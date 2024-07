El precio del dólar blue pegó un nuevo salto en el comienzo de julio, para pasar los $1.400 y tocar un nuevo récord histórico, en un escenario en el que bajaron las acciones argentinas hasta 10% en Nueva York y subió el riesgo país. Un combo que mostró una reacción negativa del mercado ante los anuncios del Gobierno del viernes pasado de la "fase 2" y que se ha profundizado por la dolarización por el cobro del medio aguinaldo, salarios y vacaciones en el exterior.

En concreto, este lunes el blue subió 40 pesos para llegar hasta los $1.405, un nuevo récord histórico que genera preocupación no tanto por la cifra nominal porque se consideraba que había cierto atraso cambiario durante el año, sino por la abrupta escalada. De hecho, desde inicio de junio hasta ahora trepó casi 15% (180 pesos).

Algo similar ocurrió con los dólares financieros (Mep y contado con liquidación), que superaron también los $1.400 y marcaron récords en sus cotizaciones. En conclusión, duró poco tiempo el "verano" para el oficialismo por la buena noticia de la aprobación de la Ley Bases.

Según los analistas consultados por iProfesional, las causas de esta reacción negativa del mercado tienen que ver, fundamentalmente, a la incertidumbre que generó el Gobierno respecto a las pocas precisiones sobre cuál es el programa que tiene en mente para sacar adelante a la economía y salir del cepo cambiario.

Cabe recordar que el viernes pasado el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, presentó la "fase 2" del plan económico con la premisa fundamental de alcanzar una emisión monetaria cero, en el que, por ejemplo, se buscará trasladar la deuda del Banco Central al Tesoro. Algo que genera dudas respecto a la forma en que se canalizará.

"Hay demasiada incertidumbre sobre la famosa fase 2. El mercado no entiende bien hacia dónde van a ir y eso hace tambalear todo. O sea, hasta que no haya definiciones más precisas va a seguir así, sobre todo si no se entiende hacia dónde va el Gobierno. Caputo salió a aclarar, pero oscureció más, algo que genera caos, por eso sube el riesgo país y bajan las acciones", resume un analista del mercado cambiario en off the record.

También pesa en esta escalada del precio del dólar libre un tema estacional, donde por el cobro del medio aguinaldo, vacaciones de invierno y Copa América, los ahorristas protegen el poder de compra de sus ingresos mediante la compra de divisas. Además, el blue y el billete financiero siguen siendo más barato para los pagos de consumos con tarjetas de débito y crédito en el exterior. Algo que los hace más demandados.

El mercado tomó con incertidumbre los anuncios del Gobierno del viernes pasado y los precios de los dólares libres superaron los $1.400.

Dólar blue, suba por factores económicos

Los economistas consultados por iProfesional coinciden que la escalada sin freno del dólar blue tiene estrecha relación con los ruidos económicos y políticos. Es decir, por la falta de definiciones para saber cómo se saldrá del cepo, muy baja compra de reservas, falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y atraso notorio del tipo de cambio oficial.

"Creo la suba del billete libre es parte de la reacción generalizada, junto a la reacción que tuvieron los bonos y acciones a los anuncios en materia económica. El mercado hoy está más enfocado en el camino hacia la salida del cepo y la acumulación de reservas, y no hubo precisiones al respecto. Por el contrario, el Gobierno reafirmó que hasta que no estén dadas las condiciones, sin dar precisiones cuantitativas, el cepo no se levantará", reflexiona a este medio Isaías Marini, economista de Consultatio.

Por su parte, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum de Daniel Marx, coincide: "Evidentemente, la dificultad para seguir acumulando reservas, el nivel de la tasa de interés y la postergación de la apertura del cepo genera presiones y decisiones de dolarización. A ello se suma que el inicio de mes puede estar jugando también en esta alza del dólar".

Para algunos analistas, además se debe tener en cuenta otros factores, como que el precio del dólar no se ajustó al mismo ritmo que la inflación en todo este año. Es decir, mientras en los primeros 6 meses el índice de precios al consumidor (IPC) acumula más de 75%, el billete libre asciende en el mismo periodo alrededor de 40%.

Es decir, se considera que existe un atraso cambiario, sobre todo en el segmento oficial, que se devalúa 2% mensual, ante una inflación mensual que más que duplica ese porcentaje al mes.

"En realidad, el dólar paralelo no sube, sino que acompaña a la inflación. Un nivel de $1.400 es en términos reales, ajustados por inflación, similar al que había en enero. Pasa que entre enero y mayo el blue casi estuvo clavado en $1.000, y luego empezó a acompañar a los precios de la economía. Pero no sube, sino que estuvo congelado. De hecho, todavía está bajo respecto a lo que era en el 2023, que sería a valores de hoy a un valor por encima de los $2.000", calcula a iProfesional Jorge Colina, economista de IDESA.

El precio del dólar libre sube más de 40% en todo este año, mientras que la inflación acumulada en el mismo período es de 75%.

Dólar escala por factores estacionales

También pesan los factores estacionales del año, donde se cobró el medio aguinaldo, y la cercanía de las vacaciones de invierno y la Copa América generan el exceso de pesos y más demanda de divisas.

"De fondo la situación no ha cambiado, hay demanda en el blue y poca oferta, sigue para mí la demanda por vacaciones al exterior, pagos de tarjetas y diferencial con el dólar Tarjeta y Turista. Además, en esta semana se intensifica el cobro de aguinaldos y sueldos de junio, agregándole demanda al mercado", resume Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

Por su parte, Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios, completa: "Creo que es más demanda por cobertura y por los primeros días de mes, que otra cosa. No lo veía pasando los $1.400, hay que ver cuánto más tiene para subir, no pensaba que iba a subir tanto. Todavía hay algo de diferencia con el dólar Tarjeta, pero esa brecha ya se va achicando bastante".-