El peso argentino perdió 18,9% frente al dólar en un año y quedó último entre las principales monedas, aunque en 2026 mostró una caída menor

El peso argentino terminó como la divisa de peor desempeño en la comparación anual realizada por Deutsche Bank. Entre junio de 2025 y junio de 2026, acumuló una pérdida de 18,9% frente al dólar, según los datos difundidos por Visual Capitalist.

La moneda local quedó por debajo de otras divisas que también atravesaron fuertes depreciaciones. La lira turca perdió 14,6%, mientras que el won surcoreano retrocedió 12,6% durante el mismo período.

La diferencia con la moneda que obtuvo el mejor resultado fue particularmente amplia. El peso colombiano avanzó 19,2%, por lo que la distancia entre ambas puntas del ranking alcanzó 38,1 puntos porcentuales.

Séquel israelí, forint húngaro y peso mexicano: las monedas que ganaron frente al dólar

El peso colombiano no fue la única divisa que terminó con saldo positivo. El séquel israelí registró una mejora de 13,2% y quedó segundo, mientras que el forint húngaro avanzó 8,9%.

El rand sudafricano y el peso mexicano también se ubicaron entre las monedas con mejor evolución. En ambos casos, el nivel de las tasas de interés contribuyó a sostener el atractivo de esos mercados para los capitales internacionales.

En cambio, las mayores pérdidas se concentraron principalmente en Asia. De acuerdo con la medición, seis de las ocho monedas que más retrocedieron pertenecen a esa región.

El yen japonés acumuló una baja de 11,3%, mientras que el won surcoreano perdió 12,6%. La necesidad de importar energía constituye uno de los factores que presionan sobre algunas de estas monedas, debido a la demanda de dólares necesaria para pagar combustibles.

También hubo divisas que prácticamente no modificaron su relación con el dólar. El dólar de Hong Kong, el dirham de Emiratos Árabes Unidos, el riyal qatarí y el riyal saudita mantienen esquemas cambiarios vinculados al billete estadounidense.

Qué cambió para el peso argentino durante 2026

El dato anual no refleja por completo el comportamiento más reciente de la moneda argentina. Una parte importante de la caída se explica por el período previo a las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando aumentó la búsqueda de instrumentos para cubrirse de una eventual depreciación.

Si se toma exclusivamente el recorrido de 2026, la pérdida resulta bastante menor: el peso retrocedió 2,8% y quedó en el puesto 25 de 31 monedas.

Los datos de agosto mantienen una dinámica similar. Al 14 de ese mes, la cotización acumulaba una variación negativa de 0,35% respecto del cierre de julio, una caída menor que las registradas por el real brasileño y el rublo ruso.

Los inversores volvieron a aumentar la cobertura cambiaria

El comportamiento de las posiciones utilizadas para protegerse frente al tipo de cambio también muestra un cambio respecto de los mínimos registrados meses atrás.

En mayo, el stock de instrumentos de cobertura cambiaria en manos privadas había descendido hasta u$s3.211 millones. Para agosto, en cambio, había escalado a u$s12.118 millones.

Aunque el monto prácticamente se cuadruplicó, todavía no alcanzó el máximo de u$s15.287 millones registrado en octubre de 2025.

"Después de dos años en los que la inflación avanzó a un ritmo mayor que la devaluación, durante el último bimestre vimos revertida la tendencia. A partir de esto y como medida de precaución muchos optan por cerrar posiciones en pesos y rotar hacia activos en dólares", explicó Jonathan Spitz, Head Sales Trader Individuos en Balanz.

A este comportamiento financiero se suma un escenario político que también puede incidir sobre las expectativas. El relevamiento Latam Pulse Argentina de AtlasIntel mostró que en julio la gestión de Javier Milei tenía una desaprobación del 62,4%, frente a un 37,1% de aprobación.

La brecha entre ambas posiciones fue la mayor de la serie. El deterioro, además, fue particularmente pronunciado entre los argentinos de 18 a 29 años.

El mercado espera un dólar más alto hacia fin de año

Los precios de los contratos de futuros permiten conocer qué valores está incorporando actualmente el mercado para los próximos meses. El escenario planteado no contempla una disparada inmediata, sino un incremento progresivo.

El contrato correspondiente a agosto de 2026 toma como referencia un dólar de $1.505. Para septiembre, la cotización proyectada asciende a $1.532, mientras que para octubre alcanza $1.560.

La referencia para diciembre se ubica en $1.621. Frente al valor de agosto, esto representa una diferencia acumulada del 7,7%.

Las posiciones para 2027 también muestran una trayectoria ascendente. El mercado contempla $1.652 para enero, $1.712 para marzo y $1.840 para julio.

En este último caso, la diferencia frente a la referencia de agosto de 2026 llega al 22,3%.

Dólares como cobertura, no como salida masiva

El aumento de las posiciones dolarizadas no necesariamente implica que los inversores estén abandonando de manera generalizada los activos en pesos.

Para Maximiliano Tessio, asesor financiero, el fenómeno responde principalmente a una estrategia defensiva frente a la incertidumbre cambiaria.

"Más que una dolarización estructural de carteras, lo que se observa es una mayor demanda de cobertura cambiaria", señaló Tessio, quien remarcó que se trata de "una estrategia de cobertura, no una salida masiva hacia activos dolarizados".

De esta manera, el ranking de Deutsche Bank muestra al peso argentino como la moneda con mayor retroceso frente al dólar durante el último año, pero el comportamiento observado desde enero presenta una pérdida considerablemente menor.

Al mismo tiempo, volvió a crecer el interés por instrumentos destinados a reducir la exposición al riesgo cambiario.