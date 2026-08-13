Los analistas están atentos a las probabilidades de Javier Milei de ser reelecto por cuatro años más. Cuál sería la foto si el libertario no lo logra

* Escenario base estima dólar a $2.047 y 18% inflación; alternativo, dólar a $2.246 y 26.3% inflación.

* FixScr (Fitch Ratings) detalla proyecciones para el dólar y la inflación bajo continuidad política vs. volatilidad electoral.

* Mercado financiero proyecta dos escenarios económicos para el dólar en 2027, con foco en la reelección de Javier Milei.

Faltan 14 meses para las próximas elecciones, pero el mercado financiero ya se empezó a mover en relación con las chances de Javier Milei para ser reelecto.

De hecho, Luis Caputo acaba de asegurar que "no habrá problemas con el dólar", a diferencia de lo sucedido durante la campaña electoral de 2025.

Su segundo en el ministerio de Economía, José Luis Daza, anticipó que el BCRA comprará u$s10.000 millones hasta las elecciones, como forma de armar un escudo contra corridas.

A medida que el calendario electoral comienza a asomarse en el horizonte de mediano plazo, los inversores y analistas financieros ya no sólo miran el cierre de este año.

La gran incógnita que hoy domina las mesas de dinero es qué pasará en 2027, el año en que Javier Milei buscará revalidar su mandato en las urnas.

En este contexto de alta sensibilidad, un reciente informe de FixScr (la afiliada local de Fitch Ratings) arrojó luz —y algunas sombras— sobre lo que se puede esperar para la economía argentina y, fundamentalmente, para el precio del dólar bajo dos escenarios políticos contrapuestos.

Los posibles valores del dólar tras las elecciones de 2027

La mira en 2027

El mercado financiero internacional sigue con lupa cada paso del experimento libertario.

El informe de la calificadora advierte que 2027 será, por definición, un año de "mayor incertidumbre y volatilidad", marcado por la clásica dolarización de carteras que precede a cada elección presidencial en Argentina.

Los analistas de Fix diseñaron dos caminos posibles: uno de continuidad y estabilidad, y otro de fuerte tensión política que obligaría al Gobierno a extremar el uso de sus herramientas financieras.

Escenario Base: el camino de la reelección

En el primer escenario planteado por la calificadora, el supuesto central es que el oficialismo logra ser reelecto sin demasiados sobresaltos. En este marco de continuidad política, la economía argentina lograría consolidar un proceso de normalización macroeconómica.

Para diciembre de 2027, el tipo de cambio oficial se proyecta en $2.047, lo que representaría una devaluación nominal del 26% anual respecto al cierre de 2026.

A pesar de este incremento nominal, el informe destaca que se produciría una suba del tipo de cambio real, conviviendo con una "inflación anual que caería drásticamente al 18,0%".

Bajo esta mirada optimista, el PIB crecería un 2,5% anual, traccionado fuertemente por las inversiones vinculadas al RIGI, especialmente en el sector de hidrocarburos, y por un buen desempeño del sector agropecuario.

En este escenario, el "ruido" cambiario sería moderado, permitiendo que el consumo privado se motorice gracias a menores costos financieros y a la ausencia de una fuga de capitales.

Escenario alternativo: el fantasma de la volatilidad

Sin embargo, el mercado también contempla la posibilidad de un panorama político más hostil para el Gobierno actual. Fix plantea un "escenario alternativo más pesimista", donde la incertidumbre electoral genera una presión mucho mayor sobre las variables nominales.

Si el oficialismo enfrenta dificultades políticas o dudas sobre su continuidad, la volatilidad se dispararía.

En este caso, el dólar oficial cerraría 2027 en $2.246, lo que implica una devaluación nominal mucho más acelerada, del 34,4% anual.

La inflación en este contexto no lograría bajar de los dos dígitos cómodamente, situándose en un 26,3% anual.

Este estrés financiero obligaría al Banco Central y al Tesoro a recurrir agresivamente a la suba de tasas de interés para sostener la demanda de dinero y evitar una sangría mayor de reservas.

Se estima que la tasa "TAMAR" podría escalar, encareciendo el crédito interno y golpeando el consumo de las familias.

En este camino, el crecimiento del PIB se vería recortado al 1,6% anual, manteniéndose a flote únicamente por las exportaciones netas de energía y minería.