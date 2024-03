El dato de la economía de EE.UU. que sorprendió a los mercados y que favorece a Argentina

En lo que respecta al calendario económico de los Estados Unidos, la atención del mercado estará centrada en la publicación del índice de precios del PCE, el cual se dará a conocer este viernes que será feriado en nuestro país.Como era esperado por el mercado, la semana pasada, la Reserva Federal (FED) mantuvo su tasa de política monetaria en el rango de 525/550 puntos básicos que se mantiene sin cambios desde el año pasado. Paralelamente decidió continuar con la reducción del total de activos de la FED.

El presidente de ese organismo Jeromme Powell manifestó que los integrantes del comité de la FED creen que es probable que la tasa se encuentre en su punto máximo del actual ciclo de endurecimiento y que si la economía evoluciona como se espera, probablemente sea apropiado comenzar a moderar la política restrictiva, en algún momento de este año.

No obstante, volvió a advertir que las perspectivas económicas son inciertas y que están atentos a mantener el rango objetivo por más tiempo, si corresponde. Una vez más, volvió a introducir el concepto de que los miembros del comité de la FED necesitan tener la confianza suficiente para avanzar en el proceso de reducción de la tasa de política monetaria.

La FED ha mantenido su proyección de la tasa de política monetaria para este año, lo cual implicaría tres recortes de 25 puntos básicos desde junio proximo. No obstante, Powell aclaró que estas proyecciones no deben interpretarse como una decisión o un plan de la FED.

El S&P 500 tiene aún un crecimiento potencial del 7,0%

El informe de IEB destaca además que: "de acuerdo a FactSet, el S&P 500 tiene aún un crecimiento potencial del 7,0% pero como se se está transitando un contexto con mucha volatilidad en las proyecciones de ganancias mantenemos nuestra posición de seguir acompañando a la tendencia alcista, pero con posicionamiento moderado".

Sin dudas la noticia más esperada por el mercado era la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la FED. En su conferencia, una vez más, Powell dijo que la inflación ha disminuido sustancialmente, mientras que el mercado laboral se ha mantenido fuerte, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, sigue siendo demasiado alta y por ahora no está asegurado el proceso para reducirla y el camino es incierto.

En relación a este punto hay que destacar que la opinión de los analistas del mercado en Wall Street es que frente al actual escenario de la economía con un PBI que crece más de lo previsto y con los precios que podrían subir más la FED prefirió esperar.

Con respecto a la tendencia en el mercado accionario el último informe de Invertir en Bolsa (IEB) señala que: "el mercado de acciones siguió su tendencia alcista y dado que el principal riesgo que presentaba la reunión de la semana pasada de la Reserva Federal (FED) era que el comité sorprendiera negativamente reduciendo la cantidad de recortes este año, al no generarse dicho evento, el mercado registró un nuevo máximo".

La noticia que sorprendió a los mercados: la FED elevó el crecimiento del PBI de la EE.UU. para este año

Pero la noticia que sorprendió a los mercados fue que luego de la reunión de la semana pasada la FED ha elevado significativamente la proyección de crecimiento del PBI de la economía americana para este año al pasar del 1,4% a 2,1%.

"De esta forma, se refuerza su visión de un "soft landing" en lugar de una "mild recession". Aunque de una forma menos significativa, también elevó las proyecciones de crecimiento del PBI para 2025 y 2026" explicita el informe de IEB. Un mayor crecimiento esperado de la economía de los EEUU podría favorecer al mundo pero también a la Argentina porque implicaría una futura baja de la tasa de interés en los Estados Unidos y menores intereses a pagar por nuestro país cuya deuda externa pública supera los 400.000 millones de dólares. Para reforzar esta teoría, Powell manifestó en su exposición, que 2023 cerró con un cuarto trimestre creciendo al 3,2% impulsado por una fuerte demanda de los consumidores y por una mejora en las condiciones de la oferta.

En materia de inflación y remarcando que la FED utiliza la inflación del PCE y no el IPC, no hay cambios que merezcan comentarios en el nivel general. Más específicamente sobre la definición "core" del PCE, la FED elevó su proyección de 2,4% a 2,6%. No obstante, mantuvo las proyecciones para 2025 y 2026. De acuerdo al consenso de estimaciones relevado por Econoday, se espera un incremento interanual de la definición "core" de 2,8% repitiendo la lectura previa.

Para el caso de la variación mensual de dicha variable se espera un incremento del 0,3% representando una desaceleración con respecto a la lectura previa. "La señal ligeramente "hawkish" es que redujo a 3 recortes para 2025, pero Powell dijo que es inminente una desaceleración en el ritmo de reducción de los activos. El presidente de la FED dijo una vez más que, la inflación ha disminuido sustancialmente, pero que sigue siendo alta" dice el informe de IEB.

En materia de inflación, más específicamente sobre la definición "core" del PCE, la FED elevó su proyección de 2,4% a 2,6% para 2024. Desde IEB siguen considerando que en el corto plazo es más conveniente devengar buenos cupones que esperar una apreciación de capital. "El Tesoro de EE.UU. colocó un bono a 20 años, pagó el mismo cupón que la emisión de igual plazo de febrero. Logró una tasa de corte inferior y obtuvo un buen "bid to cover". El resultado de la licitación fue compatible con una tasa a 10 años que volvió a respetar la resistencia de 4,35%, pero que no regresó al 4,0% señala el informe.

El Balance de la FED

Powell también habló sobre la hoja de balance de la FED. "Como señalamos en el reporte anterior, destacamos la reducción del total de activos que viene instrumento la FED y más precisamente el actual ciclo de endurecimiento de la política monetaria, ha provocado una reducción de u$s1.500.000 MM" manifestó.

El informe de IEB agrega que: "del análisis detallado de las palabras de Powell, nos cuesta imaginar un recorte antes de julio, por lo que interpretamos que los tres recortes que proyecta la FED, podrían instrumentarse el 31 de julio, el 18 de septiembre y el 7 de noviembre. Con respecto a los tres recortes de 2025, los estimamos en marzo, julio y noviembre.

Por el lado del mercado, de acuerdo al Fed Watch Tool del CME, también se estiman tres recortes para 2024, pero siendo el primero en junio. Para 2025, solo están habilitadas las proyecciones hasta septiembre e incluyen tres recortes. Más allá de este análisis detallado, lo que queda claro es que no hay diferencias significativas.

Actualmente, la sorpresa más grande la podría dar la FED, en la medida que las próximas mediciones de inflación no le generen la suficiente confianza y terminen dilatando en el tiempo la decisión de instrumentar el primer recorte. La semana pasada, el Tesoro de EE.UU. colocó un bono a 20 años y pagó el mismo cupón que la emisión de igual plazo de febrero, logrando que con una tasa de corte ligeramente inferior obtuviese una muy buena relación "bid to cover".

El resultado de la licitación es compatible con el reciente comportamiento que tuvo la tasa a 10 años

El resultado de la licitación es compatible con el reciente comportamiento que ha tenido la tasa a 10 años, la cual ha vuelto a reconocer a la zona de 4,35% como resistencia y ha vuelto a comprimir luego de la reunión de la FED.

¿Qué tan precisos han sido los analistas, en el pasado, al predecir el valor futuro del S&P500?. Es interesante destacar que de acuerdo al período que se toma en consideración, el nivel de acierto varía:

En los últimos diez años, los analistas han sobreestimado el precio del índice en un 2,9% de media. En los últimos quince años, los analistas han sobreestimado el precio del índice en un 5,4% y En los últimos veinte años, los analistas de la industria han sobreestimado el precio del índice en un 8,3% de media. Por lo tanto, el 7% que hemos comentado, de acuerdo al período que consideremos, el "upside" se reduciría hasta casi completamente.

Sin embargo, dado que recientemente los economistas han tendido a pronosticar un escenario económico de menor nivel de actividad al que realmente fue, eso provocó que los analistas de compañías subestimaron los precios durante los últimos meses.

"En este contexto, mantenemos nuestra posición de seguir acompañando a la tendencia alcista del mercado de acciones, pero con posicionamiento moderado" finaliza el informe de IEB.