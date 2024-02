Efecto Ley ómnibus: qué recorrido anticipan expertos para el dólar, luego del revés que sufrió Milei

El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, rebotaron el miércoles luego de la baja de los últimos días, en lo que fue la primera reacción luego del traspié en el Congreso del proyecto de Ley ómnibus que volverá a foja cero. En este contexto, los analistas prevén que habrá volatilidad de los dólares paralelos en los próximos días con una tendencia de fondo al alza aunque sin salto brusco, salvo que el Gobierno apele a convocar un plebiscito lo que podría generar más tensión.

El dólar blue subió $25 al cerrar en $1.170 aunque exhibió gran fluctuación durante el rueda en la que llegó a tocar un pico de $1.180, en tanto que el CCL y el MEP tuvieron alzas de 1,1 % y 0,4% al finalizar en $1.263,67 y $1.199,41 respectivamente.

¿Cómo influye el fracaso de la Ley ómnibus en el precio del dólar?

Los analistas concordaron que la reacción de los dólares financieros fue más moderada de lo que se preveía inicialmente, y lo vincularon en parte a buena señal fiscal que brindó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó que en una entrevista antes de la apertura de los mercados que "en enero ya estamos en equilibrio financiero sin ley" y ratificó que "la no aprobación en particular de la Ley de Bases no afecta en lo más mínimo el programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales".

También adjudicaron la relativa tranquilidad de los dólares financieros, en comparación al fuerte derrumbe de los bonos y acciones locales en Wall Street, a la licitación del BOPREAL -el bono para importadores- y la gran absorción de pesos que está habiendo con este instrumento.

En ese sentido, los analistas esperan buena demanda en la licitación del BOPREAL serie 2 que finaliza este jueves. Un buen resultado ayudaría a mantener contenidos a los dólares financieros.

Dólares paralelos: ¿por que tuvieron una suba moderada?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, comentó que el rango razonable para febrero en los dólares financiero es entre $.1180 y $1.300 en función del stock de pesos que hay en la economía, y sostuvo que luego del tropiezo con la ley ómnibus "hubiera esperado un salto más brusco de las divisas financieras, más cerca del rango de arriba o que lo superara, pero fue un rebote relativamente moderado dada la situación política y el nivel de confrontación".

Antes de la apertura de los mercados, Caputo aseguró en que enero ya se alcanzó equilibrio financiero sin la ley.

El economista evaluó que el precio al que cerraron el miércoles los dólares financieros "no lo veo ni extraordinariamente alto ni bajo para la situación en la que estamos, no es un valor que el mercado diga ‘fracasó la ley y estamos en el inicio de una crisis política’, no está reflejando eso, sino tendríamos que verlo arriba de $1.350 o $1.400".

Según su visión, las declaraciones de Caputo "moderaron el impacto que podría haber tenido" el fracaso por la ley ómnibus. Y consideró que "las señales fiscales (que dio el ministro) son buenas".

Por su parte, el analista financiero Franco Tealdi señaló "que el mercado no tuvo una buena reacción al traspié en el Congreso, los bonos y los ADRS bajaron en Nueva York, mientras que los dólares financiero si bien subieron un poco, se vio una cierta tranquilidad"

"El MEP y CCL subieron pero se esperaba que fuera mucho peor y creo esta tranquilidad más que nada está dada por la licitación del BOPREAL y la gran absorción de pesos que está habiendo con este instrumento más la recesión que golpea fuerte por lo cual hay una disociación entre los los dólares financieros y los activos financieros argentinos", manifestó.

En sintonía Gustavo Quintana juzgó que "la reacción fue moderada y con menor tensión a la esperada, y el dólar blue sobre el final recortó parte de la suba, hay que acostumbrarse a cambios de humor por cada circunstancia política".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler concordó que " no hubo un salto brusco (de los dólares) pese a que la ley volvió a foja cero, no son subas que digas que se desbocaron, son normales, lo del traspié le pegó más a los bonos que al tipo de cambio" y destacó que "el dato del equilibrio financiero en enero es positivo, aunque cuando ves cómo se consiguió y tenes muchos pagos pisados empezas a tener un poco más de dudas de que tan sostenible es eso, habrá que ver en los próximos meses si se mantiene o no".

Los bonos en dólares y las acciones argentinas se derrumbaron en Wall Street, luego del fracaso de ley ómnibus

En cuanto a la caída de bonos y acciones, el experto afirmó que "era esperable un día de fuertes bajas por lo que sucedió, y porque los mercado venían subiendo mucho, encuentran el motivo para una toma de ganancias, lo que hay que ver en los próximos días es si esto es una toma de ganancias o si te termina produciendo algún cambio en la tendencia".

A su vez, el economista Federico Glustein alegó que la suba de los dólares paralelos "era lo que sabíamos que iba a pasar si fracasaba la ley, y el rebote no tiene que ver con el hecho fáctico, sino más bien con la falta de poder político para llevar adelante las reformas que planteó el presidente" y opinó que "es evidente que sin leyes y sin poder en las cámaras es dificultoso el ajuste planteado"

Dólares paralelos: ¿qué escenario prevén para los próximos días?

Para Buteler, la baja que habían exhibido los dólares paralelos en los últimos días era lo "atípico". Así cree "ya el blue ya tocó un piso en el valor de $1.145 (al que cerró el martes antes de la fallida votación de la ley ómnibus)" y vaticinó que hacia adelante "va a seguir la tendencia alcista de fondo"

"La realidad es que las variables están para que el dólar suba no para que baje, no me parece que puedas tener un tipo de cambio estable con una inflación del 20% y tasas reales negativas", afirmó Buteler aunque aclaró que no espera un salto brusco si no hay un gran desborde monetario, o salvo que pase algo muy feo".

A su criterio, los dólares financieros oscilarán en un rango "con un piso de $1.200 y $1.300 o poco más, todo dependerá de cómo siga la situación" política y social.

En sintonía, Repetto también vislumbra que los dólares financieros se moverán en ese rango", y dijo que para que escalen hacia un valor de $1.350 o $1.400, tendría que haber un ruido político más importante, que la tensión escale, y que el gobierno apele a salir con una postura extrema como la convocatoria a una consulta popular".

Analistas prevén más volatilidad de los dólares libres con tendencia de fondo alcista.

Para Glustein "la tranquilidad que habían mostrado hace días los dólares paralelos tras la aprobación general de la ley ómnibus se empieza a perder y volverá una tendencia creciente hasta disipar esta incertidumbre". A su criterio, "lo más probable es que haya presión por búsqueda de cobertura y el CCL pase los $1.300 nuevamente, y un blue recuperando terreno".

Por su parte, Tealdi aseveró que "hacia adelante la dinámica de los dólares va a depender mucho de la absorción que pueda hacer el BCRA con el BOPREAL, y hay que ver si este shock en bonos y acciones es de un tiempo corto o se va a mantener". Y enfatizó que "si se mantiene no va a ser fácil mantener el tipo de cambio quieto por más absorción monetaria que haya".

Dólares financieros: factor clave la licitación del BOPREAL

Pese al tropiezo por la Ley ómnibus, los analistas tienen expectativas positivas sobre la licitación de la serie 2 del BOPREAL lanzada por el BCRA por una emisión total de hasta u$s 2.000 millones. En la subasta que finaliza este jueves, se ofrecerá un tramo de u$s500 millones, y la prioridad en esta ocasión será para las pymes. Además, la CNV esta semana eximió a los BOPREAL de ciertas restricciones en materia de operaciones.

Los analistas de PPI precisaron que el "BOPREAL Serie 2 no pagará intereses, pero devuelve capital mensualmente hasta su vencimiento (30 junio del 2025) lo que permite acceder a las divisas en un plazo relativamente corto. Por estas características, esperamos que genere atractivo y obtenga una fuerte demanda en el mercado secundario".

Glustein dijo que "como la brecha es creciente, veo positiva la licitación, con una demanda buena, siendo esto clave para mejorar el panorama de los dólares financieros, ayudando a que no se disparen fuertemente".

De igual expectativa, Sebastián Azumendi, International Sales Trading de Adcap Grupo Financiero, dijo que la noticia del traspié por la Ley ómnibus "no ayuda, pero este BOPREAL es el más corto (2025 amortizable) y va a operar por otro carril que los soberanos".

Esperan buena demanda en licitacion del BOPREAL 2 que lanzó el BCRA y que finaliza este jueves.

"En nuestra opinión, la licitación será exitosa y su precio será respaldado por locales que buscan dolarizar sus pesos, de la misma manera que lo hicieron con los Bonos Corporativos", señaló. Y esgrimió: "considerando que este es el tipo de bono que inicialmente estaban solicitando los importadores (el más corto posible), esta Serie 2 no será líquida ya que muchos preferirán mantenerlo, pero dado el anuncio de que será negociable en el mercado secundario, debería funcionar como un fuerte catalizador en términos de fijación de precios para el Bopreal 1"..

Repetto también auguró que "va haber bastante demanda porque es un bono bien corto, a partir de julio paga cuotas mensuales y consecutivas, y más lógico para que el acreedor del exterior te lo acepte; además quedó demanda insatisfecha de la serie 1, así que hay una parte de demanda que va ir acá"..

Dólares paralelos: el riesgo de un plebiscito

La idea de realizar un plebiscito volvió a tomar fuerza luego del revés que sufrió el Gobierno de Javier Milei en el tratamiento de la Ley ómnibus, pero los analistas advierten que seria una jugada muy riesgosa que podría generar tensión cambiaria. Al respecto, Repetto planteó: "es un riesgo innecesario, lo único que tenes para ganar es presionar más a los legisladores si sale a favor del gobierno, pero el grado de incertidumbre que generaría en el mientras tanto va a ser problemático"

"La convocatoria a una consulta popular generaría un grado de incertidumbre importante que podría tener repercusiones: puede presionara a la brecha, causar suba en el MEP y CCL, y eso pega en la inflación, y después tenes que corregir el tipo de cambio oficial. Se compra un grave problema en el mientras tanto". Y alertó que "si encima el resultado termina siendo negativo es una situación mucho peor, el gobierno se puede enfrentar a un cimbronazo político; sería muy cauto en apelar a ese mecanismo, la tensión permanente va de la mano de una incertidumbre permanente, y eso sabemos lo que significa".

De igual diagnóstico, Glustein evaluó que un plebiscito "lo veo peligroso por el golpe de una derrota, el mercado lo va a tomar negativamente y los problemas con los dólares se van a agravar". Tealdi coincidió:" podria ser muy peligrosa para el gobierno, tiene que estar muy seguro, ya que una eventual derrota sería catastrófica".

Con la misma mirada, Buteler juzgó que llamar a un plebiscito sería "una vía muy arriesgada, tiene muy poco para ganar, porque no es vinculante, y mucho para perder, qué hace si le sale mal, está sin respaldo legislativo porque tiene minoría, si le da mal la consulta popular como gobernas los cuatro años que quedan".