El riesgo país subió, superó los 470 puntos y alcanzó un nuevo máximo en dos meses

En la previa a la licitación del Tesoro, los activos argentinos operaron en rojo. El riesgo país subió 1,7% y la bolsa porteña y los ADR cayeron

El riesgo país argentino escaló este miércoles y alcanzó los 474 puntos, su cotización más alta en los últimos dos meses. El indicador elaborado por JP Morgan trepó ocho unidades (+1,7%) respecto al cierre previo, según las pantallas de Rava.

Es el valor más elevado desde el 10 de junio pasado, cuando cerró en 503 puntos. Desde aquel pico, el indicador se había comprimido hasta los 402 puntos, el mínimo de la gestión de Javier Milei, tras la mejora de calificación soberana otorgada por S&P.

Solo en agosto, el riesgo país acumula una suba de 44 unidades (+10,2%). La escalada refleja el clima de cautela que reina entre los inversores.

Las acciones argentinas operan en terreno negativo tanto en Wall Street como en el mercado local por segunda jornada consecutiva. Los principales índices estadounidenses respondieron positivamente al dato de inflación, pero los papeles argentinos nadaron a contramano.

El comportamiento del indicador se explica por el rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley soberana presentan caídas de hasta 0,7% (AL41D), aunque el AL30D suma 0,1%.

Entre los Globales, el GD46D avanza 0,7%, pero el GD35D retrocede 0,6%. Este vaivén en los bonos impacta directamente en la percepción de riesgo.

La mirada del mercado está puesta en la licitación de deuda en pesos del Tesoro, con vencimientos por apenas $4,5 billones, porque su resultado ayudará a evaluar la marcha de la política monetaria y el grado de expansión o absorción de pesos.

Acciones argentinas cayeron en Wall Street

Los ADR argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan con fuertes pérdidas. Lidera el retroceso Mercado Libre con una caída de 4,4%, seguido por BBVA (-3,2%) y Globant (-2,1%).

Solo Cresud logra mantenerse en terreno positivo con una suba de 1,1%. El resto del panel muestra un predominio de bajas generalizadas.

En el mercado local, el Merval cede 0,4% y cotiza a 3.009.022,80 unidades, equivalentes a u$s1881,62 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,3%).

Lideran el panel Metrogas (+4%), Cresud (+2,4%) y Transener (+1,3%). En cambio, caen BBVA (-2,7%), Ternium (-2,2%) y Bolsas y Mercados Argentinos (-1,8%).

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, puntualizó que el mercado estuvo a la espera de la licitación de deuda en pesos del Tesoro con atención especial. Los vencimientos alcanzan apenas $4,5 billones.

"La mirada estará no solo en las tasas, sino en el grado de expansión o absorción de pesos que implique la licitación, sobre todo tras la fuerte absorción y presión sobre tasas que produjo la última licitación de julio", detalló Franco.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que los activos locales no pudieron contagiarse de las subas en Wall Street. Los inversores mantienen una "postura más cautelosa", a la espera de más claridad desde el escenario político.

En cuanto a la licitación, Ber precisó que su resultado ayudará a "evaluar la marcha de la política monetaria".

Cómo cerró el dólar en todas sus versiones

En el mercado cambiario, el dólar mayorista tuvo una suba de $1,53 (+0,1%) y cerró a $1492,49. De esa forma, mantuvo distancia del techo de los $1500 que le impuso el Gobierno artificialmente.

Se ubicó un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1858,36. El tipo de cambio minorista no presentó cambios y apareció en las pizarras del Banco Nación a $1515.

Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1515,66, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP suma $3,52 (+0,2%) y figura en las pantallas bursátiles a $1527,36. El contado con liquidación (CCL) opera a $1599,17, $11,24 menos que su valor de apertura (-0,7%).

La estabilidad relativa del dólar contrasta con la volatilidad en bonos y acciones, lo que refleja una dinámica cambiaria desacoplada del resto de los activos financieros en medio de la espera por señales de política monetaria.