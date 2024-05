No hay chances de que los dólares alternativos sigan escalando mucho más si el Gobierno continúa profundizando su plan de austeridad

La suba del dólar se enmarcó en un escenario de alta confusión general. El Banco Central el martes pasado bajo la tasa de política monetaria al 40% anual, y por ende los bancos ofrecieron plazos fijos al 30% anual.

Esto implico que los plazos fijos ofrecieran el 2,5% mensual, y la devaluación del peso es del 2,2% en el mismo período. El resultante era una tasa anualizada del 3,7% anual medida en dólar mayorista, una tasa menor a la tasa americana. La consecuencia fue que mucha gente decidió salir de plazo fijo para salir a demandar dólares billetes. No sabemos si esta es una estrategia para dolarizar, o bien un error de política monetaria y cambiaria.

Por qué el precio del dólar no subirá

El día jueves, el Gobierno realizó una mega operación en donde la tesorería colocó letras capitalizables, y los bancos se desprendieron de operaciones de pases con el Banco Central.

La entidad comandada por Santiago Bausili informó que la nueva tasa de política monetaria era el rendimiento de las letras, lo que generó un cambio de la tasa de política monetaria en menos de 48 horas. Hoy la tasa de política monetaria estaría en torno del 4,0% mensual, lo que implicaría que los bancos deberían mejorarles el rendimiento a los ahorristas, y tal vez de esta forma detener la salida de ahorristas del tradicional plazo fijo.

Los ahorristas en plazo fijo deberían explorar invertir en fondos comunes de inversión que hoy están rentando mucho más que las inversiones tradicionales.

La escalada del dólar no tiene posibilidad de perdurar en el tiempo. En una semana, la tesorería invitará a los bancos a un nuevo canje de deuda de pases del Banco Central por letras capitalizables de tesorería, eso hará que lo relación reservas versus pasivos monetarios en pesos se ubique por debajo del valor actual de los dólares alternativos.

Con la baja de tasas, los ahorristas abandonan los plazos fijos y comienzan a comprar dólar billete.

En cuanto a la mirada estructural del programa económico, se han logrado cuatro meses de superávit fiscal, y para mayo se espera un nuevo superávit fiscal. Esto nos muestra que el ancla del programa económico se respeta a rajatabla. La circulación monetaria crece a niéveles inferiores a la tasa de inflación, y por debajo de la cantidad de pesos necesarios para recomponer el stock de dólares que ingresan a las reservas.

Resulta llamativo que suban los dólares alternativos al mismo tiempo que el Banco Central compra dólares en el mercado, y las reservas crecen. Por otro lado, tenemos superávit de balanza comercial, y en breve llegarían u$s800 millones de dólares para engrosar las reservas.

En qué conviene invertir

La suba del Riesgo País se puede explicar por la mala gestión parlamentaria del oficialismo que, hasta el día de hoy, no logró aprobar la ley bases y la reforma fiscal. Como el tango se baila de a dos, la oposición también tiene responsabilidad en este punto.

Creemos que desde el análisis estructural no hay motivo para una suba de los dólares alternativos. Si la cantidad de circulante crece en forma limitada, la suba de los dólares alternativos será limitada. Era muy distinto el análisis en otros gobiernos, en donde teníamos déficit fiscal financiado con emisión y eso hacía que los dólares alternativos subieran hasta el infinito y más allá.

Si el Congreso aprueba la Ley de Bases y el 9 de julio Argentina paga la amortización y renta de los títulos públicos en dólares, creemos que veremos una fuerte baja del riesgo país y una gran suba de bonos soberanos en dólares.

En este contexto, los bonos en pesos ajustados por inflación y los FCI se muestran como buena alternativa de inversión.

El aumento de los dólares alternativos no impactará en los precios de la economía, ya que el mercado tiene valores que están condicionados al bolsillo de las familias. Hoy el precio lo pone el comprador y las empresas tienen que hacer un esfuerzo enorme para bajar los costos, aumentar la producción, disminuir los costos unitarios, y salir al mercado con precios competitivos.

Los bonos en pesos ajustados por inflación salieron indemnes de este escenario, la inflación seguirá bajando, y estos bonos son atractivos por mostrar una rentabilidad que equivale a inflación más un plus adicional, especialmente en aquellos bonos que vencen desde el año 2027 en adelante.

Las acciones muestran su cotización en función de la rentabilidad esperada, no esperamos una gran performance, pero comienzan a mostrar selectividad. Los balances de las compañías nos marcarán el camino. Pronto ampliaremos este punto.

El dólar no está atrasado, los impuestos están adelantados. No hay chances de que el dólar billete siga escalando, mientras el Gobierno siga firme en la convicción de mantener las anclas del plan económico y seguir trabajando bajo el lema "no hay plata".