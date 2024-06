En la primera rueda de la semana, el dólar blue cerró este lunes con una suba de quince pesos, a $1.280 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que se ubicó en su máximo histórico nominal. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.306 y el MEP se ofreció en $1.282.

En las últimas semanas, los activos financieros argentinos experimentaron una caída significativa, acompañados de un marcado incremento en la cotización de los dólares libres. Los analistas relevados por iProfesional han identificado múltiples factores que contribuyeron a este escenario, entre ellos, a la falta de músculo político del oficialismo y a las iniciativas legislativas de la oposición que podrían tener implicaciones fiscales sustanciales.

La brecha entre el contado con liquidación y el dólar mayorista se amplió significativamente, mientras que los bonos Globales sufrieron una disminución en su valor en el mercado de Nueva York. A pesar de un desempeño fiscal sólido, con una recaudación récord del Impuesto a las Ganancias y la continua compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la confianza de los inversores se vio afectada.

Los expertos sugieren que la anticipación de la media sanción de la ley de movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados jugó un papel crucial, no tanto por el costo fiscal directo, sino por la señal política que implica. La posibilidad de que el Congreso ratifique la ley, incluso frente a un veto presidencial, generó preocupación, especialmente considerando que la Oficina del Presidente expresó su intención de vetar cualquier legislación que comprometa el equilibrio fiscal.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la reacción del mercado puede haber sido exagerada. A pesar de la tendencia del mercado a oscilar entre extremos, la situación económica de Argentina no es tan precaria como parece. Con una deuda moderada y un superávit fiscal, el país tiene fundamentos económicos relativamente sólidos.

Por esta razón, los expertos enfatizaron en la necesidad de que los activos financieros se recuperen para evitar un círculo vicioso de desconfianza y retiro de inversión y resaltaron que la corrección reciente en los activos argentinos podría ser simplemente un contratiempo temporal, siempre y cuando encuentren soporte en niveles cercanos a los actuales.

La estabilidad política y la acumulación de credibilidad fiscal serán determinantes para el futuro económico de Argentina. Si el gobierno logra estabilizar la política y mantener la credibilidad fiscal, tendrá la capacidad de abordar cualquier desafío económico que surja.

Expertos explican cuáles son los motivos que impulsan al dólar y al riesgo país

¿Se acabó la luna de miel de Milei y el mercado?

De acuerdo con un informe de la consultora 1816, la moneda y los activos argentinos, que habían perdido impulso en abril-mayo, tuvieron dos fuertes correcciones en las últimas tres semanas. La brecha del contado con liquidación con el dólar mayorista pasó de 20%, mientras que los Globales cayeron cerca de 10% en Nueva York.

En este contexto, los especialistas analizaron qué fue lo que paso para explicar el cambio de sentimiento inversor con respecto a Argentina, dado que el resultado fiscal se mantiene con un récord de recaudación de Impuesto a las Ganancias; el BCRA sigue comprando reservas la mayoría de las ruedas, incluso con baja liquidación de exportaciones; la inflación volvió a bajar en mayo y, según estimaciones privadas, habría sido de alrededor de 5% en el mes; y la imagen de Milei sigue muy firme.

"Entonces, ¿qué pasó? Quizás los precios sencillamente se anticiparon a la media sanción de la ley de movilidad jubilatoria en Diputados, probablemente más importante por la señal (UxP y UCR votando juntos) que por el costo fiscal (que tampoco es despreciable)", precisaron los analistas.

En este sentido, según 1816 la posibilidad de que el Congreso ratifique la iniciativa incluso luego de un eventual veto del Ejecutivo. Por esta razón, señalaron que es necesario considerar seriamente este escenario, dado que la ley consiguió media sanción con 160 votos sobre 240 presentes (exactamente dos tercios), que la izquierda (cuyos 5 diputados se abstuvieron de votar) adelantó que se opondría a un veto y que la Oficina del Presidente publicó un comunicado el mismo miércoles ratificando que "vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal".

Qué factores asustaron al mercado

En la misma línea, desde la consultora Econviews, señalaron que en las últimas semanas el mercado financiero tuvo un revés tras otro, con saltos marcados en los dólares libres, aunque explicaron que no lo ven como preocupante, pero si advierten que "quizás si lo" es el hecho de que cayeron los precios de la deuda soberana al punto de que el riesgo país volvió a arañar los 1,600 puntos luego de tocar 1.200 puntos.

Para la consultora que dirige Miguel Kiguel, hay por lo menos dos motivos para haber gatillado este flujo vendedor. En primer lugar, mencionaron a la situación política, donde la aprobación de la Ley Bases y el Paquete fiscal es la máxima preocupación, con un mercado que ya no le interesa mucho si quiera lo que hay adentro de los proyectos de ley, sino que salga la ley.

Si no se retoma la tendencia de los activos argentinos del primer trimestre, entonces los inversores se replantearán su visión con respecto a Argentina

Siguiendo lo político, observó la contra revolución de kirchneristas, radicales y Coalición Cívica que busca subir las jubilaciones a un costo de 0.45% del PBI. Probablemente esto será vetado por Milei, pero está el peligro de que la oposición insista con dos tercios de la cámara.

"El tercer factor político tiene que ver con los problemas de gestión de La Libertad Avanza. Desde las internas que llevaron al cambio en la Jefatura de Gabinete, a las renuncias en varios ministerios a los evidentes problemas derivados de tener un equipo corto y con poca experiencia, más allá de una inequívoca convicción de cambio", precisó.

Desde la consultora, también pusieron el foco en el miedo del mercado a la no renovación del swap, dado que implicaría una salida de casi 5.000 millones de dólares de las reservas. Si bien la plata está, en cierta forma la expectativa del gobierno era juntar más dólares para salir del cepo. Entonces con el programa del FMI en veremos y sin ninguna evidencia de que cuando ocurra sea con plata fresca y la potencial pérdida con China. el mercado se puso algo nervioso.

"Entonces, si bien se entiende por qué el mercado reculó, podemos pensar que hay una especie de sobre reacción. En realidad, la situación no era tan buena cuando todo parecía color de rosa ni es tan mala ahora, Lógicamente el mercado tiene la tendencia a ir a los extremos. Pero si no se es muy pesimista con la cuestión política, no se debería ser tan pesimista con un país con deuda razonablemente moderada y superávit fiscal", indicaron.

La importancia de que el mercado acompañe

De acuerdo con la consultora 1816, en el mejor de los casos la corrección que sufrieron los activos argentinos en estas semanas fue "solo un tropezón", que no amenaza la continuidad del proceso alcista. Aunque explicaron que si no se revierte la tendencia y los papeles argentinos no retoman el rally del primer trimestre, entonces los inversores se replantearán su visión con respecto a Argentina.

Según los especialistas, con los Gobiernos promercado es muy importante que los activos financieros acompañen porque, de lo contrario, arranca un círculo vicioso que sufrió especialmente Macri en la segunda mitad de su presidencia. Por esta razón, recalcaron que la corrección de estos días "tampoco es grave", en tanto y en cuanto los activos argentinos encuentren soporte no muy lejos de los niveles actuales.

Con la misma mirada, desde la consultora de Kiguel precisaron que, si bien se entiende por qué el mercado reculó, se puede pensar que hubo una especie de sobrerreacción. En realidad, observó que la situación no era tan buena cuando todo parecía color de rosa ni es tan mala ahora: el mercado tiene la tendencia a ir a los extremos.

"Esto no quiere decir que no veamos algunas inconsistencias en la macro. Por eso creemos que se terminó la motosierra y que empezó el tiempo del bisturí. Y claramente hay cirugías que salen mejor que otras. Pero lo que creemos es que, si la política se estabiliza y el gobierno sigue acumulando credibilidad por el lado fiscal, tendrá capital para planchar las arrugas que aparezcan cuando aparezcan", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.280 para la venta y a $1.250 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.312 y el MEP se ofreció en $1282.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación cerró a $920,50.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $902,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.472,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 42%

• CCL: 45%

• MEP: 42%