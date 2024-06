El ex ministro de Economía Hernán Lacunza aseguró que no es "tan optimista" con respecto a la supuesta recuperación económica de la que habla el Gobierno nacional y no cree que se trate de "un rebote en V", sino que, desde su punto de vista, se parece más "a una pipa" de la marca Nike, es decir una suba lenta y progresiva luego de haber tocado fondo.

"El ministro tiene que vender la expectativa, pero no soy tan optimista con un rebote en V", aseguró el referente económico del PRO durante una entrevista en LN+.

Para Hérnán Lacunza, la recuperación económica

"Los motores de la reactivación del consumo y la inversión no van a alcanzar. El salario real es menos de un 20% inferior al de hace seis meses. Era una ficción lo otro. Todavía no empezó a recuperarse y, si se empieza a recuperar porque la paritaria le gana en algún punto a la inflación, no se recuperará en dos meses. Va a ser en forma de pipa, con una recuperación más parsimoniosa", explicó Lacunza sobre su perspectiva respecto al futro económico del país.

Además, dijo: "La inversión, que es el otro gran motor, tampoco me parece que tenga tanto caballos de fuerza. Leía a Domingo Cavallo en estos días sobre el cepo y me parece que hasta que eso no esté disipado cuál es el puerto de llegada, el Gobierno tiene un mensaje difuso entre dolarización y competencia de monedas. Hasta que la tasa de interés y el tipo de cambio hayan aterrizado, al igual que los costos, insumos, salarios y la energía, no creo que haya un boom de inversión. Ni con la Ley Bases ni con el RIGI. Primero tiene que estar asfaltado el camino".

Lacunza criticó además la política cambiaria de la administración Milei y señaló: "Percibo algún dogmatismo creciente por parte del Gobierno y temo que quede encerrado en esa lógica". En tanto, aclaró que nota ese dogmatismo "no tanto por el atraso cambiario, sino por la persistencia".

Lacunza considera que la recuperación económica no será rápida

Los obstáculos que ve el mercado para la recuperación económica

En base al escenario actual, se discuten aspectos centrales tanto desde lo político con las leyes estructurales para el oficialismo, como también desde lo económico, donde el Gobierno debe definir el rumbo.

"El mercado tiene tres obstáculos por delante, que de superarlos podrían marcar el punto de inflexión en el gobierno de Milei", resume Joaquín Marque, economista y director de UG Valores SA.

En este sentido, para este analista, el primer aspecto que indica los riesgos e incertidumbre que pueden presentarse, tiene vinculación a lo "importante" que es lograr la aprobación de la Ley Bases y Ley Fiscal, ya que "de lo contrario se dudaría de la gobernabilidad para imponer y sostener sus ideas económicas".

En segundo lugar, Marque destaca que se debe sostener el déficit fiscal cero, ya que es el "ancla del modelo y la principal premisa del Gobierno".

Finalmente, el último eje que el oficialismo deberá prestar atención es en el de continuar con la baja de la inflación, que para abril se ubicó en alrededor del 8% y que para el presente mayo se prevé en torno al 7%.

"La aprobación de la Ley bases y Ley Fiscal, nutrirá al Gobierno de herramientas para mejorar la calidad de la recaudación, y poder sostener la política fiscal", enfatiza Marque.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, el Ministerio de Economía realizó una pausa en los aumentos de tarifas de los precios regulados, "lo que encendió las alarmas respecto a si se regresó al gradualismo", advierte este experto.

"La herencia recibida en términos de déficit fiscal y reservas negativas, son el mayor obstáculo para iniciar el proceso de recuperación. Hasta no levantar completamente el cepo cambiario, no se podrá reducir más rápidamente la inflación, ya que persisten los problemas de oferta de bienes. Y pronto la recesión y la sociedad pondrán un límite a continuar reduciendo la misma, a través de la recesión", alerta como conclusión Marque.-