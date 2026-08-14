La estrategia del bróker Allaria para invertir $1 millón en Cedears, con nuevas apuestas

Una poderosa mesa de la City renovó su selección de CEDEARs, sacó dos empresas y sumó otras dos para ajustar su estrategia internacional

Los CEDEARs siguen ganando protagonismo entre los inversores que buscan dolarizar una parte de su cartera y, al mismo tiempo, posicionarse en empresas internacionales. El instrumento permite operar desde una cuenta local y su precio acompaña tanto a la acción en Wall Street como al movimiento del dólar financiero.

En ese escenario, Allaria, una de las mesas con más renombre en la City, volvió a mover fichas en su selección de CEDEARs. La sociedad de bolsa incorporó a Uber (UBER) y Booking Holdings (BKNG), mientras que retiró a GOL Linhas Aéreas (GOLB) y Trip.com (TCOM).

El cambio, en su documento, aparece resumido en el informe de manera directa: "Entra: UBER, BKNG" y "Sale: GOLB, TCOM". Con esta rotación, la firma mantiene diez compañías dentro de sus recomendaciones internacionales, aunque cambia parte de la exposición vinculada con viajes, turismo y consumo.

Cómo se reparte $1 millón entre los sectores elegidos

La mayor parte de la estrategia queda en manos de dos rubros, en donde, tecnología de la información recibe 25% y consumo discrecional concentra otro 25%. Entre ambos explican la mitad de la selección.

Si esos porcentajes se trasladan a una inversión de $1 millón, la cuenta queda así:

$250.000 en tecnología de la información, donde aparecen Nvidia y Oracle.

en tecnología de la información, donde aparecen y $250.000 en consumo discrecional, sector integrado por Tesla, Mercado Libre, Booking Holdings y Uber.

en consumo discrecional, sector integrado por y $120.000 en finanzas, con Nu Holdings.

en finanzas, con $120.000 en salud, con Intuitive Surgical.

en con $130.000 en servicios de comunicación, con T-Mobile.

en servicios de comunicación, con $130.000 en energía, con Petrobras.

La cuenta sirve para conocer cuánto dinero quedaría expuesto a cada sector, el informe del broker no permite avanzar hasta una distribución por empresa. Por ejemplo, no corresponde dividir automáticamente los $250.000 de tecnología entre Nvidia y Oracle, ni separar en cuatro partes iguales el monto destinado a consumo discrecional.

La cantidad de empresas tampoco determina el peso de cada sector. Consumo discrecional reúne cuatro nombres y recibe 25%, mientras que tecnología alcanza el mismo porcentaje con solamente dos compañías. Esto indica que existen ponderaciones diferentes entre los CEDEARs, aunque el reporte no las publica.

La foto general muestra una apuesta fuerte por empresas de crecimiento. Uno de cada dos pesos queda ligado a tecnología y consumo, dos segmentos con capacidad para ofrecer retornos elevados, aunque también suelen reaccionar con mayor intensidad ante cambios en las tasas de interés, los balances o las expectativas sobre la economía estadounidense.

El otro 50% aporta cierto equilibrio, allí aparecen una fintech latinoamericana, una petrolera brasileña, una empresa de tecnología médica y una de las mayores compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos.

Uber y Booking, las dos nuevas apuestas en CEDEARs

La incorporación de Uber agrega una empresa que ya excede ampliamente al negocio original de transporte de pasajeros. Uber también opera en entregas, logística y servicios corporativos, mientras busca ocupar un lugar dentro del futuro mercado de la movilidad autónoma.

Su entrada tiene una particularidad y es que, según los números incluidos por Allaria, Uber cotizaba a 70,2, por debajo de su media móvil de 50 ruedas, ubicada en 71,7, y de la referencia de 200 jornadas, situada en 78,2.

Por lo tanto, el CEDEAR ingresó a la selección pese a que la acción todavía no mostraba una tendencia técnica firme. El dato sugiere que la decisión pudo apoyarse en factores adicionales, como la valuación, las perspectivas del negocio o el crecimiento esperado. El informe no explica el motivo puntual, por lo que atribuirle una tesis específica a la firma implicaría ir más allá de lo publicado.

Booking Holdings, la otra incorporación, llega con una posición técnica más sólida, dado que la empresa controla plataformas como Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak y OpenTable, con presencia en reservas de alojamientos, vuelos, alquiler de vehículos y restaurantes.

Allaria consignó para Booking un precio de 208,1, frente a una media de 50 ruedas de 177,3 y otra de 200 jornadas de 185,3. La acción se encontraba por encima de las dos referencias, una situación asociada con un recorrido más favorable.

Por qué salieron GOL y Trip.com

El informe no desarrolla las razones concretas que llevaron a retirar a GOL Linhas Aéreas y Trip.com, tampoco fija precios de salida, objetivos o niveles a partir de los cuales un inversor debería desprenderse de esos CEDEARs.

La modificación debe leerse dentro de las recomendaciones internacionales de Allaria. La propia firma explica que son CEDEARs que el departamento de Research considera atractivos y la salida de una empresa indica que dejó de integrar esa lista, aunque no equivale necesariamente a una recomendación individual de venta para todos los perfiles.

Las diez empresas que quedaron elegidas

Después de los cambios, la lista está integrada por Nvidia, Oracle, Nu Holdings, Tesla, Mercado Libre, Booking Holdings, Uber, Petrobras, Intuitive Surgical y T-Mobile.

La composición combina pesos pesados de Wall Street con empresas latinoamericanas. Nvidia y Oracle aportan exposición al crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructura tecnológica. Mercado Libre y Nu Holdings suman negocios financieros y digitales con fuerte presencia regional, mientras Petrobras mantiene el vínculo con el petróleo brasileño.

Tesla continúa como una de las apuestas más volátiles, Intuitive Surgical incorpora el negocio de cirugía robótica y T-Mobile agrega una actividad con ingresos más recurrentes, ligada a las telecomunicaciones.

La tabla técnica de Allaria muestra diferencias marcadas entre las compañías. Nvidia, Booking y Petrobras cotizaban por encima de sus medias móviles de 50 y 200 ruedas, mientras que Nu Holdings y Mercado Libre superaban la referencia de corto plazo, aunque permanecían debajo de la media de 200 jornadas.

Oracle, Tesla, Uber, Intuitive Surgical y T-Mobile se encontraban por debajo de ambas medias.

La selección, entonces, mezcla acciones que sostienen una tendencia alcista con otras que todavía buscan recuperar terreno.

Esa variedad le da más vida a la estrategia, aunque también exige mirar cada caso por separado. Una acción que cotiza debajo de sus dos medias puede ofrecer una oportunidad si sus fundamentos mejoran, pero también puede continuar debilitándose si el mercado todavía no encuentra motivos para pagar un precio mayor.

Qué debe mirar el inversor antes de aplicar la estrategia

Los porcentajes sectoriales permiten calcular cuánto destinar a cada actividad y llevarlos a la práctica requiere algunos ajustes. Los CEDEARs se compran por unidades enteras y cada uno posee un ratio de conversión diferente respecto de la acción negociada en el exterior.

El precio local también depende del valor del activo subyacente y del dólar contado con liquidación. Por ese motivo, el rendimiento en pesos puede ser positivo incluso cuando la acción permanece estable, si durante ese período avanza el tipo de cambio financiero -aunque también puede ocurrir el movimiento inverso-.

A esto se suman las comisiones y la diferencia entre los precios de compra y venta. Esos costos ganan relevancia cuando el capital se reparte entre una cantidad elevada de posiciones.

El informe tampoco publica precios objetivo ni retornos esperados para los diez CEDEARs. Por lo tanto, no existe una estimación respaldada por Allaria sobre cuánto podría valer el millón dentro de un plazo determinado.

La estrategia, en sí, permite calcular $250.000 para tecnología, $250.000 para consumo, $120.000 para finanzas, $120.000 para salud, $130.000 para comunicaciones y $130.000 para energía. La decisión sobre cuánto colocar en Nvidia, Oracle, Tesla, Mercado Libre, Booking o Uber queda abierta para el inversor quien deberá dividir esos montos según el riesgo y retorno esperado que quiera asumir.