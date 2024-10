La inversión que paga más que un plazo fijo y puede hacerse desde el homebanking

A la hora de hacer rendir los ahorros, hay distintos instrumentos que se adaptan a los perfiles de los inversores. En ese escenario, en el último tiempo ganaron mucho protagonismo las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap), una inversión a corto plazo con resultados que superan al plazo fijo a 30 días.

Otra de las ventajas de este instrumento de inversión es que puede hacerse desde el homebanking o una app de sociedad de Bolsa.

Las Lecap son letras del Tesoro a corto plazo. El Ministerio de Economía la emite en licitaciones periódicas que, sistemáticamente, pagan más que la tasa de referencia del Banco Central. Por ejemplo, la semana pasada tuvo lugar la última colocación. En cada emisión, se da una particularidad: el Tesoro paga más tasa de la que opera en el mercado secundario y, en pocos días, las letras recién emitidas tienden a comprimir tasa.

Por ejemplo, la más corta, con vencimiento el 31 de octubre, operaba el lunes a un rendimiento consecuente con un 45,01% nominal anual, o visto en términos de 30 días, al equivalente a una tasa efectiva mensual del 3,44%. La siguiente en términos de duración, con vencimiento el 11 de noviembre, paga un 49,37% nominal anual o un 3,75% de tasa efectiva mensual.

En ese marco, a la hora de comprar con un plazo fijo minorista tradicional, la mejor tasa del mercado paga un 40% nominal anual, lo que equivale al 3,29% mensual. Es decir, por debajo de los rendimientos que puede ofrecer una Lecap.

Es así que, en el mercado de deuda en pesos de corto plazo, accesible a través de cualquier homebanking o app de sociedad de Bolsa, es posible obtener un rendimiento mayor que el plazo fijo. La liquidez es un plus extra: a diferencia del depósito a plazo, que no se puede cancelar antes del vencimiento, las Lecap tienen un muy nutrido mercado secundario que permite cambiar esos papeles por efectivo ante cualquier necesidad, en cualquier rueda hábil del año. No es necesario esperar.

Si bien es una inversión más atractiva que un plazo fijo, no es común el uso minorista de esos instrumentos. Y hay dos motivos para ello. El primero, la comodidad: seguir los vencimientos de Lecap para obtener los rendimientos y reinvertirlos no es tan sencillo como colocar un plazo fijo.

El segundo punto es que operar estos instrumentos es caro: el pago de comisiones a sociedades de Bolsa y bancos es tal que puede borrar la totalidad de la diferencia. No es raro que sociedades y bancos cobren 0,50% de comisión para comprar o vender valores como las Lecap.

¿Cómo invertir en Lecaps?

Para invertir en Lecaps se puede hacer a través de licitaciones primarias, es decir, financiando de forma directa al Tesoro Nacional o comprarlas en el mercado secundario. Cabe recordar que, en el caso de las licitaciones primarias, el gobierno las emite una vez al mes, según el Calendario de Licitaciones.

En ambos casos es necesario contar con una cuenta comitente en un broker o una cuenta de inversiones en un banco. Al llegar la fecha de vencimiento se reciben los pesos en la cuenta comitente o bancaria, dependiendo de la entidad con la que se operó inicialmente. Una vez acreditados se puede optar por reinvertir el capital directamente o retirar los fondos.

Con respecto al monto mínimo para suscribir Lecaps es de $10.000, es decir, en el caso de emisiones primarias, mientras que las operaciones en el mercado secundario se pueden hacer a partir de 100 pesos de valor nominal.

Con respecto al procedimiento como tal, depende del broker. Por ejemplo, en el caso de Cocos Capital para adquirir lecaps en el mercado secundario, el paso a paso es el siguiente:

Ingresar email y contraseña en la página web del bróker o ingresar desde el celular

Ingresar, en caso de corresponder, los dígitos del factor de autenticación (enviado por email)

Dirigirse a la sección izquierda de la pantalla y hacer clic en "Mercado"

Hacer clic en la sección de activos, la cuales se encuentra en la parte superior (al lado de "Favoritos")

Seleccionar la opción "Letras"

Elegir el tipo de moneda

Seleccionar el plazo de liquidación

Hacer clic en "Tasa fija"

Presionar en la lecap deseada

Elegir si se va a comprar o vender.

Hacer clic en "Ver más" y elegir si la operación será a precio de mercado o con límite. En el caso de precio límite, se debe ingresar el respectivo valor

Ingresar la cantidad de Lecaps que se desean comprar

Confirmar la operación

Sin embargo, un punto clave a tener en cuenta es que, si bien pagan por encima del plazo fijo, también es de destacar que, por los rendimientos actuales, las Lecaps pierden con la inflación.