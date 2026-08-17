Los reclamos contra fintech y bancos se duplican y la morosidad alcanza niveles preocupantes

El fuerte aumento de quejas refleja la preocupación por intereses elevados, cargos ocultos y métodos de cobro agresivos en servicios financieros

Los reclamos contra bancos y fintech por tasas abusivas se dispararon 92% en el primer semestre de 2026. La cifra surge de un relevamiento sobre servicios financieros que realizó la subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía.

En total se registraron 200 denuncias contra entidades bancarias y billeteras virtuales entre enero y junio de este año. El número representa casi el doble que en igual período de 2025.

El salto en los reclamos responde a tres factores principales: las tasas excesivas que cobran las entidades (+394% interanual), el hostigamiento y maltrato a usuarios (+360%), y la falta de información relevante al momento de contratar préstamos (+131%).

Por qué los usuarios denuncian a bancos y fintech

El relevamiento oficial detectó un problema recurrente: muchas entidades no informan correctamente la tasa de interés ni el Costo Financiero Total (CFT) cuando otorgan préstamos. El CFT incluye todos los gastos asociados al crédito: intereses, seguros, gastos administrativos y cualquier otro cargo.

Los principales incumplimientos que encontró Defensa del Consumidor fueron:

No se informó el CFT al momento de la contratación del préstamo

La información brindada resultó confusa, incompleta o no se entregó por escrito

Se omitió deliberadamente el CFT, violando los artículos 4 y 36 de la Ley de Defensa del Consumidor

No se entregó a los usuarios el contrato ni la documentación con las condiciones financieras

Esta falta de transparencia se da justo cuando cada vez más argentinos recurren al crédito para paliar los efectos del ajuste económico del gobierno de Javier Milei.

Seis millones de personas en situación de morosidad

La otra cara de la expansión del crédito es el aumento explosivo de la morosidad. Hoy casi seis millones de personas se encuentran en situación de mora, según datos de mayo de 2026 relevados por la consultora Equilibra con información del Banco Central y el INDEC.

Esos 5,8 millones en mora representan cerca del 28% de los 20,8 millones de adultos que mantienen algún tipo de deuda en Argentina. El universo de personas endeudadas equivale, a su vez, a alrededor del 60% de la población mayor de edad, estimada en 34,7 millones.

La cuenta es dramática: aproximadamente uno de cada seis adultos registra actualmente atrasos en el pago de alguna obligación financiera o no financiera.

La morosidad se agravó tras la expansión del crédito de consumo que comenzó a mediados de 2025. Muchas familias accedieron a financiamiento en un contexto de caída del poder adquisitivo, pero las altas tasas les impidieron después cumplir con los pagos.

Los créditos irrecuperables se multiplicaron por cuatro

El nivel de endeudamiento acumulado por las familias representa una señal de alerta para todo el sistema financiero. La acumulación de atrasos durante los últimos meses dejó como consecuencia un crecimiento del universo de personas con dificultades para regularizar sus obligaciones.

Un reciente reporte de la consultora Eco Go detectó que los créditos considerados "irrecuperables" dentro del sistema no bancario se multiplicaron en el último año y alcanzaron niveles récord. Los préstamos catalogados en la categoría de mayor riesgo pasaron de representar el 2,6% de la cartera en marzo de 2025 al 10,8% un año después.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en todo el sistema los créditos irrecuperables en mayo alcanzaron los $3,45 billones, de los cuales el 66,5% pertenece a billeteras virtuales, mientras que las entidades bancarias representan apenas el 33,5% restante, equivalente a $1,15 billones.

En muchos casos, esta situación se originó en la necesidad de recurrir a distintas formas de financiamiento para afrontar los gastos cotidianos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento del crédito.

El aumento de los préstamos personales, los saldos financiados con tarjetas de crédito y las opciones de financiamiento de las billeteras virtuales permitió a muchos hogares contar con recursos adicionales. Pero también incrementó su nivel de endeudamiento de manera insostenible.

La evolución de la morosidad dependerá, entre otros factores, de la recuperación de los ingresos, la posibilidad de refinanciar las deudas pendientes y el comportamiento de las tasas de interés en los próximos meses.

La advertencia del Gobierno a las familias sobre el límite para endeudarse

El mes pasado, Adrián Ravier, el portavos presidencial, explicó que durante un largo período la Argentina tuvo un mercado crediticio prácticamente paralizado, lo que generó que los bancos perdieran práctica en el análisis de las solicitudes de financiamiento.

El funcionario indicó que esa falta de actividad hizo que se dejaran de actualizar procesos vinculados al estudio de ingresos, garantías y capacidad real de pago de los clientes. "Cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca la morosidad", señaló el portavoz presidencial.

En ese sentido, afirmó que el regreso del financiamiento implica también una etapa de aprendizaje para las entidades financieras, que deben volver a desarrollar herramientas para evaluar riesgos. "Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos", añadió Ravier.

Además del rol de los bancos, el funcionario puso el foco en el comportamiento de los consumidores y remarcó la importancia de analizar la capacidad de pago antes de asumir nuevas obligaciones.

Ravier advirtió que los hogares deben establecer límites claros al momento de endeudarse y evitar comprometer una parte excesiva de sus ingresos.

"Las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos", sostuvo, al advertir que no se debe "llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado".

El portavoz agregó: "Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar".