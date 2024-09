Los ADRs treparon hasta 6% y el S&P Merval en dólares llegó a un nuevo máximo desde 2018

La bolsa porteña avanzó un 1,5%, impulsada por las acciones del sector bancario y energético, con lo que anotó un nuevo máximo histórico medido en dólares CCL desde 2018. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcaron mayoría de ganancias de hasta 5,9%.

A nivel local, el Senado rechazó ayer el DNU que asignaba fondos reservados a la SIDE, en lo que fue la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU (había sido rechazado hace semanas por Diputados). Asimismo, la Cámara Alta aprobó el incremento de fondos destinados a universidades, y estaremos atentos a si el presidente Milei veta o no esa iniciativa.

De esta manera, tanto el rechazo al DNU como la aprobación de los fondos universitarios fue votado con más de 2/3 por parte de la oposición. Finalmente, se aprobó también la boleta única, aunque al haberse dado modificaciones respecto a lo aprobado en Diputados, el proyecto volverá a la Cámara Baja para tratar esas modificaciones.

Efecto dominó

De acuerdo con un informe de Delphos, la reciente apreciación cambiaria impulsa a evaluar las mejores alternativas para una dolarización parcial, dada la compresión de los rendimientos en los bonos corporativos y el rezago de los globales frente a los Bopreal, consideraron que el escenario actual favorece una mejor performance relativa de los bonos del tesoro. Esto, explicaron, se da bajo un efecto "dominó", donde primero suben los créditos de mayor calidad, luego los intermedios y, finalmente, los de menores paridades.

En este sentido, señalaron que los esfuerzos del gobierno por reducir la nominalidad de la economía llevaron al CCL a su nivel más bajo en términos reales en lo que va del año. En el último mes, este cayó un 8%, acumulando una baja de 12% desde sus máximos en julio. Aunque existen razones para pensar que esta tendencia podría continuar, estimaron que resulta fundamental analizar activos en moneda dura para quienes buscan evitar la exposición al riesgo cambiario.

"El apetito por deuda corporativa ha crecido significativamente en los últimos meses, reflejándose tanto en el mercado secundario como en el primario. Esta fuerte demanda ha provocado una compresión en los rendimientos, llevando los spreads a niveles mínimos", indicaron.

Como resultado, señalaron que muchas empresas han aprovechado la oportunidad para acceder a los mercados internacionales y refinanciar sus deudas. Dado el probado acceso del sector privado a los mercados, se observa una asimetría en los costos de financiamiento entre este y el tesoro, reflejada en un Z-spread negativo.

El rendimiento de los Bopreal

Según Delphos, la curva Bopreal registró fuertes ganancias, con subas cercanas al 8% en el último mes, mientras que los globales registraron retornos promedio del 6% en el mismo período.

Para los analistas, esta tendencia podría explicarse por el ingreso de capitales provenientes del blanqueo, en su mayoría perfiles más conservadores, mientras que el mercado sigue escéptico sobre la capacidad del gobierno actual para acumular reservas y cumplir con las obligaciones de pago que enfrentará el año próximo.

"El desempeño superior de los Bopreal frente a los globales es una anomalía dado que los primeros, al ser de mejor emisor y menor plazo, tienen un de beta 0,45 en relación con los globales. Esto ha provocado que el ratio entre ambos instrumentos se encuentre en un extremo, lo que sugiere que los globales están "rezagados". Además, mientras los Bopreal están a solo 3% de sus máximos históricos, los bonos del tesoro aún necesitan subir en promedio un 13% para volver a estos", indicaron.

En el contexto actual, para perfiles con mayor apetito por el riesgo, desde Delphos optaron por tomar ganancias tanto en Bopreales como en bonos corporativos y Lecaps para sobreponderar bonos globales. Y calcularon que el panorama ya está dado para que los globales ofrezcan un mejor rendimiento. Entre los bonos del tesoro, prefieren el GD35, ya que, en escenarios de normalización de la curva y convergencia hacia comparables de similar calificación, este bono ofrece un mayor potencial en todos los casos.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices del NYSE cerraron con ganancias, después de que las expectativas de Wall Street de un enorme recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal se dispararan durante la noche.

Las acciones están subiendo a medida que el mercado se vuelve a animar a la probabilidad de un recorte de tasas de medio punto por parte de la Fed después de prácticamente descartar las posibilidades de un gran cambio a la luz de los recientes datos de inflación y empleo. Los operadores ahora están descontando una probabilidad del 49% de un movimiento de 50 puntos básicos la próxima semana, en comparación con el 15% en un momento dado el jueves.

Las probabilidades de una reducción del 0,5% aumentaron en medio de informes del Financial Times y The Wall Street Journal de que el tamaño de la decisión de la Fed del 18 de septiembre será muy reñida. Sumándose al debate, el influyente ex presidente de la Fed de Nueva York Bill Dudley dijo que hay "sólidos argumentos" para un recorte más profundo.

Los mercados fueron sacudidos en los últimos días por especulaciones cambiantes sobre si la Fed optará por un recorte de un cuarto de punto o de medio punto cuando haga su esperado primer recorte de tasas de este ciclo.

Las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado laboral y el riesgo de una recesión han ayudado a alimentar esa volatilidad, que Wall Street cree que podría persistir si se produce un recorte del 0,5%.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street cerraron con resultados positivos. Así, el S&P 500 ganó 0,54%; el industrial Dow Jones aumentó 0,72%; y el tecnológico Nasdaq sumó 0,65%.

Merval

El Merval marcó una suba de 1,5%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes fueron registrados por Edenor (6,6%); Grupo Financiero Galicia (3,7%); y Transener (3,1%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas finalizaron con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las subas correspondieron a Edenor (5,9%); Grupo Financiero Galicia (3,6%); y Banco Macro (3,4%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York cerraron con tendencia alcista a lo largo de la curva de hasta 3%, liderado por el Global 46, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron subas de hasta 0,7%, encabezados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.400 puntos básicos.