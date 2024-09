El mayor recorte de tasas de la Fed impactará en el dólar y los bonos del mercado argentino

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortó este miércoles las tasas de referencia de la economía unos 50 puntos básicos, un nivel algo más alto de lo esperado por el mercado. Por lo tanto, se considera "muy positivo" este anuncio para los países emergentes y, por lo tanto, para la Argentina.

De esta manera, el interés de política monetaria se ubica hacia 5% anual.

Este anuncio se ubicó por encima del consenso de los analistas relevados por Bloomberg, los cuales esperaban un recorte menor de 25 puntos básicos.

"El mercado de futuro de tasas, sin embargo, ya incorporaba este escenario. El recorte sucede luego de sostener durante 14 meses esta tasa en 5,5%, su valor más alto desde 2001", detallan desde Balanz.

Por lo tanto, en base a la actualización de proyecciones realizadas por estos expertos, se espera que la tasa de política monetaria se ubique en 4,5%, 3,5% y 3% para fines de 2024, 2025 y 2026, respectivamente.

Incluso, para los analistas consultados por iProfesional, la Fed impulsó un descenso en las tasas más agresivo al esperado.

"Fue muy bueno el recorte, me sorprendió, más allá que estaba dentro de las probabilidades. Es que se pensaba que la Fed iba a ir paso a paso, por ende, que iba a empezar por una baja de 25 puntos básicos porque no se veía la necesidad de ser más agresivo porque no hay una crisis severa o recesión profunda para que la Reserva Federal sea más agresiva y salte un paso y descienda más de lo pensado a la tasa", afirma José Bano, economista y analista de mercados.

Y completa: "En consecuencia, lo veo positivo y tiene que ver esta mayor decisión a equilibrar las condiciones debido a que años anteriores la Fed fue acusada de que demoró mucho tiempo los cambios necesarios. Por eso ahora quiere evitar una recesión más alta y actúa de forma más directa".

En tanto, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, aclara: "En principio es positivo aunque habrá que ver cómo se asimila todo dado en que se debe determinar en qué situaciones son las que llevaron a ejecutar un recorte tan fuerte y que no se genere preocupación".

Cómo impacta la baja de tasas de la Fed en bonos y dólar en Argentina

Para los analistas consultados por iProfesional, este firme anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos será "positivo" tanto para los mercados desarrollados como también para los emergentes y para Argentina, más allá que, por el momento, nuestro país se encuentra fuera del radar de las grandes inversiones porque existen otras cuestiones internas que se deben resolver.

"Había una expectativa que sea de sólo 25 puntos básicos la baja, pero este recorte superior es tomado como positivo. El tema es que Argentina no está 100% conectada con los mercados internacionales, pero es positiva la medida para convalidar todo lo que se venía descontando en los mercados de renta fija, tanto emergentes como desarrollados. Así, la Fed convalidó a las estimaciones más positivas, y eso siempre es bueno", resume a iProfesional Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

Es decir, respecto al impacto en el país de esta medida de la Fed, advierte: "Argentina tiene una enorme tarea por delante de recomponer sus reservas y desregular la plaza cambiaria al tener que levantar el cepo para que ingresen los dólares, algo que podría traer muchísimos beneficios y estabilidad para el Gobierno para controlar la inflación. Pero se debe esperar eso para tener un impacto de los inversores"

En el mientras tanto, es positivo el anuncio de la Reserva Federal para la Argentina, más allá que, en parte, ya estaba descontada esta baja de tasas por el mercado.

"En cuanto a su impacto local, el mercado ya se había anticipado a esta noticia. Los precios de los bonos soberanos argentinos han aumentado siete dólares desde principios de agosto, y consideramos que el driver detrás de esto fue mayormente externo, ya que se evidenció un comportamiento similar en soberanos comparables, sin haber demasiado driver a nivel local", observan desde Puente.

Respecto los bonos argentinos favorecidos con este anuncio, Bano sostiene que serán los "hard dólar" (los nominados en moneda estadounidense), ya que son los que se comportan con la lógica de los mercados internacionales.

Incluso, este miércoles se registraron subas interesantes en este segmento de títulos públicos con ley de Nueva York, debido a que, tras el anuncio de la Fed, algunos subieron en la Bolsa de Buenos Aires hasta 2,4%, como fue el caso del Global 2046 (GD46D), seguido por el bono de deuda al 2035 (AL35D), que ascendió 1,8 por ciento.

Lo relevante es que muchos fondos saldrán de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por su menor rendimiento en busca de mayor rentabilidad en otros activos, como por ejemplo, aquellos que formen parte de países emergentes.

"Es un buen principio, comienza a soplar viento de cola para emergentes. Puede haber suba de activos y menor costo de financiamiento para estos países", opina Juan Diedrichs, analista de Capital Markets.

Por el lado del precio del dólar, aun restan definirse varias cuestiones para conocer si puede impactar al alza o la baja su precio.

"En general son buenas noticias. Lo que no queda claro aún es la fortaleza o debilidad que tendrá el precio del dólar hacia adelante, y eso puede impactar en el precio de los commodities. Para Argentina puede ser un tema, ya que si se deprecia algo más los precios podrían recuperarse, sino, lo opuesto", concluye Fernando Baer, economista de la Consultora Quantum de Daniel Marx.

Algo similar opina Gustavo Quintana de PR Cambios: "En cuanto al precio del dólar, no veo consecuencia de eso".