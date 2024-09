Los financistas no tienen dudas: el plan de déficit cero anunciado en la noche del domingo por Javier Milei es lo mejor que podría aplicar el Gobierno para mejorar las expectativas del mercado en la Argentina.

Pero esa no es la cuestión central en la previa al arranque de las operaciones con bonos y acciones de este inicio de la semana.

Tras el discurso presidencial y el ingreso al Congreso de las proyecciones económicas para el 2025, en la City abundaron las objeciones a los planteos del oficialismo para la dinámica económica del año que viene.

Lo primero es que, para el Ejecutivo, lo más probable es que, por ahora, no se observa una salida del cepo ni una unificación cambiaria. Al menos, a juzgar por las estimaciones para el año que viene.

En un segundo renglón, aparecieron las dudas sobre las proyecciones para el dólar oficial y otras variables, que para algunos economistas "no cierran".

Presupuesto 2025: algunas objeciones del mercado a los anuncios de Javier Milei

Cristian Buteler, un financista que apoyó la candidatura de Milei, puso el ojo en las estimaciones oficiales para el cierre de este año. Y desde ahí hizo las primeras críticas a la consistencia de las metas.

"El gobierno proyecta una inflación de 104.4% para el año 2024, hasta agosto la inflación acumulada nos da 94.8% por lo que en los meses siguientes (septiembre-diciembre) deberíamos tener una inflación mensual promedio de 1.2%", planteó a través de su cuenta de X.

El economista Amílcar Collante, a su vez, puso en duda las proyecciones para 2025. En diálogo con iProfesional. dijo que "Los números y la consistencia con las estimaciones de la macro son flojas".

"No me cierra que la recaudación por derechos de exportación se incremente el año que viene un 100%, cuando al mismo tiempo se proyecta un alza de las exportaciones del 9% y una suba del dólar oficial del 18%", concluyó Collante.

A su vez, el economista Gabriel Caamaño posteó: "Alguien que me explique cómo con esas proyecciones macro de crecimiento de valores exportados en dólares y con esas proyecciones de tipo de cambio se va a duplicar en pesos la recaudación de derechos de exportación".

Presupuesto 2025: ¿y el dólar?

El dólar de $1.207 para fin del año que viene también quedó bajo la atenta observación de los analistas.

"La actual tasa de devaluación fija (del 2% mensual) irá reduciéndose, para terminar el año 2025 en torno al 0,6% de suba mensual nominal", planteó la consultora Epyca, que dirige el economista Martín Kalos.

"Estiran el esquema actual", suscribió, a su vez, Collante.

Por su parte, el economista rosarino Juan Manuel Palacios expresó desde su cuenta de X: "Esperan recaudar 155% más por el impuesto a los combustibles en 2025. Acá la presión impositiva crece muy fuerte. Sin embargo, el disparate viene por el lado de los derechos de exportación: piensan duplicar los ingresos, imposible si no es con suba de retenciones".

Caamaño fue, quizás, uno de los más enfáticos a la hora de analizar los números del Presupuesto 2025: "No se gasten mirando el documento del presupuesto. No cierra nada con nada. Acá hay una voluntad férrea de equilibrio fiscal y se va lograr haciendo lo que tengan que hacer. No hay mucha idea más de cómo más que lo que ya vimos", escribió en su cuenta de X.