Conocé los precios objetivo y el potencial de suba que calcula el bróker IOL para los gigantes petroleros de Vaca Muerta tras sus balances récord

El sector de petróleo y gas impulsa acciones argentinas con resultados récord e inversiones por Vaca Muerta.

Los balances del trimestre confirmaron que el petróleo y el gas continúan entre los grandes motores de las acciones argentinas, con resultados récord o cercanos a sus máximos históricos y una nueva etapa de inversiones alrededor de Vaca Muerta. Luego de poner bajo la lupa las cifras de YPF, Vista Energy, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur, el equipo de Estrategias de Inversión de IOL definió cuáles son sus empresas preferidas y dónde considera que conviene mantener mayor cautela.

Los precios internacionales se mantuvieron firmes, la producción no convencional siguió ganando terreno y los proyectos presentados bajo el RIGI -Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones- abrieron un ciclo de desembolsos de gran escala.

El nuevo escenario obliga a separar a las empresas que pueden financiar el crecimiento con deuda controlada de aquellas que enfrentarán un incremento más pronunciado de su apalancamiento.

Y es que, para IOL, el trimestre fue uno de los mejores de los últimos años para el complejo energético argentino. La foto combina mayor producción, márgenes sólidos y balances que ya reflejan el salto operativo de Vaca Muerta. Hacia adelante, el foco estará en la ejecución de Loma La Lata Oil de YPF, Bandurria Norte de Vista, la planta de urea de Pampa y el proyecto de líquidos de gas natural de TGS, además de la ampliación del gasoducto Perito Moreno.

El informe sostuvo que el Oil & Gas es el sector destacado de las acciones argentinas y remarcó que Vaca Muerta todavía conserva "un amplio potencial a ser desbloqueado". Las inversiones aprobadas bajo el RIGI buscan traducir ese potencial en más producción, transporte y exportaciones, con perfiles financieros y plazos de maduración muy diferentes entre las cuatro empresas analizadas.

YPF logró un trimestre récord

YPF alcanzó un EBITDA ajustado récord de u$s2.804 millones, con una mejora de 76% frente al trimestre anterior y de 149% interanual. Los ingresos sumaron u$s6.574 millones, el resultado neto llegó a u$s1.205 millones y el margen EBITDA se ubicó en 43%, el nivel más alto de los últimos 20 años.

El área de refinación procesó 351.000 barriles diarios, operó con una utilización de 104% y no necesitó importar combustibles. A su vez, el 80% de la producción de crudo ya es no convencional, un cambio que permite bajar costos y concentrar el crecimiento en los activos más competitivos de Vaca Muerta. La venta de campos considerados no estratégicos también aportó recursos y simplificó la estructura del negocio.

La petrolera generó un flujo de caja libre positivo de u$s824 millones y redujo su ratio de deuda a 1,09 veces el EBITDA, el menor nivel en 11 años. Además, elevó su proyección anual a un EBITDA ajustado de u$s8.000 millones, un flujo de caja libre cercano a u$s2.000 millones y una relación de apalancamiento de aproximadamente una vez.

El próximo salto dependerá de Loma La Lata Oil, el mayor proyecto adherido al RIGI, con inversiones estimadas en u$s25.000 millones durante 15 años y una meta de producción estable de 240.000 barriles diarios después de 2032.

La combinación de deuda baja, caja positiva y objetivos que vienen cumpliéndose respaldó la calificación de "sobreponderar".

Vista crece con rapidez

Vista Energy (VIST) completó su primer trimestre con los activos adquiridos a Equinor incorporados al balance y alcanzó una producción de 156.100 barriles equivalentes de petróleo por día, 32% más que un año atrás. Sus ingresos crecieron 89% interanual hasta u$s1.150 millones y el EBITDA ajustado prácticamente se duplicó, al llegar a u$s805 millones.

La empresa mantuvo un costo de extracción de apenas u$s4,5 por barril equivalente, 4% inferior al del mismo período de 2025. El resultado neto fue de u$s322 millones, el flujo de caja libre alcanzó u$s491 millones y el apalancamiento bajó a 1,4 veces, o 1,3 veces si se considera la estructura ajustada después de la operación con Equinor.

Vista ratificó una proyección anual de EBITDA ajustado de u$s3.000 millones y una producción promedio de 158.000 barriles equivalentes diarios. También amplió su cartera bajo el RIGI con Bandurria Norte, Águila Mora, Coirón Amargo Norte y Bajo del Toro, dejó abierta la posibilidad de nuevas adquisiciones y recompras de acciones, y postergó los dividendos hasta alcanzar un apalancamiento de una vez.

IOL ubicó al papel en "sobreponderar" y lo colocó junto con YPF en el primer escalón de sus preferencias.

El reporte afirmó que "YPF y VIST son nuestros top picks", sus principales elecciones, respaldadas por una deuda manejable y metas exigentes que fueron validadas por la evolución operativa.

Pampa Energía se sumó al grupo de las preferidas

Pampa Energía (PAMP) presentó un EBITDA ajustado de u$s415 millones, 28% superior al del trimestre previo, impulsado por Rincón de Aranda y por la integración de sus negocios de gas y generación. La petroquímica tuvo su mejor desempeño desde 2023 y el nuevo marco regulatorio mejoró los márgenes del segmento eléctrico. El flujo de caja libre del holding fue negativo en u$s128 millones y la deuda neta cerró en 1,4 veces el EBITDA.

El proyecto que puede cambiar su escala es FertilPampa, una planta de urea de u$s2.700 millones que ya recibió la aprobación del comité evaluador del RIGI. La estructura prevista contempla 60% de deuda mediante financiamiento propio del proyecto y 40% de capital, con la mayor parte de los desembolsos en 2028. Rincón de Aranda, por su parte, busca llegar a una producción estable de 45.000 barriles diarios en 2027.

La contracara será una suba gradual del apalancamiento hacia un rango de 1,5 a dos veces durante los próximos dos o tres años. IOL considera que la diversificación del negocio eléctrico aporta cobertura frente al riesgo de ejecución de la planta y mantiene su postura de "sobreponderar".

El informe remarcó que Pampa Energía "se suma al grupo de las preferidas", un escalón detrás de las dos apuestas principales.

Por qué TGS quedó en neutral

Transportadoa de Gas del Sur (TGS, TGSU2 en BYMA) registró un EBITDA de u$s185,6 millones y una ganancia neta de u$s88,7 millones, 147% mayor en términos interanuales. El negocio de líquidos se benefició por mayores volúmenes y precios, el transporte aportó un EBITDA de u$s88 millones y la empresa cerró el período con una posición de caja de u$s1.470,7 millones.

El proyecto de líquidos de gas natural demandará unos u$s3.000 millones, tiene 90% de su capacidad comprometida y prevé comenzar a operar en marzo de 2030. La mitad de la inversión se financiaría con deuda y el apalancamiento podría alcanzar un máximo cercano a tres veces entre 2028 y 2029. También avanza la ampliación del gasoducto Perito Moreno, con una demanda por capacidad que superó ampliamente el volumen ofrecido.

La postura neutral, por parte de IOL, responde a una menor visibilidad sobre las proyecciones propias, una deuda futura más elevada y múltiplos superiores a los de sus pares.

Para 2026, el informe estima que TGS cotiza a 10,7 veces ganancias y 5,8 veces EBITDA, frente a relaciones de entre 5,2 y siete veces ganancias y de 3,4 a 3,9 veces EBITDA para YPF, Vista y Pampa.

Las acciones elegidas y el potencial que calcula el broker

Por todo esto, IOL asignó:

Para YPF un precio objetivo de u$s57, con un potencial de 16,6% respecto del valor tomado por el informe

un de con un potencial de respecto del valor tomado por el informe Para Vista calculó u$s101,90 y un recorrido de 54,4%, el mayor entre las cuatro empresas

calculó y un recorrido de el mayor entre las cuatro empresas Pampa recibió un objetivo de u$s107,20, equivalente a una mejora posible de 35%

recibió un objetivo de equivalente a una mejora posible de TGS uno de u$s38,30, con un avance estimado de 37,4%.

Y es que, si miramos el conjunto de los balances, podemos concluir que YPF y Vista aparecen como las alternativas mejor posicionadas, gracias a su crecimiento operativo, una deuda controlada y proyectos que avanzan de acuerdo con lo previsto.

Pampa Energía también merece un lugar entre las preferidas por la diversificación de sus negocios y el potencial de FertilPampa.

En TGS encontramos resultados sólidos y un recorrido alcista atractivo, con mayores interrogantes vinculados al endeudamiento futuro y al plazo de maduración de sus inversiones.

Por eso, antes de elegir, debemos evaluar cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y qué horizonte mantenemos para nuestra inversión.