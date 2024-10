Los analistas observan una mejora en el flujo de dólares en el mercado local, impulsado indirectamente por las divisas que ingresaron para el blanqueo y la demanda de bonos corporativos en dólares de empresas argentinas, lo que podría ayudar a reforzar las reservas del Banco Central y mejorar la capacidad de pago de la deuda pública en dólares.

La mejora es clave debido a que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo enfrentarán el próximo año abultados vencimientos de deuda pública en moneda extranjera y los inversores necesitan tener mayores certezas respecto a que el Gobierno podrá honrar los pagos en tiempo y forma.

La capacidad de pago del Gobierno está en duda y es una de las principales inquietudes del mercado debido a la escasez de reservas en el Banco Central, estimadas en torno a u$s6000 millones negativos, y la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos del próximo año.

En enero, deberá pagar casi u$s 4400 millones por vencimientos de capital e intereses a los tenedores de bonos Globales y Bonares. Los intereses ya están garantizados y hace unos días fueron enviados por Caputo a un banco en Nueva York, pero falta el pago de capital, para lo cual el Gobierno buscaría un "repo" con bancos internacionales.

Para todo 2025, los compromisos en moneda extranjera ascienden a alrededor de u$s20.400 millones, teniendo en cuenta los bonos soberanos en dólares, los Bopreal, los vencimientos de deuda externa de las provincias y los pagos que deberán realizarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.

¿Los privados salvarán a las reservas y los pagos de deuda en dólares?

La consultora 1816 afirma que las noticias del último mes mejoraron mucho el panorama, abriendo la puerta a la posibilidad de que "nos salve" el sector privado, debido a dos factores: la fuerte suba de depósitos en dólares por el blanqueo, lo que mejora la capacidad prestable de los bancos, y la demanda global de las emisiones de deuda en dólares de las empresas locales.

Por un lado, la suba de los depósitos en dólares impulsa a los préstamos en esa moneda, debido a que los bancos necesitan buscarle utilidad y rendimientos a esos fondos, por lo que salen ofrecerlos a modo de crédito a las empresas exportadoras, que son las únicas con capacidad para acceder a este tipo de préstamos porque tienen ingresos en dólares.

Por la forma como está establecido en el esquema de préstamos en moneda extranjera, los bancos liquidan esas divisas en el mercado oficial de cambios para entregarle pesos a las empresas que solicitaron los créditos. Allí, el Banco Central tiene la oportunidad de comprar los dólares y sumarlos a sus reservas internacionales.

De hecho, los operadores financieros afirman que el buen desempeño de las últimas semanas del Banco Central en materia de compra y venta de dólares en el mercado oficial de cambios se explica, además de las liquidaciones del agro, por el repunte de los créditos en dólares, impulsado por la suba de los depósitos en el marco del blanqueo de capitales.

Por otro lado, las reservas del BCRA también se verán beneficiadas de las liquidaciones de divisas en el mercado oficial de cambios por parte de las empresas que están logrando captar dólares de inversores del exterior a través de Obligaciones Negociables (ON), con la novedad de que las están emitiendo a tasas de interés de un dígito.

Escenario favorable para Javier Milei y Luis Caputo para pagar la deuda en dólares

"Se podría pensar en un escenario algo optimista, pero verosímil, en el que la Argentina consigue generar préstamos locales en dólares y/o emisiones en dólar MEP que luego se liquidan en el mercado oficial por u$s 5000 millones, considerando que los depósitos en dólares aumentaron más de u$s 12.000 millones por el blanqueo", señala 1816.

La consultora agrega que, en segundo lugar, se podría colocar deuda corporativa en el exterior por un monto neto de intereses de u$s 3000 millones o u$s 4000 millones (versus u$s 5000 millones entre 2016 y 2017, mejor momento del gobierno de Mauricio Macri), frente a vencimientos de ON en dólares estimados en u$s 5500 millones en 2025.

Además, resalta, el Gobierno podría estructurar un "repo" (del Tesoro o del BCRA) por u$s 3000 millones, al menos renovar los vencimientos del Tesoro con organismos internacionales (sin el FMI) por u$s 4500 millones y recibir un flujo de dólares de u$s 2000 millones del exterior en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGl).

"Entre todas esas fuentes, podrían conseguirse unos u$s 18.000 millones, monto no muy lejano a los u$s 20.400 millones de vencimientos en dólares del sector público en 2025. El Tesoro debería comprar parte de esas divisas al Central o pedirlas prestadas, pero esa no es nuestra preocupación central en un contexto de superávit fiscal", destaca la consultora.

Es decir, de acuerdo con el análisis, "si se abre un financiamiento en dólares al sector privado significativo tanto del mercado internacional como del mercado local, ya no parece imposible enfrentar los vencimientos del sector público de 2025 y mantener el esquema del dólar blend sin perder muchas reservas netas" en el Banco Central.

Quantum Finanzas agrega que para 2025 el Gobierno prevé en el Presupuesto tomar deuda neta por u$s 2115 millones, cifra muy parecida al vencimiento de los Bopreal del próximo año, pero "debido a la estrategia de administración de pasivos y el contexto de política fiscal de déficit cero, cubrir las necesidades de fondos en 2025, tanto en pesos como en dólares, no debería representar un problema".