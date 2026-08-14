Caputo apunta a contener más al dólar con los nuevos préstamos bancarios para empresas

El ministro Luis Caputo no sólo busca incentivar a varios sectores económicos a través de la reciente flexibilización de las regulaciones para que todas las empresas puedan acceder a créditos en moneda extranjera, sino también aumentar la oferta de dólares en el mercado de cambios.La medida, de resultar exitosa, ayudaría a contener las presiones cambiarias y le quitaría cierto peso de encima al equipo económico, que ahora se esfuerza por contener al tipo de cambio mediante la entrega de cobertura cambiaria a los inversores y la desaceleración en las compras de reservas.

¿Por qué aumentaría la oferta de dólares en el mercado? Por la forma como está configurado el sistema de préstamos en moneda extranjera: los bancos no entregan los fondos en dólares, sino en pesos. El mecanismo funciona de la siguiente manera:

Una vez aprobado el crédito, previo al desembolso, el banco toma los dólares y los vende en el mercado de cambios

La entidad le entrega los pesos a la empresa que solicitó el crédito

La compañía, una vez termina el plazo de pago, tiene acceso al mercado oficial de cambios para comprar divisas y cancelar la deuda

Estos créditos contribuyen así a la oferta de dólares en el mercado de cambios, lo que ayuda a compensar la demanda. De hecho, buena parte de la apreciación cambiaria y las abultadas compras de reservas por parte del BCRA durante la primera mitad del año se explicó, además del ingreso de divisas de los exportadores y de las emisiones de títulos de deuda corporativa y provincial, por el incremento de los préstamos bancarios en moneda extranjera. De hecho, de acuerdo con operadores, hubo lapsos en los que estos créditos fueron el principal factor de la buena racha cambiaria.

Sin embargo, cabe resaltar que la medida, así como tiene su efecto positivo a corto plazo, también tiene su costado negativo a mediano y largo plazo: si bien en principio la toma de estos créditos incrementa la oferta de dólares en el mercado de cambios, también aumenta la demanda más adelante, al momento de cancelar la deuda. El riesgo sería mayor si coincidieran vencimientos abultados con la cercanía de las elecciones de 2027, período en el que inevitablemente, como suele ocurrir en Argentina, habrá presiones cambiarias debido a la incertidumbre política.

Alta liquidez de dólares en los bancos habilita más préstamos

La habilitación de créditos bancarios en moneda extranjera para todas las empresas, herramienta que hasta ahora sólo estaba reservada para compañías generadoras de divisas (principalmente, exportadoras), canalizará el exceso de liquidez en dólares de los bancos. En el mercado estiman que se trata de unos u$s6.000 millones disponibles y el sector corporativo podría verse atraído a acceder a estos préstamos, teniendo en cuenta el abaratamiento: la Tasa Efectiva Anual (TEA) promedió 3,9% en julio, muy por debajo del 7,2% que marcaba el mismo mes del año pasado.

El exceso de liquidez en dólares de los bancos se da tras la fuerte suba de los depósitos en moneda extranjera que se registró desde finales de 2023, consecuencia de la mayor confianza de los inversores y ahorristas tras la asunción de Javier Milei. Además, el proceso se aceleró durante el blanqueo de capitales. A principios de esta semana (últimos datos disponibles), los depósitos privados en moneda extranjera ascendían a u$s40.300 millones, lo que implica un repunte de 185% en comparación con los u$s14.100 millones que dejó el gobierno anterior.

El fuerte crecimiento de los depósitos en dólares tuvo su impacto en el otorgamiento de créditos en esa moneda por parte de los bancos, que salieron a ofrecerlos a las empresas habilitadas para aprovechar la mayor liquidez: los últimos registros oficial indican que los préstamos bancarios en dólares al sector privado, excluyendo el uso de tarjetas, rondaban los u$s24.200 millones. El stock actual implica un crecimiento de más de 630% en comparación con los u$s3.300 millones que había al final de la gestión del expresidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa.

Alivio para el dólar con más oferta en el mercado

La eventual aceleración en los préstamos bancarios en moneda extranjera, como se explicó anteriormente, aumentaría la oferta de dólares en el mercado y, por consiguiente, ayudaría a contener la presión de demanda. El tipo de cambio se mantiene apenas por debajo de la línea de $1.500 en el segmento oficial mayorista, techo que instaló Caputo desde hace más de un mes, el cual consigue sostener a través de la entrega de cobertura cambiaria a los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar, además de la desaceleración en las compras de reservas.

Más allá de la reciente merma en la entrega de cobertura cambiaria a los inversores por parte del sector público (BCRA y Tesoro), el incremento de los últimos meses es contundente: tras la licitación de deuda de esta semana, el stock ascendió a u$s12.100 millones, conformado principalmente por títulos dólar linked y duales y, en menor medida, contratos de futuros de dólar, de acuerdo con cálculos de PPI. La cifra implica un fuerte aumento respecto a los u$s3.200 de finales de mayo.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene la moderación en el ritmo de compras de reservas en el mercado de cambios: en lo que va de agosto (ya casi mitad de mes), acumula apenas u$s249 millones, muy inferior a los registros de semanas atrás, evitando así sobrecargar la demanda de dólares con el objetivo de mantener al tipo de cambio estable, en un escenario de mayores compras por parte del sector privado y retracción en la oferta de los exportadores. A pesar de la desaceleración, en el año acumula u$s13.586 millones, gracias a las abultadas compras que registró en la primera mitad de 2026.