En la última rueda de la semana, el dólar blue finalizó este viernes con una suba de quince pesos, a $1.420 en las cuevas del microcentro porteño, con lo quedó a tan solo diez pesos de su récord nominal. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.392 y el MEP se ofreció en $1.395.

Finalmente, Federico Sturzenegger asumió esta tarde al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuya misión será avanzar con los fuertes cambios planteados en la ley Bases. Tras la turbulencia que sacudió los activos argentinos y el dólar, expertos relevados por iProfesional señalaron que el problema del tipo de cambio es innegable y sugirieron que el dólar podría estabilizarse en niveles de brecha alrededor del 50%, con el riesgo país por debajo de 1.500 puntos.

Para los expertos, en el horizonte de este semestre, se espera que se resuelva la cuestión del cepo cambiario. Aunque el gobierno tiene margen para considerar diversas alternativas, la redacción de regulaciones y la discusión sobre su impacto en la inflación, el tipo de cambio y la actividad económica no deberían prolongarse demasiado. La acumulación de reservas se ha vuelto un desafío, y la brecha cambiaria, aunque no regresará al 20%, sigue siendo motivo de preocupación.

Por esta razón, la lógica indicaría que el gobierno buscará obtener reservas para garantizar una mínima flotación sucia, ya sea a través de organismos internacionales, programas con el FMI o acuerdos con bancos. Si no logra hacerlo, deberá asumir riesgos.

En este sentido, observaron que aunque el Gobierno ratifica su estrategia de mantener el statu quo en el plano cambiario, tanto el reciente informe del FMI como los precios de los activos de mercado apuntan en dirección opuesta. El dilema es evidente: mantener el crawling + cepo para profundizar la desinflación o proporcionar visibilidad sobre la salida del cepo para acumular reservas. El dilema entre ajustar ahora o enfrentar un ajuste mayor en el futuro sigue siendo un escollo político importante.

Dólar: ni muy bien ni muy mal

Para Econviews, tras el fuerte sacudón que hubo en los activos argentinos y el dólar, no ven una crisis "ni nada por el estilo" y aclararon que ni antes estaba todo tan bien, ni ahora está todo tan mal.

Tras el nombramiento de Sturzenegger, para analistas el final del cepo "está más cerca" de lo que dice el Gobierno

En este sentido, comentaron que resulta evidente que hay un problema con el tipo de cambio, pero no es un tema que deba resolverse esta semana o la otra. Javier Milei es un gran comunicador, pero probablemente "se apresuró" el viernes a tirar la fase 2 en su entrevista y eso generó un apuro de parte de las autoridades que no cayó bien.

"De hecho, hay detalles que aún no se conocen. Pero nuestro análisis es que el dólar se estabiliza en niveles de brecha en torno al 50% y el riesgo país debajo de 1.500, pero queda el mercado en guardia a esperar un camino hacia la salida del cepo", apuntaron.

Según los expertos, en este semestre se resolvería la cuestión del cepo cambiario y consideraron que, si bien el gobierno tiene tiempo para pensar distintas alternativas, escribir las (des) regulaciones y discutir impactos en inflación, tipo de cambio y actividad, no debería demorarse mucho.

"Al no poder acumular reservas y con una brecha que puede bajar algo, pero que no vemos volviendo al 20%, lo lógico sería salir. El gobierno va a esperar a ver si puede conseguir algo de reservas para garantizar una mínima flotación sucia. Organismos, programa nuevo con el FMI, algún repo con bancos, vuelta al BIS, lo que se pueda. Y si no tendrá que correr el riesgo", precisaron.

De acuerdo con la consultora que conduce Miguel Kiguel, el riesgo es menor de lo que el gobierno y algunos en el mercado creen porque los pesos de los corporativos grandes no podrían salir si no se abre el canal de dividendos.

Si bien el objetivo del Gobierno es levantar el cepo en el segundo semestre, analistas fueron cautos a la hora establecer una fecha exacta

¿Arranca el segundo semestre?

Para el bróker Consultatio, si bien el Gobierno ratificó su estrategia en el plano cambiario de mantener el statu quo, tanto la visión que el FMI manifestó recientemente en su staff report como los precios de los activos de mercado semana se movieron en sentido opuesto al discurso oficial.

Según los analistas, el gobierno se enfrenta a un trade-off incómodo:mantener el crawling + cepo con el objetivo de profundizar la desinflación o despejar el horizonte cambiario (dar visibilidad sobre la salida del cepo) a fin de poder acumular reservas, y explicaron que la salida del cepo y la unificación cambiaria, con devaluación de por medio, implicarán un aumento transitorio de la inflación.

"Hoy el gobierno se muestra más inclinado a mantener el status quo, pero el resultado natural será la ampliación de la brecha, que volverá más cara la unificación cambiaria en t+1. El combo es poco atractivo en términos políticos, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2025", señalaron.

Además, de acuerdo con la sociedad de bolsa, el timing de la preocupación de mercado no debería sorprender: la antesala de un segundo semestre que es históricamente desafiante en materia cambiaría y de acumulación de reservas.

Las contradicciones del plan de Caputo

Desde Consultatio indicaron que el staff report de la octava revisión del acuerdo, el FMI reiteró que las autoridades se comprometieron a eliminar el esquema de mezcla 80-20 para finales de junio, suprimir el impuesto PAIS a fin de año y diseñar un plan para levantar las restricciones cambiarías de manera progresiva. Sin embargo, el propio ministro Caputo se encargó de desmentir que se eliminará el esquema 80-20 y ratificó que no se modificará el ritmo de devaluación controlada ni se realizará un ajuste abrupto del tipo de cambio.

En este sentido, explicaron que la salida del cepo y la unificación cambiaría, con devaluación de por medio, implicarán un aumento transitorio de la inflación. Y hoy el gobierno se muestra más inclinado a mantener el statu quo, decisión que se reafirmó con la decisión de postergar los ajustes de tarifas pautados para julio.

"La realidad es que el tipo de cambio real hoy se encuentra un 7,0% por debajo del nivel previo a la devaluación post PASO en agosto de 2023, con términos del intercambio que son 8,0% menores. Con la progresiva normalización de los pagos de importaciones, una moderada recuperación de la actividad económica y el fin de la cosecha gruesa, sostener el esquema actual podría dificultar aún más la acumulación de reservas", advirtieron.

Por último, concluyeron que la convicción del gobierno de que no están dadas las condiciones para salir del cepo demanda de ciertos ajustes al programa macro para no seguir acumulando costos de salida y precisaron que las tasas de interés son una herramienta, pero no la única.

"Sin cambios mediante, el resultado natural será la ampliación de la brecha, que volverá más cara la unificación cambiaría y será un escollo para continuar la baja de la inflación. El dilema es ajuste hoy vs ajuste mayor en el futuro. El combo es poco atractivo en términos políticos, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2025", finalizaron.

Caputo se encargó de desmentir que se eliminará el esquema 80-20

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.420 para la venta y a $1.390 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.392 y el MEP se ofreció en $1.395.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación cerró a $934,50.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $916.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.495,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 55%

• CCL: 52%

• MEP: 52%