El mercado anticipa cambios en la política cambiaria y pide más definiciones económicas: qué pasará con el dólar

En la primera rueda de la semana, el dólar blue arranca este lunes con una suba de cinco pesos, a $1.425 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que quedó a tan solo cinco pesos de su récord nominal. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.392 y el MEP se ofrece en $1.395.

En un escenario económico marcado por la volatilidad del dólar, los analistas de relevados por iProfesional identificaron los factores clave que están presionando la brecha. A diferencia de las explicaciones centradas en la política, estos drivers se relacionan con la situación internacional; la fragilidad en las Reservas; y la caída en los precios de los commodities.

Para los analistas, el levantamiento del cepo se ha convertido en la cuestión macroeconómica central. El nombramiento de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado es un paso importante, pero la estabilidad macroeconómica no es suficiente. Por esta razón, señalaron que la economía argentina necesita un shock de productividad para despegar después de 13 años de estancamiento.

La desregulación, la productividad y la simplificación son claves para normalizar la situación cambiaria. Sin una agenda exitosa en estos aspectos, será difícil ser optimista en el mediano plazo. El desafío está en encontrar un equilibrio entre las reformas necesarias y los intereses creados en empresas y sectores. La película cambiaria sigue siendo relevante, y la incertidumbre persiste mientras se espera una estrategia clara para enfrentar los desafíos futuros .

Los culpables de la brecha cambiaria de 50%

Según el bróker GMA Capital, los drivers detrás de la volatilidad del dólar parecerían no responder tanto al ámbito político, sino que depende de otros factores: la situación internacional, la fragilidad en materia cambiaria y la falta de anuncios que briden claridad sobre la salida del cepo.

En este sentido, señalaron que las tasas en Estados Unidos volvieron a operar al alza, por lo que la deuda emergente y las principales monedas de Latam perdieron fuerza frente al dólar norteamericano.

El mercado anticipa cambios en la política cambiaria y pide más definiciones económicas

"En particular, el real, la moneda de nuestro principal socio comercial, también se vio afectada por los descuidos en el frente fiscal del Tesoro brasileño. Con este salto, los bienes extranjeros en Brasil se abarataron frente a los productos argentinos, generando presiones sobre el tipo de cambio financiero", explicaron.

En simultáneo, detallaron que el precio de la soja en Chicago viene anotando fuertes recortes desde los u$s 650 logrados hace dos años y la oleaginosa se negocia a u$s 438 la tonelada, un 22% por debajo del nivel al que se comercializaba en julio de 2023. Esta situación podría repercutir sobre las expectativas vinculadas a la oferta de dólares comerciales y la capacidad de acumular divisas por parte del BCRA.

Tiempo de cambios

De acuerdo con Econviews, el mercado está pendiente por los guiños del gobierno o falta de ellos sobre el levantamiento del cepo y resaltaron que, sin lugar a dudas, esta es la cuestión macroeconómica de la hora. La incertidumbre del mercado esconde que finalmente el presidente Javier Milei se decidió a nombrar a Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

"Lógicamente se entiende la restricción política. Necesitaba saber que tenía la ley bases y el paquete fiscal como para dar un marco de estabilidad. Una especie de condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la estabilidad", señalaron.

Para los expertos, "la macro manda" y sin estabilidad no se puede hacer nada. Pero alertaron que la macro sola no alcanza para hacer despegar a una economía que no crece hace 13 años y que se precisa un shock de productividad, dado que las mejoras marginales "están bien", pero la Argentina ya perdió demasiado tiempo como para andar despacio en esta cuestión.

El 31 de octubre de 1991 se promulgó el famoso decreto de desregulación de Cavallo. Ese fue el marco que permitió una serie de cambios que impactaron muy positivamente en la productividad el resto de la década. Y para los analistas de Econviews, el momento actual es en cierta medida parecido.

Para expertos, la baja de tasas le puso un techo cada vez más bajo a una eventual aceleración del crawling peg y garantiza la apreciación cambiaria

"La economía se volvió a cerrar, esta hiper regulada, hay más de 50 regímenes especiales sectoriales (probablemente no todos estén mal). Los permisos municipales, provinciales, nacionales, requerimientos, trámites y demás yerbas proliferaron. El proceso no será sencillo. Por un lado, todo lo que requiera legislación chocará con la baja representación del gobierno. Por otro, todos los cambios tocarán intereses creados en empresas, sectores enteros y provincias", advirtieron.

Para la consultora que dirige Miguel Kiguel, una agenda exitosa en desregulación, productividad y simplificación hará que el tema cambiario pase a ser uno más entre tantos y no el mono tema de discusión en cada empresa y cada reunión social.

"Destrabar el potencial de la producción argentina debería incidir en mayores exportaciones, mayor empleo y que las empresas se preocupen en serio por temas de largo plazo como la educación, la institucionalidad, la calidad y otros temas que la macro inestable manda a un segundo plano. No será fácil y no todos serán ganadores. Pero sin esta agenda es difícil ser optimista en el mediano plazo", concluyeron.

La película cambiaria importa

Según la sociedad de bolsa, las bajas tasas en pesos, el pobre desempeño del Central en materia de compras en el último mes y la incertidumbre sobre la salida del cepo parecen ser cuestiones relevantes para explicar el ajuste de expectativas del mercado en las últimas semanas. Asimismo, el bajo nivel de liquidaciones de exportaciones al CCL en las últimas ruedas tampoco ayudó a contener el nivel del tipo de cambio financiero.

"La escena de Caputo sentado en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía trajo consigo un deja vú: la salida del cepo de 2015. Sin embargo, el discurso estuvo lejos de ser lo que fue en aquel diciembre. A pesar de mostrar avances en la parte monetaria y el manejo de deuda intrasector público, el mercado ansiaba noticias en el frente cambiario. Dada la reacción vista en precios durante el inicio de la semana, los nuevos lineamientos de política monetaria no fueron percibidos como un cambio de rumbo", apuntaron.

No obstante, indicaron que, a contramano de lo que se creía inicialmente, la impaciencia llegó primero por el lado de los inversores, no de "la calle" (los niveles de confianza en el Gobierno aún son elevados).

"El mercado reconoce los esfuerzos realizados por la nueva administración. La mejora en las paridades de los soberanos es prueba de esto. Sin embargo, es consciente de los nuevos desafíos en el futuro cercano, en particular la salida del cepo y su impacto en la estrategia fiscal, de acumulación de reservas y en el sendero de desinflación", concluyeron.

El mercado está pendiente por los guiños del gobierno o falta de ellos sobre el levantamiento del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1425 para la venta y a $1395 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.392 y el MEP se ofrece en $1.395.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $936,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $919,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.498,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: