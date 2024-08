Javier Milei en el Council of the Americas: déficit cero, presupuesto 2025 y salida del cepo cambiario

En el cierre del Council of the Americas el jefe de Estado anticipó la gran sorpresa de la jornada acerca del Proyecto Presupuesto 2025

En el cierre del Council of the Americas en el Salón Versalles del Hotel Alvear en el barrio de La Recoleta y ante unos 300 empresarios que lo escuchaban y en el que Iprofesional estuvo presente el presidente Javier Milei hizo mención a algunas de las últimas medidas que tomó el equipo económico, defendió la cautela del gobierno para desarmar el cepo cambiario, negó que existiera intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el precio de los dólares paralelos y dijo que la economía está en proceso de recuperación y dio también algunos adelantos de la futura gestión de su Gobierno.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quienes llamó Colosos y allí anticipó que la gran sorpresa acerca del Proyecto Presupuesto 2025 que el Gobierno deberá enviar antes del 15 de septiembre al Congreso de la Nación.

El mismo, de acuerdo a lo que anunció Milei, será rediseñado con pautas que aseguren el déficit financiero cero.

"Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. Y déficit cero implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rolear la deuda no es nueva deuda porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un abajo. Y se ve que lo hay tomando en deuda" explicó Milei.

Javier MIlei: habrá una nueva forma para elaborar el Proyecto de Presupuesto 2025

Milei comentó que el superávit primario que incluirá en el Proyecto de Presupuesto 2025 "va a ser igual a los intereses y, por lo tanto, la idea es que el presupuesto sea neutral en términos de ingresos".

Explicó que una parte del gasto público se va a acomodar, por ejemplo el que sigue a la inflación, y por diferencia sale el resto de gasto público consistente con esa deuda, se determinan unas partidas que van a ser ponderadores y eso va a permitir que en la medida en que se ajusten los ingresos, dado el gasto, por diferencia se van asignando partidas. "Se diseña una regla para no violentar el déficit cero. No vamos a tener déficit fiscal", ahondó. Eso fue todo al respecto de este tema".

Lo que no dijo Milei es que el equipo económico dejará de usar la forma del presupuesto ajustado por programas y pasará a lo que se llama el "Presupuesto Base Cero". Esto implica no actualizar las partidas del año anterior en base a la inflación sino que se ajustarán en función de las necesidades y finalidades de cada ministerio.

En relación a la inflación, todavía no se conocía el dato del 4 % mensual de julio, Milei afirmó que: "la estamos bajando y me gusta trabajar con inflación mayorista porque se anticipa a la inflación. El último dato es 2,7% después de 54%, de diciembre pasado y vaya si no es un logro. Ahora 2,7%, pero tengo un sistema de crawling peg de 2% de piso porque hay que recomponer un problema de stocks y si sacamos ese piso de 2%, la inflación en realidad baja a 0,7% mensual, la inflación verdaderamente no bajó de 17.000% a 35% sino de 17.000% a 8% anual".

Javier Milei apuntó contra los "ecochantas"

Milei expresó además, que todo eso se está haciendo por mecanismos de mercado y no chamanismo económico. Explicó que la característica del actual programa antiinflacionario es que no hubo una hiperinflación antes que se utilizará una licuación de los activos como muchos economistas proyectaban. "Tuvimos una combinación de lo que tuvieron las 3 peores crisis de la Argentina, el Rodrigazo del 76, la hiperinflación del 89 y el corralito del 2.001" dijo .

En relación a la evolución del nivel de actividad económica explicó que: "todo esto que estamos haciendo rinde resultados. Cuando empiezan a mirar el mapa o semáforo de actividad, cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tuvo su peor momento entre abril y mayo. Los ‘econochantas’ decían lo peor estaba por venir cuando nosotros decíamos lo peor ya pasó".

En tanto que al hablar de un futuro levantamiento del cepo cambiario expresó que: "nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan. En la medida en que saneemos el BCRA quitaremos las restricciones cambiarias. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote".

Milei sorprendió al auditorio al preguntarse ¿y eso cuándo va a ocurrir?. "Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria, en el formato convencional, termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó" se contestó.

Con respecto a la intervención sobre la brecha cambiaria explicó que: "de manera malintencionada o por ignorancia hablan de intervención en el mercado de cambios. ¿Cómo sería un mundo sin intervención? Se preguntó el Presidente. "Con equilibrio sin intervención la tasa de interés tiene que ser libre, el tipo de cambio sería libre y la variación de reservas y la cantidad de dinero sería nula" se contestó. Y agregó que: "como nosotros tenemos control de capitales, la única forma de replicar el equilibrio de no intervención es sacar los pesos que emitimos por compra de dólares desde el cepo y como había brecha, por cada tres dólares que se comercializan en el MULC, dos tienen que volver y uno queda en el BCRA y la variación de dinero es cero. Este grado de equilibrio tiene menos intervención que antes".

Para finalizar su explicación sobre el equilibro entre la oferta y la demanda de dinero embistió contra algunos economistas al afirmar que: "no es que fuimos a un nivel de más intervención sino de menos. No sé si a los economistas después de tantos años de vivir en una economía dirigista se les empastó el cerebro o son burros".

Javier Milei no le pone fecha a la salida del cepo cambiario

En relación a la libre competencia de monedas o dolarización endógena expresó que si ustedes tuvieran tipo de cambio fijo, el aumento de la demanda de dinero se va a traducir en que con sus dólares compran pesos, y eso es lo que expande la cantidad de dinero. En ese caso, la oferta de dinero está 'mapeada' con la demanda de dinero.

"Ustedes están dejando esos dólares dentro del balance del Banco Central. ¿Y cuál es el problema con eso? Que siempre puede aparecer un gobierno de delincuentes y manotear las reservas del Banco Central. Que son los mismos imbéciles que dicen: 'no, no, el problema de la nueva regla monetaria es que ahora no acumulamos reservas, entonces no podemos pagar la deuda" comentó .

¿Qué quiere decir, que entonces los países que tienen tipo de cambio libre defaultean?,se preguntó. "La verdad es que me cuesta entender el nivel de torpeza de nuestros profesionales econochantas. Pero no sólo eso, vamos a seguirles el razonamiento, entonces ahora compramos los dólares, desde el Banco Central, para que el Tesoro pague la deuda. Es decir, perdón, lo voy a decir en latín, pero ¿ustedes me están sugiriendo que les rompa el culo a los argentinos con impuesto inflacionario para pagar la deuda? ¡Pero estamos todos locos!".

En un día de alto voltaje político donde por la tarde se conoció la imputación al ex Presidente Alberto Fernández por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género, Milei indicó, en contraposición con su gestión: "hicimos un cambio profundo, de raíz, que requiere tiempo, que lleva sabiduría. Si queremos que se sostenga, la política debe acompañar. De nada sirve hacer cambios que no puedan perdurar. Ya lo vivimos: gobiernos que ni pueden sostenerse y generan un daño peor. No estamos dispuestos a repetir esta historia". Bajo esa postura expresó que: "nadie tiene más ganas que yo de salir del cepo, pero quitar parches sin solucionar sería heredar los problemas".

De una manera lateral se refirió a la actualidad de Fernández al manifestar que: "esto me recuerda a lo que decía Milton Friedman sobre la inflación y el alcoholismo. Cuando los alcohólicos comienzan a beber o los países a darle a la impresora de billetes, los efectos buenos vienen primero, los malos llegan después. Cuando llega la cura es lo contrario y empiezan con lo malo y después viene lo bueno. Cuanto más se bebió, peor es la resaca. Imagínense con los 20 años de populismos que venimos arrastrando, no iba a ser un lecho de rosas"

Milei realizó un discurso en el que repasó el modo en que asumió el Gobierno y los efectos que le endilgó a su administración, sobre todo en relación con la baja de la inflación y la estabilización monetaria, entre eso el superávit fiscal. "Estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en menos de un mes", comentó Milei, que ponderó sobre todo la tarea de sus ministros de Economía, Luis "Toto" Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

A ambos los tildó de "colosos" y deslizó: "Soy cholulo de mis ministros, verán. Algún imbécil dijo que me rodeo de mediocres para lucirme yo. ¿Qué se puede esperar del círculo rojo analógico! Pero, bueno, ahí están. Que sigan prediciendo que ganaba [Sergio] Massa y esas cosas". Aseguró, además, que en el mapa de actividad "cada vez avanza más el color verde" y dijo que, técnicamente, la recesión tuvo su peor momento entre abril y mayo y "lo peor ya pasó".

"Naturalmente los econochantas decían que lo peor está por venir", contrastó y aseveró que es falsa la versión que dice que no se puede crecer con cepo.

En tanto, en un mensaje directo a los empresarios, que lo aplaudieron en reiteradas oportunidades, sostuvo que su gobierno ya hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI y que eso le devuelve dinero al privado y activa el crédito. "Yo no digo quién tiene que invertir, no soy socialista, lo tienen que hacer ustedes. Háganlo", pidió.

En otra chicana contra el gobierno anterior manifestó: "Antes decían la salida es Ezeiza y nosotros proponemos que Ezeiza sea una puerta de entrada. Tenemos la posibilidad de que la Argentina sea un lugar de prosperidad y desarrollo", remarcó esperanzado y con la intención de captar inversiones.

Javier Milei destacó que las provincias se comprometieron a bajar el gasto público

Al referirse a los gobiernos provinciales destacó que las provincias se comprometieron a bajar el gasto público y dijo que con el ajuste nacional no alcanza.

"Por cada empleado del Estado nacional hay tres provinciales. Es fundamental su aporte", dijo, en un llamado de atención a los gobernadores, a quienes les pidió que adhieran al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)" expresó.

Al final de su exposición Milei dijo que el magnate Elon Musk y el candidato republicano Donald Trump "la ven", ya que ambos lo elogiaron, aunque comentó que algunos representantes de acá no se dan cuenta de las bondades de su gobierno.

"Los argentinos ya nos dimos cuenta que los que se hacen los paladines de la moral y los defensores de los desahuciados terminan siendo los autores de las peores atrocidades y vaya que el sistema está crujiendo !!!. El camino de la libertad es a la larga el de reconciliación con la ciudadanía. Si practicamos el ejemplo, no sólo honramos los compromisos firmados en Tucumán", cerró Milei.