, ya que para enero se espera una inflación del 23%, y para febrero en torno del 18%, quien compre estos títulos vera crecer el valor técnico el ritmo de la inflación, con lo cual en breve quedara igualado el valor de compra con el valor técnico que es lo que le pone un piso al título (es lo que vamos a cobrar a su vencimiento)", estimó.

Para el economista, el gran atractivo de estos bonos es que el gobierno de Javier Milei trabaja para tener un tipo de cambio que crezca a un ritmo inferior a la inflación. En este sentido, apuntó que el Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central que se espera para el año 2024 una inflación del 229,0%, mientras que la tasa de devaluación del peso se ubicaría en el 122,4%, esto implica que la inflación en dólares sería del 48,3% para todo el año 2024.

Tras la confirmación de que la Ley ómnibus no volverá a tratarse, los agentes económicos del mercado se muestran en alerta ante el desarme del proyecto.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.145 para la venta y a $1.125 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.246 y el MEP se ofreció en $1.183.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista se vendió hoy a $849,50 para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió a $830,60.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.359,20.

La brecha cambiaria

