El rally del dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP signó la primera semana de julio en un escenario de mayor inquietud en el mercado tras los anuncios de la segunda fase del programa económico, pero sin dar certezas sobre fecha de salida del cepo y con la ratificación de que continuará el dólar blend y el crawling peg de 2% mensual con lo cual sigue la preocupación por la acumulación de reservas. Y en este contexto, los analistas prevén que los dólares paralelos seguirán exhibiendo volatilidad para algunos con una tendencia alcista de fondo, mientras en un entorno un poco más estable.

El dólar blue trepó el viernes $15 al cerrar en $1.420 con lo cual tuvo una suba semanal de $55 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 54,7%, luego de registrar un valor récord de $1.430. En tanto, el CCL y el MEP terminaron un poco más tranquilos, al finalizar en $1.391 y $1.396, respectivamente, luego de que al inicio de la semana cruzaron la barrera de $1.400 y también anotaron nuevos máximos.

Para los analistas, el recalentamiento de los dólares paralelos se debió a que el mercado está ansioso por conocer la hoja de ruta de la salida del cepo y el gobierno no solo no dio respuestas concretas, ya que el ministro de Economía Luis Caputo dijo que eso queda para una tercera etapa sin más precisiones, sino que además ratificó el esquema cambiario actual que es el que está atrasando el tipo de cambio, y dificultando acumular reservas.

El analista financiero Christian Buteler aseguró que, tras los anuncios de la segunda fase del plan económico "una de las cosas que tomó mal el mercado es que se da cuenta que la salida del cepo no está cerca como muchos preveían".

De igual visión, los analistas de Invertir en Bolsa plantearon que "el mercado esperaba algún tipo de medida que sirva para calmar su ansiedad con respecto a las reservas, recibiendo en cambio la confirmación de que la política cambiaria se mantiene sin cambios, y que el cepo se mantiene hasta no sanear el balance del BCRA".

A eso se sumó el efecto del cobro del aguinaldo que alienta la demanda del blue, un contexto internacional más adverso al inicio semanal, con la devaluación del real en Brasil -que en los últimos días revirtió algo-, y el precio de la soja en Chicago viene anotando fuertes recortes.

El dólar blue cerró el viernes a $1.420, una suba semanal de $55, tras haber registrado un nuevo récord de $.1430

"La soja se negocia a u$s438 la tonelada, un 22% por debajo del nivel al que se comercializaba en julio de 2023. Esta situación podría repercutir sobre las expectativas vinculadas a la oferta de dólares comerciales y la capacidad de acumular divisas por parte del BCRA", destacó un análisis de GMA Capital.

Dólares paralelos: ¿habrá calma o volatilidad?

Un informe de GMA Capital enfatizó que "el mercado parece ver signos de debilidad en el esquema económico actual y exige más detalles del camino hacia la flexibilización" y sostuvo que "los nuevos lineamientos de política monetaria no fueron percibidos como un cambio de rumbo".

En ese marco, la economista Natalia Motyl auguró que los dólares paralelos registrarán "mayor volatilidad con tendencia alcista". Y alegó que "esto es porque el programa del gobierno en materia monetaria todavía no convence, hay dificultades para acumular reservas, el dato de inflación de junio va a ser malo y hay expectativas de devaluación a futuro".

En sintonía, Buteler prevé "una tendencia alcista porque no calmó la preocupación del mercado, ni la conferencia de Caputo, ni los datos conocidos de la recaudación, y la próxima semana habrá caída en las reservas por pagos de la deuda". A su criterio, "no es que estés en una corrida, pero la tendencia claramente es al alza, lo que no quiere decir que sea lineal, sino con serruchos". Cree que en julio el dólar "va a volver a ganarle a la inflación" para seguir recuperando el terreno perdido.

En ese sentido, la consultora Outlier consideró que la caída de reservas por los pagos de vencimientos de deuda de la próxima semana "podría sumar algo más de ruido, aunque no tanto porque creemos que el mercado ya lo tiene descontado".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, los dólares financieros "sí tienen margen para bajar, pero la volatilidad va a seguir si no se termina de desanudar rápido el frente monetario, con suba de tasas posterior".

Uno de los factores que causa la tensión en los dólares es la dificultad de acumular reservas del Banco Central

A su vez, el economista Federico Glustein opinó que "hoy no hay potencial para que los dólares paralelos bajen porque no hay anuncios del gobierno ni alguna política macro que permita orientar al mercado para evitar la presión de las cotizaciones paralelas".

Dólar blue: cuál puede ser el nuevo techo en julio

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, juzgó que "en los próximos días veremos un nivel de precios similar al registrado en los últimos días, no encuentro por ahora razones que justifiquen bajas de la cotización ni una espiralización de la suba". El analista comentó que "el efecto aguinaldo se hace sentir con intensidad en los primeros días de julio y la demanda por turismo también, y da la sensación que los precios se han acomodado en un nuevo rango, entre $1.395 y $1.410, y me parece que se mantendrán hasta bien entrada la primera quincena del mes".

Glustein pronosticó que en los próximos días "seguirá la volatilidad y puede que toquen nuevos techos, por encima de $1.450 para todas las cotizaciones".

Asimismo, Maximiliano Ramírez concordó que "los dólares consiguieron un nuevo valor en $1.400, es un valor de referencia". Y acotó que "aunque todavía hay un poco de ruido en el mercado, me parece que va a estabilizarse en este nuevo valor, que va a haber tranquilidad financiera, con días que subir 1% o 2%, y días que pueda bajar en esa magnitud".

De igual diagnóstico, el analista financiero Gustavo Ber señaló que "la cautela continúa prevaleciendo entre los inversores a la espera de una hoja de ruta más clara respecto a cómo se encararán los múltiples desafíos económicos por delante, entre los que se destacan la dinámica de las reservas y el mayor esfuerzo fiscal que requerirá el nuevo esquema monetario anunciado al profundizar el traslado de deuda desde el BCRA al Tesoro". En ese marco, estima que el blue y los dólares financieros "podrían transitar una etapa de mayor estabilidad alrededor de los $1.400".

En cambio, Motyl estimó que "hoy $1.400 es el nuevo piso, y hay una presión hacia los $1.500 es la que se ha dado en los últimos días".Y argumentó: "No vislumbro que después de los anuncios haya una salida rápida del cepo. Esto se debe a que todavía existe un excedente de pesos que debe ser resuelto, lo cual llevará tiempo, al menos hasta 2025. Esto, sumado al cambio de reglas de juego a nivel internacional, está presionando en una baja demanda de activos locales".

Tras los últimos anuncios monetarios, el mercado leyó que se aleja la salida del cepo, lo que impulsó la escalada de los dólares libres

Además, dijo que "será crucial observar si logran algún acuerdo con ciertos privados para aumentar la oferta de dólares en el mercado, al menos para estabilizar el mercado cambiario. En cualquier caso, podría haber una sobrerreacción inicial donde el dólar blue alcance los $1.500 y luego pivote en torno a ese valor". La economista fundamentó: "Si observamos el excedente de pesos en relación con las reservas, debería estar en torno a los $1.500. Ahí es donde se encontrará la mayor resistencia. La velocidad a la que esto ocurre dependerá en gran medida de lo que suceda día a día".

Para Buteler un blue a $1.420 y las dividas financieras a $1.400 las divisas financieras "no es un valor caro, no es como en otro momento que uno dice 'se fue de mambo'". Según su visión, el precio actual está en niveles razonables. Y calculó que el valor teórico del CCL en función del stock de pesos que hay en la economía se ubica entre $1.420 y $1.430".