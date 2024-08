El Banco Central (BRCA), en el marco del blanqueo de capitales, derogó la norma que permitía a los bancos rechazar transferencias en dólares si existía sospecha de incumplimiento de las regulaciones cambiarias y eliminó la prohibición de transferir moneda extranjera a cuentas con menos de 180 días de antigüedad.

Esto se debe a que, a través de su comunicación "A" 8088, el BCRA dispuso dejar sin efecto el punto 4.3 de las normas sobre "Sistema Nacional de Pagos – Transferencias" y el punto 6.4 de las normas sobre "Sistema nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias".

Qué restricciones eliminó el BCRA para las operaciones en dólares

En concreto, el Banco Central eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como un causal de rechazo de una transferencia en dólares para uno de sus clientes.

Hasta ahora, se consideraba un motivo válido para que el banco receptor de una transferencia en moneda extranjera la rechace bajo la "sospecha de que la transferencia esté asociada a un incumplimiento de la normativa sobre compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos". También disponía que en ese caso el cliente debía "ser informado del motivo del rechazo".

De esta manera, aún cuando el banco tenga indicios de que la transferencia que recibe no cumple con alguna parte de las restricciones aún vigentes, no lo considerarán un motivo para rechazar la operación.

Por otro lado, los bancos ya no deberán objetar operaciones relacionadas con los siguientes supuestos:

Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.

Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.

Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Cepo cambiario: las otras normas que ya había derogado el Banco Central

Esta semana, el BCRA también flexibilizó los requisitos para abrir una caja de ahorro en dólares en los bancos y dejó sin efecto la exigencia de que para abrir una caja de ahorro en dólares había que presentar una evidencia de ingresos que permitiera la capacidad de ahorro en moneda extranjera, excepto que fuera solicitado para acreditar transferencias provenientes del exterior.

Esta decisión oficial de la entidad quedó explicitada en la comunicación A 8027, donde se detalló que los clientes bancarios que deseen abrir una caja de ahorro en dólares deben cumplir con las mismas condiciones que si abrieran una caja de ahorro en moneda local.

El jueves pasado, en tanto, el BCRA había tomado dos decisiones referidas a la moneda extranjera para hacer más fácil el pago de importaciones al exterior: por un lado, elevó de u$s10.0000 a u$s100.000 el monto mínimo por el que los bancos deben informar al Central antes de hacer una operación de este tipo; por otro, eliminó un registro para importadores al que era necesario adherirse para poder hacer pagos de comercio exterior.

¿Cuándo se levantaría el cepo cambiario, según Javier Milei?

En el Council de las Americas, ante empresarios, el presidente Javier Milei habló de un futuro levantamiento del cepo cambiario expresó que: "nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan. En la medida en que saneemos el BCRA quitaremos las restricciones cambiarias. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote".

Milei sorprendió al auditorio al preguntarse ¿y eso cuándo va a ocurrir?. "Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria, en el formato convencional, termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó" se contestó.

Con respecto a la intervención sobre la brecha cambiaria explicó que: "de manera malintencionada o por ignorancia hablan de intervención en el mercado de cambios. ¿Cómo sería un mundo sin intervención? Se preguntó el Presidente. "Con equilibrio sin intervención la tasa de interés tiene que ser libre, el tipo de cambio sería libre y la variación de reservas y la cantidad de dinero sería nula" se contestó. Y agregó que: "como nosotros tenemos control de capitales, la única forma de replicar el equilibrio de no intervención es sacar los pesos que emitimos por compra de dólares desde el cepo y como había brecha, por cada tres dólares que se comercializan en el MULC, dos tienen que volver y uno queda en el BCRA y la variación de dinero es cero. Este grado de equilibrio tiene menos intervención que antes".