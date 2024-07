Expertos señalan que el plan de Caputo para comprimir la brecha "busca eliminar el cepo" pero advierten problemas

El dólar blue arranca este jueves manteniendo el valor con el que cerró la jornada de ayer ($1.455) en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.322, mientras que el dólar MEP opera en $1.318.

Analistas relevados por iProfesional señalaron que el equipo económico que conduce Luis Caputo divisó un riesgo significativo en la escalada de los dólares financieros en las últimas semanas. Esta disparada podría amenazar el delicado sendero de desinflación que comenzó a trazarse en enero. Así que, con la mirada puesta en la estabilidad, el Ministro de Economía decidió actuar.

La medida propuesta se centra en el mercado cambiario. ¿Cómo? Comprando dólares a exportadores en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Pero aquí está el giro interesante: no se trata solo de acumular reservas. El Banco Central (BCRA) venderá los dólares necesarios en el mercado de dólar cable para neutralizar la emisión de pesos generada por esas compras. Es un delicado equilibrio entre oferta y demanda, entre MULC y CCL (Contado con Liquidación).

Para los expertos, el flanco débil de esta estrategia es la acumulación de reservas. Por cada compra en el mercado de cambios, se suma un tercio de esa cantidad a las reservas actuales. Pero ¿vale la pena? Según los analistas, si el objetivo es una salida ordenada del Cepo, podría ser alentador. Sin embargo, si solo se busca reducir la brecha sin alterar la desinflación, advirtieron que se estar en terreno peligroso.

Según los gurúes de la city porteña, si la brecha se achica considerablemente, el mercado podría anticipar una pronta salida del Cepo. Además, explicaron que si el BCRA mantiene el crawling en 2% hasta diciembre, el tipo de cambio podría tocar mínimos históricos. La danza de los números continúa, y Caputo está en el centro del escenario.

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones, tras los anuncios del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, explicaron que la iniciativa respondió a que "es probable" que el equipo económico haya visto un riesgo significativo en el pase a precios de la disparada de los dólares financieros de las últimas semanas, que vendría a poner en peligro el sendero de desinflación iniciado en enero.

Para el bróker, la medida será efectiva inicialmente en comprimir la brecha cambiaria, siendo clave las magnitudes de ambos mercados. Dicho de otro modo, apuntaron que, lo que para el MULC puede ser un volumen escueto, para el CCL puede ser un volumen suficiente para influir los precios.

"Las compras de las últimas cuatro ruedas de u$s154 millones o u$s39 millones diarios pueden parecer escasas para el mercado de cambios oficial, pero hubieran implicado a la brecha del momento una oferta acumulada de u$s101 millones o u$s25 millones diarios en el CCL. Para un mercado como el de CCL que opera en promedio u$s75 millones diarios, es una cifra más que significativa", detallaron.

Sin embargo, se plantearon como como interrogante si el BCRA podrá sostener un ritmo de compras como el de las últimas ruedas en este trimestre. Desde la óptica de los exportadores, estimaron que el óptimo sería liquidar hoy, ya que el tipo de cambio efectivo producto del blend 80/20% bajaría con el achicamiento de la brecha cambiaria.

"De todas maneras, sostenemos que el BCRA dejó de comprar en el MULC más por una normalización de la demanda privada que por un retroceso de la oferta. De fondo, todo este nuevo esquema no altera la demanda importadora, cuya normalización parecería ser el principal factor de congestión para el mercado oficial", indicaron.

Más herramientas para Caputo

Para el Grupo Invertir en Bolsa, en la medida que el BCRA compre dólares a exportadores en el MULC, venderá los dólares que sean necesarios en el mercado de dólar cable para neutralizar la cantidad de pesos emitidos para la compra de dichos dólares.

En este sentido, indicaron que el BCRA no estaría utilizando el "stock" de dólares en tenencia para intervenir en el mercado del "contado con liqui", sino que estaría aplicando parte del potencial flujo de liquidación de dólares para venderlos en el mercado de dólar cable, para neutralizar la emisión generada. Es decir que, si no compra dólares no puede vender dólares.

"El BCRA no estaría vendiendo en el mercado de dólar cable el total de los dólares comprados en el MULC, ya que la cantidad efectiva que termine vendiendo estará en función de la brecha. Por lo tanto, el BCRA no pierde dólares de su stock y la existencia de brecha le permitiría acumular dólares sin emisión", detallaron.

Según los expertos, esta medida va completamente en línea con la idea del presidente Milei de eliminar el BCRA. Uno de los aspectos conceptuales de Milei en este aspecto es que el BCRA no debería intervenir en el comercio internacional.

No obstante, alertaron que uno de los aspectos de crítica de esta medida es que podría generar una percepción de falta de capacidad del Tesoro para poder hacer frente a futuros vencimientos de deuda en dólares, perjudicando la cotización de Bonares y Globales y por ende aumentando el riesgo país.

"En caso de que el BCRA utilizando el mecanismo mencionado anteriormente no acumule reservas, el mercado podría tener dudas sobre la solvencia del Tesoro para hacer frente al pago de la deuda soberana", indicaron.

Reservas, en un segundo plano

De acuerdo con la sociedad de bolsa PPI, el flanco débil de la iniciativa es claramente la acumulación de reservas, dado que la neutralización monetaria de las compras en el mercado de cambios tiene como contracara una acumulación de reservas del orden de un tercio a la brecha actual.

No obstante, indicaron que "es probable" que esta medida sea exitosa en comprimir la brecha cambiaria. La contrapartida será que el BCRA dejará de acumular reservas y que la clave pasará por saber cuál será la etapa posterior a este esquema o cuál es la motivación de fondo del mismo.

"Si el objetivo es reducir la brecha cambiaria para pensar en una salida del Cepo más ordenada, el panorama puede ser alentador. De este supuesto subyace que el equipo económico considera que el CCL de $1.425 de cierre del viernes es de overshooting. De lo contrario, si el objetivo es sólo bajar la brecha para no alterar el proceso desinflacionario pero permanecer dentro del Cepo, la medida puede ser contraproducente", observaron.

Según el bróker, si la brecha se achica marcadamente, el mercado podría empezar a esperar una pronta salida del cepo. En este contexto, sería lógico que el equipo económico intente aprovechar una brecha baja (tal vez como la que tuvo en abril y mayo de 20/30%) para salir de los controles cambiarios.

"También toma relevancia la duración del esquema, ya que implicaría cuánto tiempo más se prolongaría el crawling de 2% del oficial. A modo de ilustración, si el BCRA decidiera sostener el crawling en 2% hasta diciembre, el tipo de cambio en precios de hoy sería en diciembre de $759, el más bajo desde la salida de la Convertibilidad junto con el de noviembre 2015", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1455 para la venta y a $1430 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.322, mientras que el dólar MEP opera en $1.318.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $942,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $925.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.508.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: