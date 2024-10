Según el INDEC, el 52,55 del país es pobre (42,5% de hogares), es difícil pensar en inversión. Es decir, al no poder cubrir las necesidades básicas, producto de no tener trabajo o un bajo sueldo, no se puede ahorrar e invertir.

Y, si bien en gran parte es cierto, expertos aseguran que existen formas de estirar ese dinero a lo largo del mes. Por ende, las personas con sueldos bajos, deben evitar aquellas inversiones a largo plazo.

¿Cómo invertir si tengo un bajo sueldo?

Sergio Bonada, experto en finanzas personales, sugiere que la mejor opción para invertir con un bajo sueldo es hacer arbitraje cripto. Para ello, se debe ingresar a la página web CriptoYa en la que se puede elegir bitcoin, ether o incluso stablecoins como tether y USDC coin.

Luego, se puede hacer clic en "incluir comisiones de retiro" para descontar esos gastos necesarios. De esta forma, se puede visualizar el porcentaje de retorno que se obtendrá por realizar la operación. Por ejemplo, si figura un 2%, con un capital de US$1.000 se obtienen US$20 de interés. Sin embargo, el riesgo principal de este tipo de operación es justificar el origen de los fondos.

¿Cuáles son los problemas que se pueden enfrentar a AFIP?

Si bien este tipo de operación es 100% legal, existen algunos problemas que se pueden enfrentar al fisco. El más común es no poder justificar el origen y movimiento de los fondos. Si no se cuenta con ingresos declarados, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene una reglamentación específica con relación al dinero que debe ser justificado.

Cuando las operaciones que se hicieron en un mes calendario, como saldos, inversiones, transferencias, entre otras, superan los $700.000, es probable que el banco o la entidad financiera solicite justificar el origen de esos fondos.

Por ejemplo, si en un mes se hizo el arbitraje por $200.000 y no hay otras operaciones, no debería haber inconvenientes. Sin embargo, si previamente se realizaron movimientos que superan los $500.000, el riesgo de que se solicite una justificación aumenta. Este riesgo se incrementa a medida que el monto acumulado de las operaciones en el mes se acerca o supera los $700.000.

Es importante destacar que, al hacer trading, salen fondos e ingresan nuevamente por cada vez que se hace la operación. En otras palabras, si la operación es por $200.000 y otorgó un 2%, se contará con movimientos por $404.000, es decir, los $200.000 iniciales y los $204.000 finales, que incluye el capital inicial más $4.000 de ganancia.

Si bien hay personas que, aun superando estos límites, no le pidieron justificar los fondos, la probabilidad de que se les exija demostrar el origen del dinero crece conforme se excede el umbral mencionado.

Por otro lado, si se tienen ingresos en blanco, la situación varía. En este caso, no existe un monto fijo a partir del cual se solicite justificativo, ya que las entidades financieras generan un perfil personalizado para cada cliente.

Este perfil toma en cuenta variables como la antigüedad laboral, los ingresos pasados y los movimientos bancarios. Cada entidad utiliza un sistema interno para evaluar estos datos, y aunque no se conocen públicamente los criterios específicos que aplican, se sabe que se consideran varios factores para determinar si una operación requiere justificación.

Además, los bancos no revelan de manera clara los métodos que utilizan para solicitar justificativos, lo que mantiene un grado de incertidumbre en los clientes. Este hermetismo tiene como objetivo desincentivar que las personas especulen sobre los montos a partir de los cuales podría requerirse documentación de respaldo.

¿En qué invertir para no tener problemas con AFIP?

El tipo de inversión previamente mencionado es una gran alternativa para incrementar el capital y se trata de una operación legal, el problema del justificativo siempre está presente. Es decir, si bien todas las inversiones se corre el riesgo de tener que justificar los fondos, en el arbitraje se potencia porque son muchos movimientos de grandes cantidades en poco tiempo.

Frente a este inconveniente, se puede optar por una inversión que genere un retorno a corto plazo. Entre ellas se encuentran los depósitos a plazo fijo, los fondos comunes de inversión y las cauciones.