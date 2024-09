Las proyecciones, en principio, deberían ser celebradas por los inversores. Sin embargo, no todo es positivo. Cuáles son los puntos que preocupan

El mercado financiero espera la apertura de operaciones de este lunes. Las variaciones de las acciones, los bonos y los precios de los dólares paralelos reflejarán la reacción de los inversores tras las señales que emitió anoche el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación, durante la presentación del Presupuesto de 2025.

El equipo económico del Gobierno afirma que se mantendrá alejado del déficit de las cuentas públicas. Para el próximo año, prevé lograr un superávit fiscal de 1,3% sobre el Producto Bruto Interno (PBI), monto que se aproxima al equivalente de los intereses de la deuda pública.

Fernando Marull, economista y director de FMyA, destaca que si se cumple la promesa de "déficit cero" en 2025, al igual que en 2024 habrá un superávit fiscal total (gasto primera e interese de la deuda) del 0,1% del PBI. Así, sería el segundo año consecutivo con superávit fiscal, tras 15 años de déficit en las cuentas públicas.

Las proyecciones, en principio, deberían ser celebradas por los inversores. Sin embargo, no todo es positivo. Algunos números, según los economistas, "no cierran", y se omitieron temas que son claves para el mercado, lo que puede generar ruido o, por lo menos, no contribuir a una eventual celebración de los inversores.

Presupuesto 2025: los puntos positivos que ve el mercado

En diálogo con iProfesional, el analista financiero Juan Manuel Truffa señala que el mensaje del Presidente estuvo en línea con lo que viene diciendo y destaca que el Presupuesto del próximo año se construirá, según prevé el Gobierno, al revés. Es decir, primero fija los ingresos y después adecúa los gastos, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

"Entiendo que, excepto que haya algo negativo en los mercados internacionales, la jornada de hoy debería ser relativamente positiva para los activos argentinos. Sobre todo, para los bonos en dólares. Pero no veo que vaya a haber un festejo exabrupto ni nada por el estilo. Es una continuidad sobre lo que ya se sabe, un refuerzo de ideas y compromisos", agrega Salvador Vitelli, de Romano Group.

Vitelli señala, en diálogo con iProfesional, que lo que presentó el Gobierno va en sintonía con lo que el mercado piensa y espera de esta administración. Considera que hay varias "consignas interesantes", como el veto del Estado, con el cual el equipo económico termina de hacer hincapié sobre el compromiso por mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

"Me parece que la reacción de los inversores debería ser positiva. Pero, en definitiva, no espero que haya un festejo masivo y muy fuerte en los mercados financieros. Aunque, obviamente, también va a depender de lo que suceda en los mercados afuera. Si hay un escenario de conflicto afuera, será difícil que Argentina salga ilesa", advierte.

Vitelli resalta que el efecto positivo debería darse principalmente sobre los bonos en dólares. Prevé que también podría haber subas en las acciones, pero en menor nivel. Sobre todo, teniendo en cuenta que en las últimas jornadas hubo un "fuerte desacople" entre las acciones y los bonos, por lo que estima que el repunte debería darse más en los activos de renta fija.

Presupuesto 2025 y posibles ruidos y dudas en el mercado

No obstante, también puede haber algo de "ruido". La proyección de un tipo de cambio de $ 1207 para diciembre del próximo año, con una inflación anual del 18,3%, podría generar poca credibilidad en parte del mercado, teniendo en cuenta que muchos afirman que hay "atraso cambiario" y esperan que el Gobierno aplique un salto de la cotización.

Otro elemento que no suma es lo relacionado con la eliminación de los controles cambiarios. La omisión de alguna señal que dieras pistas sobre cuándo podrían levantarse las restricciones cambiarias podría ser mal visto, teniendo en cuenta que es una de las medidas más esperadas por los inversores desde el cambio de administración.

"Si suben los precios de los activos argentinos, no creo que sea por esto. No hay ningún dato relevante ni nuevo. Al contrario, volvió a hacer lo mismo de generar expectativas sobre anuncios de política cambiaria (cepo al dólar) o baja de retenciones, pero al final esquivó el tema", afirma Martín Genero, analista de Clave Bursátil, ante iProfesional.

El analista financiero Christian Buteler asegura que, objetivamente, "no hay dudas" de que lo que dice el Presupuesto, en principio, debería ser celebrado por el mercado, porque estable un equilibrio fiscal, incluso con un superávit primario similar al pago de intereses. Además, si hay caída en la recaudación por cualquier problema, ajustarán los gastos, y si hay mayores ingresos, producto de una mayor actividad económica, devolverán impuestos.

"Todo eso el mercado lo debería celebrar. Pero está la otra parte, que es ver qué tanto de esto es sostenible o no. Creo que ahí es cuando el mercado siempre entra con las dudas. Pasa, por ejemplo, con la deuda. El Gobierno dice que va a pagar la deuda como sea y, hasta ahora, lo ha hecho. Pero el mercado duda sobre si lo podrá sostener", advierte Buteler ante iProfesional.

Buteler resalta que el 18,3% de inflación anual y tipo de cambio apenas por encima de los $1.200 genera dudas, teniendo en cuenta que, actualmente, la cotización oficial del dólar en términos reales está por debajo de la de hace un año, cuando el mercado ya decía que estaba atrasado.

"¿Cómo van a sostener ahora que el dólar oficial vaya a estar en $1.200? Es un dólar con una suba similar a la inflación proyectada, que después puede no ser la proyectada. Van a mantener el ritmo de devaluación para cerrar con un tipo de cambio así, pero, ¿a qué costo? Además, no se habló de la salida del cepo cambiario. Ese es otro punto", destaca Buteler.

El analista financiero concluye que el Presupuesto que presentó anoche Milei en el Congreso de la Nación, en principio, debería ser celebrado por el mercado financiero, pero "habrá que ver qué tanto le cree el mercado que esto lo puede llevar adelante", por lo que considera que se hace complejo predecir la reacción podría verse.

Por otro lado, los inversores también estarán atentos a las señales que vengan del exterior. A mitad de esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará su decisión sobre las tasas de interés. Los analistas descuentan que aplicará una baja, pero la mayor atención estará en la magnitud (25 o 50 puntos) y las posibles señales que dé hacia adelante.