El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló por primera vez como nuevo funcionario, explicó qué es la denominada Ley Hojarasca, que busca desregular distintos aspectos de la economía, y negó tener conflictos con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Para Sturzenegger, este gobierno "puso en marcha un proceso de transformación inédito, con una verdadera vocación y profundidad en el cambio".

En ese sentido, añadió que el Poder Ejecutivo "tiene dos herramientas: el DNU 70/23 y la Ley Bases, que representan sólo el 20%" de las reformas estructurales que tienen en mente implementar.

"El Presidente tiene ideas muy fuertes y transformadoras. Y el sistema político es como resortes, va buscando la tensión y la sociedad va absorbiendo esos cambios", añadió.

Federico Sturzenegger negó una mala relación con Luis Caputo: ¿qué dijo?

Luego señaló que su demorado arribo al gabinete nacional no se debió a su presunta mala relación con el ministro de Economía Luis Caputo. "Tenemos una relación excelente, personal y de trabajo", aseguró por Radio Mitre.

"El Presidente ha delimitado muy bien las competencias, yo estoy feliz y tenemos mucho para trabajar en conjunto", señaló al dar por cerrado el tema.

El nuevo integrante del gabinete de Javier Milei dijo que tras la sanción del paquete fiscal y la Ley Bases, a la que calificó como "un hito", "hay muchas cosas por hacer". Destacó, en este sentido, el comienzo de una segunda etapa con el Congreso para plantear varias temáticas.

Para Sturzenegger, la Ley Bases en algún sentido "es un hito porque requiere retomar la agenda legislativa" luego de una extensa discusión que generó idas y vueltas en el Congreso.

El miércoles se presentará la reforma aerocomercial, que liberará innumerables restricciones que hoy por hoy limitan las operaciones vinculadas al transporte aéreo.

"No se podía darle una ruta a una empresa si Aerolíneas Argentinas no la servía. Eso decía la ley. La reforma liberó esas restricciones. También se liberó la operación de traslado de pasajeros para naves de pequeño porte", agregó. Sturzenegger explicó que ciudades como Olavarría, Tandil, Junín y Venado Tuerto hoy no tienen conexión aérea, entonces la liberación de la posibilidad de volar con naves pequeñas, "que era un engorro administrativo", habilita rutas.

"En transporte de cargas tenemos restricciones y registros y estamos trabajando en aliviar esas restricciones. El tema de la carga propia, en la Argentina las camionetas pasaron a ser de doble cabina, la chata era de carga, le pedían tener todos los papeles. Cuando hicieron la doble cabina, es un auto con un baúl abierto, fijate la locura", prosiguió.

¿Cómo será la Ley Hojarasca, según Federico Sturzenegger?

Sobre la Ley Hojarasca, Sturzenegger dijo que "es un poquito" como la Ley Bases en cuanto al compendio de varios capítulos y artículos. "Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes y te encontrás con cada cosa que no podés creer, sobre todo porque en la época de los militares sacar una ley era fácil", explicó el ministro.

"Se acumularon una serie de leyes que no son muy operativas", añadió y ejemplificó: "Para los militares era muy importante el manejo de las palomas porque eran mensajeras. La Argentina todavía tiene una ley que regula el control de las palomas". Aunque reconoció que "no es una cosa muy relevante" hay otros temas que sí lo son. "Es casi una limpieza", dijo.

"Hay cosas que no son tan anecdóticas, como una de Perón que es la ley del mochilero que la hizo como parte de la lucha contra el terrorismo. Te exige que para andar por las rutas tenés que tener ese carnet, entonces si estabas en la ruta y no tenías ese carnet se hacía averiguación de antecedentes. Nadie la está usando, pero siempre puede venir alguien que sí. También hay otra ley que le permite al Estado a mover tu fábrica de un lado a otro", prosiguió el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado sobre la ley penal cambiaria, Sturzenegger evitó dar mayores precisiones. Solo dijo que será un tema a abordarse una vez que el ministro de Economía Luis Caputo pueda eliminar el cepo.

Ley Bases: qué dijo Sturzenegger sobre las propuestas que no se aprobaron

Sturzenegger hizo hincapié en la reforma educativa que finalmente se quitó del texto original de la Ley Bases: "Es, probablemente, una de las reformas más importantes de los últimos 50 años. Daba la obligación de tomar un examen cuando la gente terminaba el secundario. Era un examen integrador, cambiaba los incentivos de todo el mundo. En los países que lo implementaron las pruebas PISA aumentan un 10%".

Para el ministro, que la mega Ley Bases se haya reducido "es parte del proceso de la democracia, ¿no?". "A veces, hay una lectura de que si uno presenta algo y pierde algo en el camino es un débil, un fracaso, y eso es erróneo. Hay un presidente con ideas fuertes y el sistema político tiene como resortes que van buscando la tensión. Creo que el gran objetivo de ese segundo instrumento que fue ese proyecto es solo el 20% de las ideas. Se puso sobre la mesa un montón de debates y temas para discutir", destacó.

"En lo macro hay superávit fiscal. ¿De qué estamos hablando si eso no ocurrió nunca en la Argentina? Punto, ya está, se acabó la discusión", fue tajante al mencionar la cuestión económica financiera.

Sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que sacó Milei a inicios de su gestión, Sturzenegger destacó que uno de los cambios "más importantes" que se logró fue cambiar cuatro artículos del Código Civil y Comercial sobre la ley de alquileres. "Se dio plena libertad, porque cuando la gente es libre no interactúa para dañar al otro. En un mercado se interactúa para servir al otro, entonces ese es el chip tan relevante que hay que cambiar. La libertad ayuda", dijo, y añadió: "El resultado fue que la oferta de inmuebles en el área metropolitana subió el 200% y el precio del alquiler bajó en términos reales, subió mucho menos que la inflación. Fijate el impacto".

"Ahora tenemos que hacer esos cambios en los otros contratos del Código, por ejemplo en el de franquicias. Sos una persona que quiere empezar un negocio y funciona y hoy tenés dificultades extremas porque la ley le impone restricciones tremendas. Tenemos que liberar todo", destacó el ministro.