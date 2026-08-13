La City espera que la inflación se mantenga en torno al 2% y define estrategias para cubrirse

La desinflación volvió a tomarse una pausa. A la espera del dato oficial que publicará hoy el INDEC, los relevamientos privados coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se habría ubicado nuevamente en torno al 2% mensual. Es decir, casi el mismo nivel de junio (1,9%), por lo que se habría planchado luego de tres meses de fuerte desaceleración.

Los operadores financieros, en tanto, renuevan estrategias en pesos y dólares para cubrirse y aprovechar los rendimientos que ofrece el mercado.

De acuerdo con las consultoras privadas que realizan mediciones propias, el nivel general del IPC de julio habría sido:

Orlando J. Ferreres: 1,8%

C&T Asesores: 1,9%

Analytica: 2,0%

EcoGo: 2,1%

Libertad y Progreso: 2,1%

Por su parte, Max Capital estima al IPC en 1,9% mensual a partir de una compilación de 13 analistas privados que lo ubican en un rango de entre 1,7% y 2,1%. El bróker de bolsa destaca que la inflación break-even (punto de equilibrio) derivada de los instrumentos a tasa fija y CER también contiene un IPC de 1,9% para julio. Sin embargo, sostiene, los precios de los activos financieros incorporan desaceleración inflacionaria hacia fin de año, lo cual "sugiere que las expectativas de inflación siguen relativamente bien ancladas".

A pesar de la pausa que habría tenido el mes pasado, la inflación volvería a ceder en los próximos meses, pero de manera muy moderada y desde niveles altos, de acuerdo con las proyecciones de los economistas. De hecho, la mediana de los participantes del Relevamiento de las Expectativas del Mercado (REM) que elabora el BCRA prevé un piso de 1,6%, que se daría en noviembre. Para agosto y septiembre el dato que estiman es de 1,8% mensual. El ritmo dependerá también de factores externos, como el precio del petróleo. El mercado financiero toma nota y rearma carteras.

Preferencia por bonos duales y atados al índice de inflación

"Los indicadores de alta frecuencia señalan que la inflación volvió a tomar impulso. Tras la corrección en las últimas semanas, el tramo corto de la curva CER volvió a mostrar rendimientos positivos y convertirse en una alternativa atractiva, con rendimientos de entre 5% y 8% por encima de la inflación para vencimientos de 2027. Para plazos más largos, el nuevo bono dual TMVE8, que vence en enero de 2028, nos parece una opción interesante por su doble cobertura entre tasa variable y dólar link", afirma Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazábal.

Más allá de las últimas variaciones, Jerónimo Bardin, de Balanz, prevé que las expectativas de inflación seguirán relativamente ancladas, respaldadas por el equilibrio fiscal y una política monetaria contractiva. En ese contexto, para posiciones de corto plazo, prefiere instrumentos CER, como el TZXM7, que vence en marzo de 2027 y en este momento ofrece una tasa cercana al 4,7% anual por encima del IPC. El bono descuenta una inflación mensual promedio de aproximadamente 1,65%, por debajo del 1,9% que proyecta el analista para los próximos meses.

Bardín sostiene que esa diferencia le otorga atractivo, ya que el instrumento podría superar a las alternativas a tasa fija si la inflación efectiva se mantiene por encima de la implícita en los precios de mercado. Para inversiones más largas, ve valor en el TXMJ0, bono dual que vence en junio de 2030 y ajusta en base al mayor rendimiento entre CER y Tamar, lo que permite combinar cobertura frente a la inflación y frente a una eventual permanencia de tasas de interés altas.

"Por otro lado, las Lecap y los bonos a tasa fija pueden funcionar como una alternativa táctica para quienes esperen una desaceleración inflacionaria más rápida. Sin embargo, dado que la inflación implícita en los instrumentos se encuentra por debajo de nuestras proyecciones, actualmente consideramos que la relación entre rendimiento y cobertura resulta más favorable en los bonos CER y duales", sostiene.

El analista financiero Gustavo Ber coincide con el armado de carteras para enfrentar este escenario: recomienda a sus clientes instrumentos CER, como el TZXM7, que en este momento rinde alrededor de 4,7% por encima del índice de inflación, y duales, como el TXMJ0, que cubre de lo que resulte más conveniente para el inversor entre CER y Tamar. Para inversores con horizonte más corto, sugiere alternativas como las Lecap de menor duración, que rinden en torno a 2% mensual, cercano a la tasa de inflación.

Alternativas dolarizadas para cubrirse de la inflación

"Con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la consecuente baja que podría registrarse en los precios de los combustibles, mantenemos una visión favorable respecto a la desaceleración de la inflación. Creemos que el IPC mensual podría comenzar a ubicarse por debajo del 1% durante los próximos meses. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobierno de Javier Milei mantiene un fuerte incentivo político para profundizar la tendencia de menor inflación", estima Tomás Sisto Bourel, analista de research y estrategia en Fortress Capital.

En este contexto, no sugiere tomar posición en instrumentos CER, dado que una desaceleración de la inflación mayor a la esperada reduciría su atractivo relativo. Para perfiles conservadores y moderados, prefiere activos dolarizados. Ve valor en el mercado de pesos sólo para inversores arriesgados: instrumentos Tamar con vencimientos en 2028, como el TMF28, que en este momento ofrece una tasa nominal cercana al 30,9% anual y, según su perspectiva, aún presenta cierto margen para una compresión adicional.

El asesor financiero Gastón Lentini coincide en evitar en este momento activos en pesos para inversores conservadores y moderados. Para estos casos, prefiere fondos en dólares compuestos por activos de la región, que tienen buenos rendimientos y menor riesgo. Sugiere a sus clientes posicionarse en pesos únicamente si necesitan un flujo constante de ingresos en esta moneda. En tal caso, considera que una buena alternativa es armar un "calendario" con distintos vencimientos de Lecap, que en este momento ofrecen tasas nominales en torno al 2% mensual, muy cercanas al índice de inflación.