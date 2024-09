El desarrollo apunta a la inclusión financiera internacional de personas no bancarizadas y hace foco, sobre todo, en los nichos de viajes y turismo

Zenith Card inició sus operaciones en Latinoamérica en 2022, con la instalación de la primera tienda física de compra y venta de criptomonedas en Asunción, Paraguay, de la mano de BitBase, marca líder en España con más de 100 cajeros cripto instalados y 30 tiendas físicas en España.

"Al testear la aceptación y necesidad que había en la región, decidimos desarrollar el producto Zenith que resolvería una necesidad que no podíamos cubrir con la tienda física", explica Nadia Karabin, cofundadora de Zenith Card, a iProfesional.

Según explica la vocera, Zenith facilita las finanzas internacionales, dándole una herramienta al usuario para poder realizar gastos y compras en cualquier parte del mundo sin las restricciones que pudiese tener en su país.

En cuanto a lo que la diferencia de otras propuestas similares del mercado, comenta que, al ser una empresa paraguaya, facilita ventajas regulatorias e impositivas, resguardando la confidencialidad del cliente en todo el proceso. "Permite tener una tarjeta internacional, en un país de habla hispana y realizando solo una solicitud online", destaca.

La tarjeta tiene la particularidad de recargarse únicamente con USDT, siendo este un circuito financiero paralelo al bancario, lo cual simplifica y agiliza las operaciones de dinero internacionales. "El cliente puede pagar con la tarjeta en cualquier moneda y en cualquier parte del mundo", enfatiza.

¿Cómo funciona Zenith Card?

Zenith Card es una tarjeta VISA que apunta a facilitar las finanzas de quienes viajan por el mundo, así como de quienes necesiten realizar consumos y pagos en moneda extranjera. El usuario podrá comprar pasajes, reservar hoteles, comprar productos y realizar consumos sin restricciones, ahorrando la carga tributaria que rige en Argentina para pagos en moneda extranjera con tarjetas bancarias.

La tarjeta no tiene costo mensual, se paga una membresía anual de u$s50 que permite tener la tarjeta activa por 12 meses. No es necesario tener un monto mínimo en cuenta, el cliente puede recargar cuando lo necesite. "Cabe aclarar que no es un instrumento de inversión, Zenith es una herramienta de pagos", aclara Karabin.

Hoy, se encuentra en fase de expansión no solo en Paraguay, sino también en Argentina, país que se presenta como un mercado alentador para este desarrollo por la gran cantidad de regulaciones y límites a las operaciones internacionales.

"Zenith, al ser una tarjeta internacional radicada en un país con regulaciones que favorecen las operaciones internacionales, permite operar de manera libre y discreta en todo el mundo, incluso permitiendo retirar efectivo en cualquier cajero ATM del mundo", dice la vocera.

Zenith Card ofrece dos líneas de tarjetas:

Luxury : permite recargas de hasta u$s10.000 mensuales.

: permite recargas de hasta u$s10.000 mensuales. Advance: permite recargas de hasta u$s250.000 mensuales.

Las tarjetas se recargan con USDT/USDC, permitiendo así realizar recargas desde cualquier parte del mundo con su billetera virtual y recibir los fondos en su tarjeta física sin necesitar tener una cuenta bancaria.

Para quienes no están familiarizados con estos conceptos, la compañía brinda asesoramiento personalizado para la gestión de recargas. Además, la tarjeta admite gastos en cualquier moneda del mundo, realizando la conversión y debitando dólares de su cuenta.

La tarjeta ideal para los viajeros argentinos

Para la empresa, el segmento que más se puede ver beneficiado es el turismo y los viajes de negocios. "Aquellos pasajeros que viajan al exterior, teniendo que abonar en distintas divisas, podrán viajar sin necesidad de llevar efectivo y evitar el riesgo que eso conlleva y la incomodidad de trasladarse para cambiar dinero local", dice Karabin.

También, afirma que "ha sido muy bien aceptada por anfitriones de Airbnb que cobran en dólares a través de plataformas como PayPal o Payoneer y quienes cobren bienes o servicios desde el exterior".

Como tercer segmento importante, la compañía la ve como una solución para el universo de usuarios de criptomonedas "que deseen utilizar los fondos que tienen en sus billeteras virtuales, siendo la tarjeta un puente entre cripto y una Visa internacional".

¿Cuáles son los próximos pasos de Zenith Card?

"El crecimiento inevitable está en la necesidad de los consumidores al moverse entre diferentes países", detecta la ejecutiva. Por ejemplo, dice, "solo en Argentina el gasto oficial registrado por usuarios de tarjetas de crédito en el exterior es de 120 millones mensuales".

También, anticipa: "Estamos explorando el segmento BTB realizando acuerdos con wallets que ofrecerán nuestra tarjeta Visa internacional a sus usuarios".

Zenith Card cuenta actualmente con distribución de tarjetas en Argentina y Paraguay, y que próximamente también lo hará en Uruguay y Brasil.