El precio del dólar blue llegó a los $1.300, tocó un nuevo valor máximo y se puso en la lupa de los analistas respecto a si ahora se ubica en un nivel "caro o barato" en términos históricos actualizados. En especial, se destaca que se estableció en una cifra cercana al promedio que tuvo hasta el momento en toda la gestión de Javier Milei.

En términos concretos, el blue sube en todo 2024 cerca de 27%, una cifra que queda muy por detrás del casi 75% que avanza la inflación en el mismo período.

"En caso de consolidarse la cotización superior a $1.300, en tan sólo dos meses (mayo y junio) el dólar blue habrá aumentado 18% en términos reales. No obstante, esta cotización es inferior en 22% en moneda de similar poder adquisitivo a la que promedió en el primer mes de este gobierno, debido a que en diciembre pasado, a valores actuales, costaba $1.661", describe Andrés Méndez, director de AMF Economía.

De hecho, el valor más bajo del dólar blue durante la presidencia de Javier Milei, ocurrió en abril pasado, cuando llegó a $1.110 a precios presentes, el más bajo de los últimos cinco años.

"Habría que retrotraerse hasta abril de 2018, cuando comenzó a desatarse el virtual cierre de los mercados voluntarios de deuda para la Argentina, para encontrar un nivel inferior al promediado entre marzo y mayo pasado, donde abril fue el más bajo en términos mensuales", grafica Méndez.

Precio de dólar blue: cómo se ubica en niveles históricos

A la hora de comparar el precio actual de dólar blue, en torno a los $1.300, se puede decir que es una de las referencias más bajas, a valores actualizados por inflación, de los últimos 5 años.

El precio del dólar blue, desde que asumió Javier Milei hasta ahora, a valores actuales, fue de un promedio de $1.350.

Incluso, este dato resalta al tomar en cuenta que uno de los últimos picos máximos que alcanzó la divisa informal fue en plena incertidumbre electoral de octubre del año pasado, cuando tocó los $2.340 a valores actuales.

Y el pico más elevado fue en plena pandemia, cuando en octubre de 2020 el blue alcanzó a $2.980 a precio presente.

"El problema no lo constituye el actual nivel del tipo de cambio libre, sino la ampliación de la brecha con el dólar oficial, que hoy está a $907, pero si se expresa a valores actuales al tipo de cambio oficial mayorista tras la devaluación efectuada en diciembre pasado equivaldría a $1.530. Es decir, el valor actual es 40% más bajo de lo que debería estar", indica Méndez a iProfesional.

Es decir, se prevé que si el tipo de cambio oficial sigue avanzando a un ritmo de 2% mensual, tal como estableció el Gobierno, el atraso cambiario en esa plaza será más preocupante de lo que sucede en el segmento libre.

Dólar blue "caro o barato"

En este sentido, el actual precio del dólar blue en torno a los $1.300 es considerado por los diversos economistas consultados por iProfesional como un valor que, en términos históricos, se encuentra "algo" atrasado, pero todavía no genera alarma.

"No nos parece en términos generales que el dólar libre, tanto los financieros como el blue, tengan un precio exagerado. Está bastante acorde a la situación y a la oferta y demanda de pesos. Por eso es posible que, a medida que por cuestiones estacionales, como las vacaciones de invierno o cobro de aguinaldos, haya algunos vaivenes, pero lo vemos bastante lógico en estos precios", reflexiona Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum.

El actual precio del dólar blue en torno a los $1.300 se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos años, a valores actuales.

En este sentido, Sebastián Menescaldi, economista y director de Eco Go, también considera que el tipo de cambio hoy, en general, luce con "cierto atraso, sobre todo en el oficial".

Respecto al blue, los analistas resaltan que es un mercado mucho más chico en volumen operado y desregulado, que depende más que nada de lo que ocurre en la plaza financiera, donde ingresa una cantidad considerable de divisas por las liquidaciones de las exportaciones.

"El tipo de cambio libre no luce estar fuera de foco, pero no es un dólar de equilibrio porque hay muchas regulaciones y hay cepo, pero no luce muy desequilibrado y se ubica en niveles adecuados a las circunstancias actuales. De hecho, hoy podría estar al doble del valor del actual si se ven los números de crisis del año pasado, pero estamos en una cuestión intermedia", resume Menescaldi.

En este sentido, Aldo Abram, economista de Libertad y Progreso, "el mejor valor de referencia son los dólares paralelos financieros, porque son mercados más grandes. En cambio, el blue es un mercado muy chico y se cambia plata informal o van allí pequeños ahorristas, porque los medianos y grandes van al Mep o al contado con liquidación porque allí hay menos oscilaciones y menos volatilidad".

Igualmente, considera que lo que "valen los dólares paralelos es lo que tienen que valer en base a la incertidumbre actual, no sería posible que cuesten menos porque es el reflejo de lo que se ve en el mercado y de las señales que dio el Congreso, donde todavía no le aprobó una Ley a este Gobierno", sentencia Abram.

En conclusión, dependerá del escenario político y económico, y tanto la consecuente llegada de divisas de inversiones como el comportamiento de la inflación, serán centrales para conocer si el precio del dólar blue hoy es caro o barato. En principio, luce barato, pero los próximos meses serán fundamentales para ser concluyentes.

"El dólar blue comienza a aproximarse a valores de mercado más realistas, la ampliación de la brecha con el oficial, que ya es superior al 40%, enciende luces de alarma en función de un diferencial que distorsiona las operaciones en el mercado de cambios (MULC) y alienta expectativas sobre futuras devaluaciones de la paridad oficial", finaliza Méndez.-