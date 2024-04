La fuerte crítica de Carlos Melconian a Luis Caputo: "El dólar a $800 fue al pedo"

El economista Carlos Melconian hizo su aparición luego de los recientes anuncios de Javier Milei en torno al superávit financiero. El economista llamó la atención sobre la devaluación dispuesta por el Gobierno en diciembre, que a su entender tuvo por efecto una inflación "autogenerada".

"El dólar a $800 fue al pedo", polemizó el economista mientras dialogaba con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con vos.

Melconian fue consultado por las cifras recientemente difundidas por el jefe de Estado por cadena nacional. En concreto, Tenembaum le preguntó si el superávit financiero celebrado por el presidente es "genuino" o "dibujado".

"Para ser justo y equilibrado, y no meterme en el club de los petardistas, digo: 'Mirá, el dólar a $800 fue al pedo. Podrías haber arrancado con un número inferior", disparó Melconian en declaraciones radiales.

Según el economista, la inflación bajó pero "seguís teniendo un quilombo" vinculado con otras variables, como los precios relativos y los salarios.

Carlos Melconian: el dólar y la inflación

"Con el dólar a $800 lo que se logró fue autogenerar una inflación superior. Por supuesto, en la narrativa del Gobierno esto está borrado. Dicen que venía una hiper de 15.000%", planteó el ex titular del Banco Nación.

Carlos Melconian cuestionó el plan económico del Gobierno: "El dólar a $800 fue al pedo"

"Te generaste un colchón que, si no se fue, está camino a incubar un problema. Todos los atrasos cambiarios no significan que el lunes revienta, pero todos ellos en la historia argentina se terminan corrigiendo, tarde o temprano", razonó el economista.

Sobre los anuncios del presidente acerca del superávit financiero, Melconian desmenuzó en detalle la caída del gasto que puso en marcha el Gobierno y explicó el proceso con las metáforas de motosierra, bicicleta y licuadora.

"Un cuarto de la caída del gasto fue motosierra, porque si a las provincias las limpiás porque les mandás cero y a la obra pública le mandás cero, es motosierra. Otro cuarto fue la bicicleta, porque acá no se les pagó a los productores de energía. Y estoy siendo generoso, porque esa deuda podría ser más grande, pero parte es de 2023 y eso es herencia de (Sergio) Massa", detalló el ex funcionario del gobierno de Cambiemos.

"El 50% restante fue la licuación, especialmente jubilatoria y algo de otro gasto social", precisó Melconian.

Motosierra y licuadora

Melconian afirmó que la palabra clave en relación al rumbo económico del Gobierno es la "sostenibilidad". "¿Sobré qué bases tenés estos números?", se preguntó sobre los datos que aportó el el presidente Javier Milei en la cadena nacional y respondió que "en algún momento del año el Gobierno lo va a tener que discutir". También sumó el concepto de "pedal" a los de "motosierra" y "licuadora" y sostuvo que la mitad del ajuste corresponde a la "licuadora", mientras la otra mitad se reparte entre "motosierra" y "pedal".

Melconian, en declaraciones a LN+, se preguntó si se utiliza la "motosierra en el gasto". "Primero tenés que definir qué es motosierra, licuación y bicicleta. Y definir cuál de los tres hacés. Motosierra es decir ‘ahí había 100 y lo corté; licuación es decir ‘la inflación es 100 y me ayudó porque yo le di 40 de aumento’. ¿Lo cortaste? No, lo licué. Y después está el pedal y la bicicleta. ¿Lo motosierraste? No. ¿Lo licuaste? No. Lo debo. ¿Y si lo debés cómo lo vas a pagar? ¿Con un bono? ¿Es deuda o lo pagás el mes que viene? Perdés el superávit del mes que viene si lo pagás", señaló.

"¿Seguís con la motosierra los próximos trimestres?", se preguntó. "A la energía que tenías que pagar y no la pagaste. Lo pedaleaste con el cuidado de decir de que parte de la bicicleta no era deuda de Milei. Era deuda que arrastró. ¿Cuánto pedaleaste? Dos billones. Ahí tenés que saber si la bicicleta va a ser para el resto del año o si le va a dar un bono. Es deuda", agregó.

El economista aseguró que se encargó en primera persona de analizar y buscar soluciones por si Patricia Bullrich era elegida. "Tenés que ir, tenés que dialogar y decir ‘acá hay un límite’ y así es la historia. Por supuesto con un formato político que como él mismo dijo, que ganó de carambola, y está ahí con un poder político diferente".