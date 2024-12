Este grupo de personas puede evadir el pago de ingresos brutos y no tener consecuencias

El impuesto a los ingresos brutos es uno de los tributos más cuestionados por los contribuyentes en nuestro país debido a su impacto directo en las actividades económicas. Este impuesto, gestionado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplica sobre el total de los ingresos generados por actividades comerciales, industriales o de servicios.

Aunque evitar por completo su pago no es posible dentro del marco legal, existe un grupo de personas que si cumplen con una serie de requisitos, pueden optar por no pagarlo y a su vez, no tener consecuencias al respecto.

¿Qué es el impuesto a los ingresos brutos?

El impuesto a los ingresos brutos grava los ingresos generados por las actividades económicas. A diferencia de otros tributos que consideran las ganancias netas, este se aplica sobre la totalidad de los ingresos, independientemente de los costos o gastos asociados.

En la Ciudad de Buenos Aires, este impuesto afecta tanto a personas humanas como a empresas que realizan actividades económicas dentro del distrito. Es obligatorio para quienes se inscriben en el Régimen General o en el Régimen Simplificado, dependiendo de sus ingresos anuales y el tipo de actividad desarrollada.

Profesionales exentos del pago de ingresos brutos

Según el blog de la contadora Evelyn Muriel, los profesionales que cursaron carrera universitaria de grado y ejercen la profesión en CABA -con domicilio en CABA, sin excepciones- están exentos "De hecho" en el pago de IIBB.

Esto depende de la actividad que realicen. En principio y por ser profesional no van a estar exento del impuesto, ya que esta exención es para quien ejerce su profesión liberal universitaria no organizada en forma de empresa en esta jurisdicción y por esa actividad.

Soy profesional exento, ¿tengo que presentar Declaraciones Juradas mensuales?

La exención es de pleno derecho, no debés realizar ninguna presentación ni mensual ni anual.

¿Qué profesionales están exentos de Ingresos Brutos en CABA?

Si sos profesional y ejerces tu profesión de forma independiente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estás exento del Impuesto a los Ingresos Brutos. La exención es solo para C.A.B.A. así que si también trabajas en pcia de Bs. As., tenés que inscribirte en Convenio Multilateral y declarar los ingresos que le corresponden a la jurisdicción 901 (C.A.B.A.) como exentos y los ingresos que le corresponden a la jurisdicción 902 (Bs. As.) como gravados.

Tené en cuenta que tu carrera de grado (carrera universitaria), oficialmente reconocida, tiene que tener una duración 4 años o más y no tenes que estar organizado en forma de empresa.

La exención del código fiscal de CABA es de pleno derecho, no tenés que hacer ningún trámite ni inscripción ante Rentas de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero como muchas veces los agentes de retención y percepción (clientes, proveedores, bancos), al aplicar el padrón mensual correspondiente, efectúan retenciones y/o percepciones de Ingresos Brutos que no corresponden, se creó el "Registro de Profesionales Autodeclarados Exentos".

Registro de Profesionales Autodeclarados Exentos

El trámite de inscripción se realiza en forma online, nos sirve para obtener una constancia para exhibir ante terceros y evitar estas posibles retenciones y percepciones que puede llegar a realizar las empresas, cuando ven que no aparecemos con alícuota en el padrón por ejemplo.

Ingresás en la página de AGIP con "Clave Ciudad" nivel 1 .

. Adherís el servicio de "Registro de Profesionales Exentos" de la siguiente manera: "Asignar Servicio"- "Representado": seleccionas tu nombre- "Servicio": Registro de Profesionales Autodeclarados Exentos-"Representante": seleccionas tu nombre-"Confirmar". Cerras Sesión.

Volvés a ingresar con tu Clave Ciudad y seleccionas el servicio que ya tendrás habilitado.

Completás el formulario con los siguientes datos: nombre y apellido, nº de CUIT, mail, datos del título, datos de la matrícula (en los casos en que sea condición para la práctica profesional) y datos de empleados si tuvieras.

Tenés que subir en formato PDF, el título y la matrícula.

Una vez enviada la información, te llegará un mail para confirmar el correo electrónico.

Luego te llegará otro mail donde te confirmen que la información ha sido registrada.

Opciones para simplificar el pago del impuesto

La AGIP ofrece diferentes modalidades para cumplir con el pago del impuesto a los ingresos brutos, y cada una presenta beneficios según el perfil del contribuyente:

Régimen simplificado

El Régimen Simplificado está diseñado para pequeños contribuyentes, principalmente monotributistas, y funciona de manera similar al monotributo. Este sistema permite:

Pagar un monto fijo mensual según la categoría del monotributo.

Evitar la presentación de declaraciones juradas mensuales.

Reducir los costos administrativos asociados al cumplimiento fiscal.

Para adherirse al Régimen Simplificado, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como estar inscripto como monotributista y no superar los límites de facturación establecidos por la AGIP.

Régimen General

Para quienes no califican al Régimen Simplificado, la opción es el Régimen General, que requiere la presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales. En este caso, el impuesto se calcula aplicando una alícuota específica sobre los ingresos brutos declarados.

Cómo adherirse al Régimen Simplificado

El proceso para inscribirse en el Régimen Simplificado de la Ciudad de Buenos Aires es rápido y se realiza de manera online a través del sitio oficial de la AGIP. A continuación, te explicamos los pasos:

Acceso al portal: ingresá a la página web de la AGIP con tu CUIT y clave fiscal.

ingresá a la página web de la AGIP con tu CUIT y clave fiscal. Selección del trámite: dirigite a la sección de "Régimen Simplificado" y selecciona la opción para iniciar el trámite.

dirigite a la sección de "Régimen Simplificado" y selecciona la opción para iniciar el trámite. Categoría y actividad económica: indica tu categoría de monotributo y asegurate de que la actividad económica que se desarrolla esté incluida dentro del Régimen Simplificado.

indica tu categoría de monotributo y asegurate de que la actividad económica que se desarrolla esté incluida dentro del Régimen Simplificado. Confirmación y adhesión. revisará los datos ingresados y confirmará la adhesión. Desde ese momento, los pagos se incluirán en la cuota mensual del monotributo.

El Régimen Simplificado, ofrecido por la AGIP, es una opción ideal para monotributistas y pequeños contribuyentes, ya que permite simplificar el cumplimiento fiscal, evitar trámites, ahorrar tiempo y cumplir con el pago del impuesto a las ganancias.